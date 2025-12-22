El edil Pablo Cicero y el diputado Joaquín Garlo, el sábado, en una entrevista con vecinos de José Ignacio y La Juanita. Foto: gentileza prensa del diputado Garlo

La Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE y la Intendencia de Maldonado (IDM) avanzan en un “proyecto macro” para concretar obras de infraestructura en el sistema de saneamiento y agua potable de José Ignacio y zonas aledañas, mientras se definen intervenciones a corto plazo para mitigar la contaminación de los piletones de aguas residuales de La Juanita.

El objetivo del plan maestro integral es “canalizar inversiones privadas que, además de viabilizar grandes emprendimientos proyectados a ambos lados de la laguna José Ignacio –parte de cuyas inversiones se destinarían a financiar las obras señaladas–, permitan resolver adecuadamente todas las cuencas” de la zona, informó el ingeniero Hugo Trías, jerarca de la UGD, en una nota dirigida a vecinos de La Juanita.

También indicó que el proyecto macro es “de interés mutuo” de OSE y la IDM, ya que es “la única forma de financiar obras que requieren de fondos que hoy el Estado no dispone, al tiempo que viabilizarían las inversiones inmobiliarias”, apuntó Trías. Si bien están en curso el paquete de obras aprobadas como parte del fideicomiso de 55 millones de dólares que se firmó a impulso de la IDM, ese mecanismo sólo permitirá cubrir el 45% de las obras necesarias en todo el departamento, de acuerdo con un plan director elaborado por OSE en 2019 con proyección a 2045.

Medida a corto plazo “no resuelve la contaminación”

Si las inversiones privadas se concretan, el predio donde se encuentran los piletones de La Juanita “se convertiría en una estación de bombeo que conduciría los efluentes a una nueva planta a construir”. Entretanto, OSE prevé intervenir a corto plazo estas piletas de aguas servidas, aunque esto “no resuelve el problema de fondo en cuanto a la presencia de contaminación”, admitió Trías.

Para la primera mitad de 2026, el organismo hará “una limpieza de lodo e instalación de un sistema de aplicación de polímero para lograr una sedimentación primaria en tanques y bajar la carga orgánica aplicada a las lagunas”, indicó a los vecinos.

La consulta vecinal buscaba conocer los planes del organismo, tras la confirmación oficial de que las piletas de La Juanita vuelcan agua contaminada a la laguna José Ignacio y que la capacidad del sistema de saneamiento está lejos de absorber la demanda generada por los nuevos emprendimientos inmobiliarios y por el aumento de la población, sobre todo durante el verano.

Garlo pidió “compromisos concretos”

La inquietud de los vecinos y los informes que recibieron de OSE, días atrás, llevaron al diputado Joaquín Garlo y el edil Pablo Cicero, ambos del Frente Amplio, a recorrer los piletones de La Juanita. Allí se entrevistaron con el promotor del pedido de información a OSE, Isidoro Felcman, y con Ignacio Ruibal, directivo de la Liga de Fomento de José Ignacio.

“El crecimiento urbanístico de los últimos años ha superado con creces la capacidad de este sistema”, afirmó Garlo tras el recorrido realizado el sábado pasado. “Escuchamos a los vecinos y constatamos la urgencia de la situación. La presión sobre estas lagunas es mucha y existe un riesgo real para el ecosistema, particularmente para la laguna José Ignacio”, comentó.

El legislador informó que se contactó con las autoridades de OSE “para establecer compromisos concretos”. Dijo que “el objetivo principal” es garantizar que, en la primera mitad de 2026, se ejecuten las primeras obras destinadas a aliviar la carga que ingresa a la planta, “mitigando así los riesgos ambientales de forma inmediata”.

En cuanto al plan maestro a largo plazo, que pretende dar una solución definitiva a la problemática, dijo que “no se trata sólo de parches”: “Necesitamos un proyecto integral que atienda el saneamiento de manera sostenible, en paralelo al desarrollo urbanístico que ya es una realidad”, expresó.