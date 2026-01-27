La Junta Nacional de Drogas (JND) subastará al mejor postor tres inmuebles ubicados en la Ruta 10 y la rotonda de acceso a la Ruta 12, decomisados durante la investigación judicial por lavado de activos sobre el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, líder del cartel Los Cuinis.

Se trata de los padrones Nº 125, 126 y 127 de la localidad de Punta Ballena, que fueron confiscados a favor de la JND a fines de noviembre de 2020 por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.

La información, consignada inicialmente por Correo de Punta del Este, refiere a la resolución firmada el pasado 20 de enero por el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, que habilita la subasta pública de los inmuebles.

De acuerdo con el documento, publicado en el sitio web de Presidencia, el remate tendrá una base de 70.000 dólares para el padrón Nº 125; 86.000 dólares para el padrón Nº 126; y 82.000 dólares para el padrón Nº 127. La subasta se realizará a través de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, aunque hasta el momento no se confirmó la fecha ni el lugar.

El 30 de octubre de 2025, Díaz autorizó la subasta pública de la mansión de Punta del Este del narco mexicano ubicada en la calle Voltaire, entre Luis Pasteur y avenida de las Magnolias, en el barrio Parque del Golf. También había sido decomisada por orden judicial en 2020 a favor de la JND, y la base es de 680.000 dólares; pero la subasta aún no se ha concretado.