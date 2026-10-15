Carlos Negro anunció 100 nuevos policías para Maldonado desde marzo de 2027 e incautación de más de 100 kilogramos de drogas

El ministro del Interior (MI), Carlos Negro, anunció este martes 13 la incorporación de 100 nuevos efectivos policiales en Maldonado. Según explicó en conferencia de prensa, integran el grupo de “1.000 alumnos que esta semana están ingresando a la Escuela Nacional de Policía para formarse en los próximos nueve meses”. Indicó que, para el 15 de marzo de 2027, “van a estar en las calles haciendo sus prácticas”, que consistirán en “sus primeras armas en el patrullaje y el cuidado de los vecinos”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la presencia del grupo criminal brasileño Os Tauras —con fuerte presencia en la frontera norte de Uruguay— en el departamento, descartó su vínculo con la Operación Vértice, que incautó más de 860 municiones de distintos calibres. “El tema de las municiones no está ligado a grupos extranjeros, sino a la delincuencia que hoy opera en el país y que en su gran mayoría pertenece a bandas que son uruguayas”, aclaró.

Además, subrayó que los principales objetivos de su gestión son “el control de las municiones y las armas de fuego” y, en este sentido, señaló que el Plan Nacional de Seguridad Pública “prevé un aumento de penas para el porte y el tráfico ilegal interno e internacional de armas [en lugares públicos]”, así como prohíbe otorgar “beneficios” como la libertad a prueba. También informó que el MI elaboró un proyecto de decreto sobre control de armas y municiones, que, según afirmó, “son las que terminan causando crímenes en el país”.

Reconocimiento al jefe departamental de Policía

Este martes, por la noche, la Junta de Maldonado distinguió al jefe departamental de Policía, el comisario general retirado Víctor Trezza, y a los integrantes del comando de la jefatura departamental, durante la sesión del plenario. En conferencia de prensa, el ministro Negro señaló que el acto “demuestra la imagen que tiene el pueblo de Maldonado y sus policías”, y representa una muestra de apoyo del pueblo uruguayo a la Policía Nacional.

Además, destacó que “ha sido un año de mucho trabajo por parte de la Jefatura [departamental] y de muchos resultados enmarcados en los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Seguridad Pública”. Informó que hubo “un récord de incautación de estupefacientes en el departamento, con más de 100 kilogramos: 60 entre cocaína y pasta base y 40 de marihuana, provenientes del extranjero. Bolivia y Perú son los grandes proveedores de cocaína y Paraguay de marihuana”, informó Negro.

Trezza subrayó en conferencia de prensa el “respaldo” recibido por parte de la Policía Nacional y el MI desde que asumió el cargo, en marzo de 2025. Según afirmó, ese apoyo “permite que uno aplique las estrategias en el terreno confiado en que se llega a buen término porque se maneja la seguridad en forma integral, con el apoyo de la comunidad”.

A su vez, señaló que “falta mucho trabajo para llevar tranquilidad a todo Maldonado” y que se debe continuar “aplicando la estrategia que emana del mando ministerial para continuar desarrollando una mejora continua que abarca lo logístico, la infraestructura, la cercanía, la movilidad y la aplicación de tecnología”. Entre los objetivos, mencionó “la protección de la vida, el combate al microtráfico y al narcotráfico, el acercamiento a través de la Policía Comunitaria Orientada a Solución de Problemas, la violencia doméstica de género y el desarrollo de prácticas de prevención y disuasión del delito en todo el departamento”.

La impulsora del homenaje, la edila frenteamplista Adriana Costa, destacó en la exposición que “va más allá de destacar cifras o resultados aislados”, ya que trata de “valorar el esfuerzo realizado, el compromiso asumido y el trabajo de quienes desde sus distintas funciones contribuyen a cumplir una responsabilidad esencial para la comunidad”.

Desarticulación de 52 puntos de venta de drogas

Trezza presentó al ministro Negro, este martes 13, un informe sobre los resultados de las operaciones realizadas por la Brigada Departamental Antidrogas desde el inicio del actual período de gobierno, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, microtráfico y actividades delictivas asociadas. Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del departamento, incluyendo San Carlos, Punta del Este, Piriápolis y barrios de la capital.

Según el informe, hubo 90 allanamientos, que derivaron en 104 personas formalizadas o condenadas, y fueron intervenidas 47 bocas de venta de drogas, “varias de las cuales fueron tapiadas y demolidas”. Además, se incautaron 50 vehículos, 42 armas de fuego, dispositivos electrónicos, drogas sintéticas y más de 77 kilogramos de cocaína y 30 de marihuana, y más de un millón y medio de pesos uruguayos en efectivo y diez mil dólares.

Además, destaca las múltiples operaciones realizadas para desarticular actividades ilícitas e incautar estupefacientes, armas de fuego, municiones, dinero y vehículos. Por ejemplo, la operación Jacobo que “permitió incautar casi 58 kilogramos de cocaína y 7,5 kilogramos de marihuana, mientras que la operación Grand Bar incautó 4,5 kilogramos de cocaína. En la operación Jacobo, el valor estimado de las sustancias incautadas y de la infraestructura criminal “supera los tres millones de dólares”.

A su vez, menciona que ante los “elevados índices de criminalidad registrados en los últimos años en la ciudad de San Carlos”, especialmente en el barrio Rodríguez Barrios, conocido popularmente como Las Ranas, y en el barrio Halty, se realizaron diversas operaciones para combatir el tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Destaca las operaciones Pabellón XIII, NoTier 1 y No Tier 2, que permitieron concretar “más de 40 allanamientos e incautar 25 armas de fuego, chalecos balísticos, 2.200 cartuchos de diversos calibres, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y varios vehículos”.