Piriápolis inició etapa de “diagnóstico asistido” para avanzar en la certificación como Destino Turístico Inteligente

El Municipio de Piriápolis, Aprotur y el equipo técnico de la app Turisteando firmaron un acuerdo para coordinar acciones y relevar información durante seis meses.

Piriápolis se encuentra en la etapa de “diagnóstico asistido” de la metodología de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) de la Red Iberoamericana y, en este marco del proceso de certificación internacional del balneario como DTI, es que se firmó el jueves 15 un acuerdo tripartito entre el Municipio de Piriápolis, Aprotur y el equipo técnico de la app Turisteando, a cargo de José Pérez Labandeira. El objetivo es que, a partir del acuerdo, se prevé crear una mesa de coordinación para ordenar información, relevar datos territoriales y articular acciones con instituciones públicas, en un plazo de seis meses.

La consultora de la red y licenciada en Turismo, Luciana Fernández, quien brindó una charla previo a la firma del acuerdo, explicó a la diaria que el balneario fue seleccionado por la Red Iberoamericana de DTI y financiado por Fonplata, para evaluar su gestión turística a partir de 153 indicadores distribuidos en cinco ejes: accesibilidad, gobernanza, sostenibilidad, innovación y tecnología. Su visita técnica de esta semana prevé “cotejar y ver las evidencias in situ” de la documentación presentada por el municipio.

La especialista aclaró que un DTI no se caracteriza solo por el uso de la tecnología, que “representa el 20% de la metodología”, sino también por la forma en que se gestiona y se articula el trabajo entre los actores públicos y privados, se desarrollan productos turísticos innovadores, se garantiza la accesibilidad y se administran los recursos y el patrimonio local.

“Un destino que no es sostenible no es inteligente”, señaló. En ese sentido, destacó las acciones que Piriápolis desarrolla en materia de sostenibilidad ambiental, entre ellas el programa Plasticoin, un modelo de reciclaje inteligente que surgió en 2020 en el balneario.

Por otra parte, consideró que el balneario reúne condiciones favorables por contar con una plataforma integral como Turisteando, orientada a nuclear e integrar a los distintos sectores, y por el trabajo conjunto entre el ámbito público y el privado. En ese sentido, destacó la importancia de los acuerdos de cooperación para “fortalecer la gobernanza turística” y que un DTI “lo que quiere lograr es que los actores estén unidos”.

En materia de accesibilidad, destacó las playas accesibles, las sillas anfibias para su uso en la playa y los circuitos accesibles, la disposición de información en formatos alternativos como código QR, aunque “se debe potenciar el braille, lengua de señas y audioguías en el transporte público”.

Señaló que es necesario trabajar en la planificación, el mantenimiento y la promoción de los servicios adaptados, y “mantener actualizado el relevamiento de las condiciones de las veredas, las rampas y los atractivos turísticos”. También consultar a las personas con discapacidad si las soluciones implementadas responden a sus necesidades: “Muchas veces lo que está escrito en un manual no sirve cuando lo usan los usuarios”, dijo.

Diagnóstico asistido e informe a fines de noviembre

El diagnóstico permitirá elaborar una evaluación de la situación actual del destino, para que a partir del 30 de noviembre se realice un informe, financiado por Fonplata. Si el municipio decide continuar con el proceso tras el informe, podrá avanzar en la etapa de elaboración de un plan de acción en coordinación con la Red Iberoamericana de DTI en base a “prioridades detectadas”, aunque no precisó cuántos meses demandará el mismo.

La consultora indicó que algunas acciones pueden “requerir inversiones en infraestructura, especialmente en accesibilidad”, mientras que otras pueden centrarse en la coordinación entre áreas o en la difusión de productos turísticos que “no están siendo visibilizados”. “Esto es como una hoja de ruta, una foto de lo que es el destino hoy”, resumió. La evaluación incluye también reuniones con actores de distintas áreas para evaluar innovación, sostenibilidad y gobernanza; no obstante, su función “no es fiscalizar, sino ayudar”.

Una vez elaborado el plan de acción, su implementación puede extenderse hasta un año, posteriormente, el destino podrá acceder a la certificación y, dos años después, deberá realizar una nueva evaluación para renovar la certificación.

Fernández señaló que el proceso “constituye un hito para Uruguay, dado que Piriápolis fue el destino del país seleccionado para avanzar en un diagnóstico asistido”, mientras que otros destinos (Artigas, Ciudad de la Costa, Durazno, Flores, Fray Bentos, Maldonado, Paysandú y Villa Soriano) han participado en instancias de autodiagnóstico, capacitación o desarrollo de gemelos digitales -réplica virtual exacta de un proceso, objeto o sistema físico de la vida real-.