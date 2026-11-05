Biblioteca Hojarasca estrena cinco audiovisuales que reconstruyen la memoria de Punta Negra a través de sus habitantes

Este domingo se presenta el trabajo basado en 35 entrevistas a vecinos de distintas generaciones del balneario, que creció significativamente en las últimas dos décadas.

La biblioteca Hojarasca presentará Entretejiendo la memoria de Punta Negra, un trabajo realizado a partir de 35 entrevistas a vecinos y vecinas desde niños y niñas a partir de cinco años a adultos mayores de entre 80 y 90 años del balneario, que creció significativamente en las últimas dos décadas. La actividad se desarrollará este domingo 8 a las 18.30 en el salón comunal del balneario, ubicado en la intersección de Perú y Río de Janeiro, y contará con la participación de las familias y protagonistas que formaron parte de la iniciativa.

El proyecto reúne cinco piezas audiovisuales de corte antropológico que recuperan historias, recuerdos y experiencias: desde los primeros pobladores hasta niños y niñas que nacieron o llegaron al balneario durante sus primeros años de vida. Cada episodio dura entre siete y ocho minutos y pueden verse por separado, aunque en este caso se emitirán en conjunto, en un recorrido que propone reconstruir distintos momentos de la historia local, dijo a la diaria la cofundadora de la biblioteca popular, Gabriela Jiménez.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2023, cuando la biblioteca presentó el proyecto a los Fondos Regionales para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, que financiaron su realización. El trabajo de entrevistas comenzó en 2024 y se extendió durante un año y medio, mientras que la etapa de posproducción, edición y selección musical demandó entre cuatro o cinco meses más.

Según explicó Jiménez, junto con Zaida Rocha y Diego Camats, que forman parte del equipo que gestiona las actividades de la biblioteca, inicialmente se había pensado realizar tres o cuatro piezas audiovisuales, pero “había un montón de vecinos que tenían su mirada y estaba bueno recuperarla”.

Cinco piezas para reconstruir una historia colectiva

Las piezas audiovisuales se organizaron en torno a distintos grupos que, desde sus experiencias, permiten reconstruir la historia del balneario, que comenzó a consolidarse en la década de los 60. Uno de los primeros abordajes está centrado en los primeros pobladores y el proceso de fraccionamiento de los terrenos.

Jiménez señaló que uno de los principales desafíos fue coordinar los encuentros con los primeros pobladores, debido a su edad, y que algunas de las personas entrevistadas fallecieron durante el proceso.

También se enfoca en personas vinculadas al circo y al mar, que frecuentaban la zona y acampaban “cuando aún había dunas y pocos caminos”. Jiménez recordó que quienes llegaban con sus espectáculos circenses convocaban a personas de otros balnearios y protagonizaban una actividad que permanece en la memoria colectiva.

A estos testimonios se suman los de mujeres que llegaron pospandemia y eligieron tener a sus hijos en Punta Negra, en particular en la Casa Caracol, conocida como “casa de nacimientos”. Así como quienes participaron en iniciativas culturales como la Fiesta de la Primavera y el candombe, y la comisión vecinal con más de 20 años de trayectoria.

El recorrido se completa con las voces de niños y niñas de entre cinco y diez años, algunos nacidos en el balneario y otros que llegaron cuando eran pequeños. Para Jiménez, incluir sus testimonios “fue una linda forma de cerrar el quinto episodio” y sumar la mirada de las nuevas generaciones sobre el lugar que habitan.

Por otra parte, la música de las piezas pertenece a la asociación civil Nativos Punta Negra, que trabaja hace años en el balneario, enfocada en la protección ambiental y la conservación de los ecosistemas costeros.

Migración y conservación de la memoria colectiva de Punta Negra

En las últimas dos décadas, Punta Negra experimentó un importante crecimiento de su población, según informó Jiménez, proceso que se aceleró con la pandemia de covid-19, con “la llegada de familias migrantes que decidieron establecerse de forma definitiva, cuando antes únicamente venían de vacaciones”.

Estimó que la cantidad de habitantes pasó de unas 300 personas a entre 1.000 y 1.500. Según los últimos datos del censo de 2023 del Instituto Nacional de Estadística, tiene 933 habitantes. Además, destacó que el crecimiento poblacional también se refleja en la propia biblioteca, cuyo espacio físico ha quedado “pequeño”. “Se está viendo cómo solucionarlo porque hay más libros, más juegos, más personas, más niños y niñas”, dijo.

Para Jiménez, uno de los objetivos del proyecto es mostrar que el desarrollo de una localidad no comienza con la llegada de sus nuevos habitantes, sino que “antes hubo un montón de personas que sembraron cosas, hubo luchas, trabajo e historias que cuando llegás ni te imaginás”.

En ese sentido, cree importante que quienes se instalen en el balneario conozcan el origen de los espacios y las iniciativas que forman parte de la vida local. Como ejemplo, mencionó la pista de pumptrack de la plaza, que “fue una propuesta de niños que tenían entre siete y ocho años y hoy son adolescentes o jóvenes”.

“La intención es que la gente que va llegando a los lugares sepa de dónde nacieron las cosas, quiénes fueron, cómo fue el proceso de desarrollo comunitario”, explicó, y añadió que “merece ser reconocido por honor o respeto a esas personas”. Además, indicó que la llegada de nuevos residentes produce nuevas necesidades, y mencionó que algunos “desconocen la existencia de esta biblioteca, cuando años atrás todos sabían de ella”.