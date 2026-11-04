Edil colorado pidió informes sobre calle pública de Punta del Este que es usada como obrador de una torre de Sergio Grosskopf

Eduardo Elinger solicitó información a la comuna sobre autorizaciones y contraprestaciones económicas por el cierre y ocupación de la calle, entre otros puntos.

El edil colorado Eduardo Elinger cursó un pedido de informes al intendente de Maldonado, Miguel Abella, y al Departamento de Gestión Territorial de la Intendencia de Maldonado (IDM), tras detectar que una calle pública de Punta del Este es usada como obrador de la tercera torre del complejo Fendi Château Residences, que desarrolla el empresario argentino Sergio Grosskopf en la parada 17 de la playa Mansa.

En 2017 la Junta Departamental de Maldonado aprobó la desafectación del dominio público de un tramo de la calle Manuel Gutiérrez Varona, en el marco del desarrollo inmobiliario de Grosskopf, a cambio de que el privado entregara un terreno a la comuna para construir una nueva vía a ser utilizada libremente por peatones y vehículos. La Resolución 153/2017 estableció que “la construcción y el acondicionamiento debían ser asumidos íntegramente por el interesado” y que el trazado anterior debía permanecer abierto hasta que la nueva calle, ubicada en la manzana delimitada por la rambla Claudio Williman, Manuel Belgrano y la avenida del Cabildo, quedara “efectivamente librada al uso público”.

No obstante, según el pedido de informes al que accedió la diaria, “está cerrada al tránsito y ocupada por contenedores y otros elementos vinculados a las obras del emprendimiento inmobiliario”. Elinger recordó que, como consecuencia de la diferencia de superficie entre el terreno anterior y el proporcionado por el privado, “se estableció una compensación económica de 707.000 dólares a favor de la intendencia”.

Por este motivo, busca conocer si existen autorizaciones de la IDM para mantener cerrada y ocupada la calle y si está formalmente incorporada al dominio público departamental y habilitada como vía pública. En esa línea, pidió a la comuna que indique cuáles son los actos administrativos correspondientes.

El edil advirtió que una calle pública “no puede transformarse en una extensión permanente de un obrador privado, ni quedar sustraída del uso ciudadano sin las autorizaciones, los fundamentos y los plazos que corresponden”.

¿Hay una contraprestación económica por el uso de la calle?

Elinger preguntó a la IDM si estableció algún canon, tasa, contraprestación económica u otra obligación a su favor por la ocupación del espacio público. En caso afirmativo, pretende saber el concepto, monto, período y cumplimiento de los pagos correspondientes.

Asimismo, pidió información sobre “qué controles, inspecciones o actuaciones administrativas ha realizado la IDM para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución 153/2017”, en particular, respecto de la construcción, apertura y habilitación de la nueva calle.

A su vez, consultó si se verificó técnicamente que la nueva vía “reúne las condiciones de apertura, acondicionamiento, accesibilidad, seguridad y circulación necesarias para su utilización como calle pública”.

Si el Ejecutivo departamental entiende que el cierre y la ocupación de la calle se ajustan a las condiciones autorizadas por la Junta Departamental de Maldonado, Elinger solicita “fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan dicha interpretación”. Por último, consultó “si existe un plazo expresamente establecido para el retiro de los contenedores y demás elementos vinculados a la obra, y para el restablecimiento de la libre circulación peatonal y vehicular”.

En febrero pasado, Grosskopf consiguió autorización de la IDM para construir la tercera y última torre del conjunto Fendi Château Residences, con excepciones a la normativa votadas por la Junta Departamental en diciembre de 2024.

Según el expediente, el edificio demandará una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Se ubicará en el padrón 29.271 de la manzana 363 de Punta del Este, tendrá un total de 40.171 metros cuadrados, una altura máxima declarada de 97,35 metros hasta la azotea, y 28 pisos.