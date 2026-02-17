Esta semana hubo visiones divergentes sobre el éxito de la temporada estival en el departamento. Al participar en la feria turística Maldonado 365, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, dijo en una rueda de prensa que “no sirve inflar la temporada antes de tiempo porque suben los precios de alquileres y los sueldos, y eso hace un daño terrible a los pequeños comercios”.

Si bien entiende que es “una buena temporada” en términos generales, advirtió que “no [se está dando] como se había pintado”. A modo de ejemplo, afirmó que “si les preguntan a los pescadores, no trabajaron bien, y en las playas por el clima tampoco”. En todo caso, Carballal subrayó que las evaluaciones “deben realizarse después de la Semana de Turismo”, analizando “rubro por rubro”.

Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, reiteró que la temporada “será tan buena o mejor que la del año pasado, ya que, además del ingreso de turistas, hay que medir el nivel del gasto, que, según proyecciones, subiría”. Aunque destacó que “puede haber casos puntuales donde el nivel de trabajo o de ingreso haya sido diferente, sobre todo por el clima, como las embarcaciones a la Isla Gorriti que, producto del viento, hubo muchos días que no pudieron zarpar”.

A principios de mes, tras un encuentro de evaluación realizado entre operadores locales y autoridades de la Intendencia de Maldonado, el director departamental de Turismo, Edgar Silveira, dijo que la temporada “está dentro de los números esperados”. No obstante, también hubo coincidencia en cuanto a que la baja del dólar afectó la rentabilidad de los negocios en enero.

En coincidencia con el ministro, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Fernando Tapia, opinó este mes que la demanda de la temporada “es igual o un poco mejor que la del año anterior”.