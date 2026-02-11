Aún sin cifras depuradas, “la percepción” y “el sentir” del sector turístico indica que la demanda de la actual temporada “es igual o un poco mejor que la del año anterior”, dijo a la diaria el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Fernando Tapia. El año pasado, 3.604.000 turistas visitaron el país, lo que da una proporción de “más de un turista por habitante”, indicó.

La Camtur y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) habían previsto para esta temporada un crecimiento del 5% en la llegada de turistas y “alrededor” del 2% con respecto al ingreso de divisas. “Veremos si esas proyecciones se terminan confirmando”, señaló Tapia al respecto. “Probablemente sea una buena temporada. El tema es cuánto gastaron los turistas en términos reales, cuántas divisas quedaron en el país y cuál es la rentabilidad que las empresas logran tener”, valoró.

En tanto, desde el Ministerio de Turismo se espera tener una temporada “tan buena o mejor” que la de 2025. “Para superarla hay que tener muy buenos números”, dijo a la diaria el titular de la cartera, Pablo Menoni. Consultado sobre su valoración del primer mes de la temporada, el ministro se manejó con cautela y dijo que “las temporadas se evalúan desde el 1º de diciembre hasta el 28 de febrero, porque es inconsistente desde el punto de vista estadístico comparar quincena a quincena o mes a mes”.

Por otra parte, a una semana del feriado de Carnaval, Tapia se refirió a esta fecha “tan atractiva” para el turismo en todo el país. “Hay mucha oferta cultural, musical, gastronómica, bodegas, turismo rural; va a haber un movimiento muy importante”, al igual que todos los años, señaló. “Son fechas importantes, seguramente va a haber una altísima ocupación y demanda en todos los destinos, y va a ser una fiesta, como siempre”, valoró.

La baja del dólar “no lo es todo”

La depreciación del dólar en los últimos días causó preocupación tanto en el Ministerio de Turismo como en la cámara empresarial, que emitió un comunicado y solicitó a las autoridades tomar medidas paliativas. Según el presidente de Camtur, la caída del dólar impacta en la competitividad del sector. “Cuando el dólar se deprecia, el país se hace más caro en esa moneda” y las exportaciones de servicios y bienes “pierden competitividad”, apuntó.

Asimismo, Tapia señaló que muchas empresas comercializan sus tarifas en dólares, lo cual genera una pérdida de rentabilidad. “Ante una competitividad comprometida por el costo interno del país, y una evolución del tipo de cambio muy acelerada, obviamente se generó una incertidumbre muy grande en el sector”, señaló.

El sector turístico está integrado “en su enorme mayoría” por micro y pequeñas empresas: el 85% son micro, 12% son pequeñas y “recién el resto” corresponde a medianas y grandes, explicó Tapia, y añadió que estos movimientos “afectan mucho la rentabilidad y ponen en riesgo la continuidad del negocio y los empleos”. “La demanda está firme, pero se puede ver afectada en el próximo tiempo si eso no se va corrigiendo”, sintetizó.

Al respecto, Menoni dijo que comparte y entiende la inquietud del sector empresarial, pero puntualizó que las medidas tomadas recientemente por el Banco Central del Uruguay y por el Ministerio de Economía y Finanzas “tuvieron una acción inmediata y el dólar se apreció al otro día de los anuncios”. El ministro señaló que el dólar se ha depreciado a nivel mundial y sostuvo que como país “no nos vamos a vacunar de la coyuntura geopolítica internacional, que está perdiendo confianza en el dólar”.

Menoni dijo que hay dos factores que inciden en la decisión de los turistas extranjeros de vacacionar en Uruguay: por un lado, la diferencia relativa de precios; por otro, el crecimiento del país emisor, tanto del producto interno bruto como del salario promedio en dólares. El ministro dijo que, si bien el tipo de cambio influye en la diferencia de precios, “no lo es todo”, y añadió que otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia de inflación entre el país emisor y Uruguay. “Si comparamos con Brasil, hemos tenido la misma apreciación del peso y del real –en el entorno del 11%–, con niveles de inflación muy similares, por lo tanto, ahí estamos igual que el año pasado”, señaló, a modo de ejemplo.

Con respecto a Argentina, en tanto, hubo una apreciación del valor del dólar en comparación con 2025, pero con niveles de inflación “de un orden superior”. “Estamos hablando del 3,5% contra el 30%, 40% de inflación en Argentina”, dijo, y agregó que el tipo de cambio “favorece” a Uruguay, aunque desde una óptica “egoísta y parcial”.

Cifras oficiales de ingresos y egresos

Según cifras que dio a conocer la Dirección Nacional de Migración, durante enero ingresaron a Uruguay 764.978 personas y egresaron 805.035, con un registro de más de 1.570.013 movimientos migratorios.

Según explicó Tapia, estos datos “no necesariamente” tienen que ver con el turismo, porque la Dirección Nacional de Migración “mide el pasaje fronterizo” de personas que ingresan y egresan del país. De todas maneras, dijo que aportan “indicios” porque, en gran parte, se trata de turistas.

En tanto, Menoni señaló que las cifras oficiales estarán disponibles “a mediados de marzo”.