El hallazgo de especies con influenza aviar en la laguna Garzón motivó una reunión urgente entre autoridades nacionales y departamentales en el Centro Comunal del balneario La Juanita, el sábado 21, para evaluar la situación y definir acciones. Hasta ahora se confirmaron diez casos y se resolvió intensificar el monitoreo de “toda el área de la laguna y su ecosistema, con el objetivo de evitar que la situación se agrave”, informó el vocero del Centro Coordinador de Emergencias Departamental, Mauricio Souza.

“El trabajo será muy minucioso, recorriendo sector por sector los predios linderos, incluyendo establecimientos productivos, estancias y propiedades privadas” tanto en Maldonado como en Rocha, ya que la laguna es límite natural entre ambos departamentos.

Entretanto, la Intendencia de Maldonado (IDM) exhortó a residentes y visitantes de José Ignacio y zonas cercanas que extremen precauciones, “ya que la movilidad de personas y animales podría facilitar la propagación del virus”. También pidió evitar el contacto con aves enfermas y no manipular ningún animal muerto.

Souza subrayó la importancia de restringir la movilidad de animales domésticos, especialmente perros y gatos, para evitar posibles contagios en cadena. Recomendó mantenerlos en lugares cerrados y alejados de las zonas afectadas. Paralelamente, exhortó a los productores avícolas que “extremen las medidas de bioseguridad”, aunque por el momento la influenza solo afecta a fauna silvestre.

Además de Souza y técnicos de la IDM, en la reunión de evaluación del sábado pasado en La Juanita participaron el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez; y la directora de Sanidad Animal, Sandra Acosta.

El último episodio de gripe aviar en Maldonado se registró en mayo de 2023 en gansos y pavos del parque Medina, de San Carlos, razón por la cual fueron sacrificados 39 ejemplares que habían estado en contacto con especímenes enfermos. En setiembre de aquel año, el virus también afectó a la colonia de lobos marinos de la Isla de Lobos, en Punta del Este.