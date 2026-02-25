Estación de Cría y Fauna Autóctona en el Cerro de Pan de Azúcar (archivo, enero de 2025).

La Estación de Cría y Fauna Autóctona (ECFA) del cerro Pan de Azúcar reabrió este miércoles 25, tras la culminación de evaluaciones y tareas técnicas dispuestas por la Intendencia de Maldonado (IDM). No obstante, debido a recientes lluvias y por precaución, el ingreso del público se habilitará el jueves. La reserva permanecía cerrada desde el 14 de enero, cuando una visitante murió debido a la caída de un árbol en el predio.

El intendente Miguel Abella dijo, en una rueda de prensa, que transcurrió “el tiempo necesario” para que la ECFA reciba al público nuevamente “con todas las garantías”. Informó que, el último mes, se realizó “un exhaustivo análisis” de cada especie arbórea y que, ahora, el paseo se encuentra en “condiciones óptimas de seguridad”.

Técnicos de la IDM -encabezados por el ingeniero forestal Manuel Noguez– inspeccionaron el predio y se realizaron “podas en altura, corte y retiro de ejemplares en riesgo, así como despeje de áreas verdes y acondicionamiento de puentes internos y del ascenso al cerro Pan de Azúcar”.

Reapertura con horario de invierno

La directora de la ECFA, Brenda Bon, indicó que la reapertura es parcial: “Después de lluvias importantes, durante 72 horas la Intendencia y el Cuerpo de Bomberos no habilitan el ascenso al cerro”, explicó. Por tal motivo, el público podrá acceder a partir de este jueves 26. El parque funcionará en su nuevo horario de invierno, de 8:00 a 18:00 horas, preparándose especialmente para la Semana de Turismo.

El predio cuenta con cinco senderos interpretativos, entre ellos el mico sendero dedicado a los hongos, el sendero nativo y el sendero de fauna, donde se albergan cerca de 400 ejemplares de especies autóctonas en un entorno natural, con seguimiento veterinario y asesoramiento en recursos naturales.

En los últimos años, la reserva duplicó su número de visitantes: pasó de 300.000 a más de 600.000 personas anuales, destacó la directora.