Tras los cortes del suministro eléctrico que, días atrás, afectaron a usuarios de San Carlos y Punta del Este, el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, dijo que las fallas responden a “algunos problemas de mantenimiento de la red [eléctrica]”.

“No hay un problema de abastecimiento de demanda, que quede claro. Podemos tener algún tema en alguna zona, con algunas debilidades en las líneas o algunas debilidades en la estación. Somos conscientes y ahí es donde queremos poner la plata”, dijo en una rueda de prensa, el viernes 13, en Punta del Este.

El jerarca anunció que “este año habrá una inversión de 24 millones de dólares para mejorar las redes eléctricas” y que, entre las zonas prioritarias, se encuentra Ocean Park, que “ha sido castigada durante 2025”.

La inversión será exclusivamente para el área de distribución del organismo, lo que comprende obras de mantenimiento y aumentos de potencia, entre otras acciones. A nivel nacional, la inversión con este fin será de 280 millones de dólares.

Bentancor dijo, por otra parte, que antes de ocupar este cargo tuvo 47 años de trabajo como funcionario de UTE, por lo que recuerda las épocas en que los cortes de energía se producían durante “cuatro o cinco días”. “Hoy ha mejorado UTE y está bien que el cliente exija más”, señaló. Indicó que el ente invertirá 1.800 millones de dólares en el quinquenio, en parte dirigidos a la generación de energías renovables. El objetivo es “mantener la calidad de servicio de UTE que ha sido premiada durante años”.

Acerca de lo acontecido en la última semana, el dirigente de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), Gino Faccio, había declarado a la diaria que “el servicio eléctrico no está en su mejor momento”, y planteó la necesidad de incorporar más personal y destinar “mayores inversiones para mantener las redes en condiciones y equipos como transformadores y cables subterráneos, que se saturan”.

En tanto, el diputado del Partido Nacional por Maldonado, Diego Echeverría, lamentó la falta de respuesta a un pedido de informes que cursó a UTE y reclamó una entrevista con la presidenta del organismo, Andrea Cabrera Russi.