Al tiempo que el Congreso de Intendentes trabaja en una readecuación del sistema de multas de tránsito con vistas a presentar su propuesta el 18 de marzo, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, se declaró contrario a flexibilizar las sanciones a quienes manejen alcoholizados.

El gobernante nacionalista entiende “la necesidad de hincar el diente” a un sistema de sanciones que, para muchos ciudadanos, resulta excesivamente caro. Sin embargo, mientras figuras de su partido han buscado eliminar la política de alcohol cero en el tránsito (vigente desde 2015), Abella defendió la mano dura. “A la persona que se alcoholizó, le mantendría el valor de la multa sin tocárselo. Hay que tener el objetivo bien claro y decirlo: son multas que hay que mantener, porque son contravenciones que no se pueden permitir y que no están bien”, dijo en una rueda de prensa.

Además, el intendente recordó que, desde el 1° de este mes, rige un beneficio de abatimiento del 50% para quienes cancelan su deuda de forma inmediata (ver recuadro). En ese contexto, planteó medidas educativas para bajar la cantidad de infracciones.

“No es solamente descontar la multa; hay que hablar de un trabajo de educación”, opinó, para sugerir que los infractores podrían asistir a clases obligatorias de seguridad vial a cambio de rebajas en sus sanciones. “Creo que vamos a llegar a un entendimiento” en el Congreso de Intendentes, concluyó el jerarca, convencido de que es posible encontrar un equilibrio entre el alivio al bolsillo de los ciudadanos y la firmeza necesaria para garantizar la seguridad en las calles y rutas.