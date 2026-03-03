Al tiempo que el Congreso de Intendentes trabaja en una readecuación del sistema de multas de tránsito con vistas a presentar su propuesta el 18 de marzo, el intendente de Maldonado, Miguel Abella, se declaró contrario a flexibilizar las sanciones a quienes manejen alcoholizados.
El gobernante nacionalista entiende “la necesidad de hincar el diente” a un sistema de sanciones que, para muchos ciudadanos, resulta excesivamente caro. Sin embargo, mientras figuras de su partido han buscado eliminar la política de alcohol cero en el tránsito (vigente desde 2015), Abella defendió la mano dura. “A la persona que se alcoholizó, le mantendría el valor de la multa sin tocárselo. Hay que tener el objetivo bien claro y decirlo: son multas que hay que mantener, porque son contravenciones que no se pueden permitir y que no están bien”, dijo en una rueda de prensa.
Además, el intendente recordó que, desde el 1° de este mes, rige un beneficio de abatimiento del 50% para quienes cancelan su deuda de forma inmediata (ver recuadro). En ese contexto, planteó medidas educativas para bajar la cantidad de infracciones.
“No es solamente descontar la multa; hay que hablar de un trabajo de educación”, opinó, para sugerir que los infractores podrían asistir a clases obligatorias de seguridad vial a cambio de rebajas en sus sanciones. “Creo que vamos a llegar a un entendimiento” en el Congreso de Intendentes, concluyó el jerarca, convencido de que es posible encontrar un equilibrio entre el alivio al bolsillo de los ciudadanos y la firmeza necesaria para garantizar la seguridad en las calles y rutas.
Plan "excepcional y transitorio" del Sucive
Desde el 1° de enero está vigente un plan “excepcional y transitorio” del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que busca reducir la morosidad. Contempla bonificaciones del 50% para quienes abonaron la patente al contado en enero de 2026 y del 30% para quienes opten por financiar la deuda.
El beneficio alcanza a infracciones aplicadas por las intendencias hasta fines de 2025, incluyendo también a vehículos con matrícula extranjera. Quienes ya hayan pagado la patente anual y las multas correspondientes durante el primer vencimiento de enero de 2026, recibirán la acreditación automática del descuento en una cuenta corriente asociada al vehículo.
El sistema exige el pago conjunto de la patente y las multas como condición para acceder a los beneficios. Asimismo, implementará un convenio especial de financiación de hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni entrega inicial, siempre que se cumpla con los plazos establecidos.