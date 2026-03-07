En el marco de los 70 años de la Liga de Fomento de José Ignacio -que cuenta con 320 socios-, celebrados en una ceremonia a fines de febrero en la plaza local con autoridades municipales y departamentales, la diaria conversó con su presidente, Alfredo Vercelli, sobre el impacto del desarrollo inmobiliario en la zona y la demanda de servicios de agua potable, saneamiento y electricidad ante la posible llegada de más habitantes.

Vercelli informó que el objetivo central es que José Ignacio “se desarrolle de manera sustentable y se respete el medio ambiente, incluyendo las dunas, la costa, la vegetación nativa y lagunas”, y que “permita la vida familiar y no se transforme en una zona de comercio y con sobrepoblación”. En este sentido, desde la Liga de José Ignacio les han transmitido a las autoridades departamentales “la necesidad de invertir en saneamiento, agua potable y electricidad”, ya que son obras “muy necesarias”.

Advirtió que estos servicios “están al límite de sus capacidades y las demandas están insatisfechas”, y crecen de forma “apabullante” las inversiones en edificios, casas y barrios cerrados. Si bien aclaró que no se oponen a estos proyectos “mientras que se cumpla con la normativa vigente”, se solicita a las empresas públicas como OSE y UTE que “realicen las inversiones necesarias para que la situación no termine de colapsar”.

Entre marzo y noviembre la población permanente de José Ignacio es reducida. Según el último censo de 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en Arenas de José Ignacio y Chacras de Medellín hay menos de 100 habitantes, en el Faro de José Ignacio hay 148 y en La Juanita alrededor de 508 personas. Sin embargo, Vercelli dijo que durante la temporada estival “llegan miles de personas”, e informó que “hay cerca de 6.000 lotes en venta en barrios cerrados, lo cual implica “6.000 familias más” y hará que los servicios “no den abasto”.

“Hay cortes de luz y la presión de agua es muy baja”, aseguró Vercelli

En cuanto a los servicios, dijo que “hay cortes periódicos de luz y la presión de agua es muy baja”, por lo que necesitan obras para que “tenga mayor potencia”. Afirmó que si bien se mantiene un diálogo con la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE y la Intendencia de Maldonado, la respuesta ha sido que “entienden el problema, pero que hay otras prioridades” en zonas que tienen más habitantes. Vercelli dijo que “así como tiene sentido que se vuelquen la atención y los recursos en las zonas que consideren más importantes, también tiene sentido que reclamemos que no se olviden de esta”.

A su vez, mencionó que las piletas de tratamiento de aguas servidas en La Juanita “producen mucho olor y afecta a los vecinos de la zona”. Cabe informar que tras la solicitud de un pedido de información a la UGD de OSE por parte del vecino Isidoro Felcman, se confirmó en diciembre la contaminación de la laguna de José Ignacio por las aguas servidas volcadas en los tres piletones de OSE. Ante este escenario, la UGD y la Intendencia de Maldonado anunciaron un “proyecto macro” para concretar obras de infraestructura en el sistema de saneamiento y agua potable de José Ignacio y zonas aledañas. Sin embargo, Vercelli afirmó que “todavía no conoce el proyecto concreto” y advirtió que “empieza a haber desborde de los piletones y en algún momento colapsarán”.

Destaca nivel “alto” de la seguridad y la salud pública

Si bien reconoció que “hacen falta más policías en la zona”, destacó el “muy buen trabajo” con la policía local y la Seccional 13ª. Aseguró que “el nivel de seguridad es altísimo” y que esperan “no perderlo”, e informó que la Liga de José Ignacio contribuyó a arreglar la comisaría. En la misma línea, subrayó que la Policlínica de José Ignacio, perteneciente a la Red de Atención Primaria de Maldonado, está bien posicionada, ya que “funciona de 8.00 a 20.00, todos los días de la temporada”, y además cuenta con una ambulancia donada por la Liga de José Ignacio y, en casos graves, se puede recurrir a la Policlínica de Balneario Buenos Aires, así que “estamos cubiertos y conformes”, ratificó.

El director departamental de Salud, José González, informó a la diaria en enero que se firmó un convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Asistencial Médica, el Sanatorio SEMM Mautone y el Municipio de Garzón y José Ignacio, en el marco del Plan Verano 2025-2026, para que haya una ambulancia y, además, “garantizar la presencia de un médico para el servicio de traslados, auxiliares de servicio y una conectividad proporcionada por prestadores privados para asegurar que la población atendida acceda a su historia clínica”.

Además, indicó que se apunta a una “coordinación interna”, de modo que “si la estructura de ASSE se encuentra de guardia, pueda atender a pacientes del Mautone o de la Asistencial Médica”. El jerarca advirtió que, luego de la temporada estival, “las condiciones para mantener esta estructura y los recursos incorporados dejan de ser sustentables”, por lo que es necesario “evaluar con todos los prestadores sobre qué alternativas pueden desarrollarse para mantener la prestación todo el año”.