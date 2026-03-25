Esta semana comenzó a ejecutarse el plan de vacunación antigripal 2026 en los vacunatorios públicos y privados del departamento. Las dosis son gratuitas y la cantidad de cupos que se entregarán a los usuarios por orden de llegada o el turno mediante agenda previa dependerá de cada centro de salud.

El director departamental de Salud, José González, informó a la diaria que mensualmente “se recibirá el reporte departamental de las dosis administradas” por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Indicó que, desde esta semana y hasta agosto, podrán inocularse los grupos de riesgo como la población general, aunque “se priorizará la población de riesgo, que son quienes pueden desarrollar cuadros más graves e incluso mortales”.

En este sentido, señaló que “cuanta mayor población esté vacunada, menor será la carga viral circulante y disminuirán los casos graves de la enfermedad [causada por el virus de la influenza H3N2]”.

Aunque afirmó que “en términos generales” la vacuna “no tiene contraindicaciones”, dijo que no es recomendable la administración a “personas con antecedentes de alergias”. Las personas que “estén cursando un cuadro viral, infeccioso o presenten fiebre, deben transcurrir cinco días para mejorar y luego administrársela”.

Por otra parte, dijo que “por razones de riesgo y dificultades de movilidad”, se definió que cada prestador de salud concurra a vacunar en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Lugares y horarios de vacunación en Salud Pública

El vacunatorio del hospital “Elbio Ribero” de Maldonado atiende de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de martes a viernes de 7.30 a 11.30, en el consultorio 13. La capital departamental también cuenta con vacunatorios en varias policlínicas de la Administración de Servicios de Salud del Estado y de la Intendencia de Maldonado.

El vacunatorio de policlínica Vigía atiende los lunes, martes, miércoles y jueves de 07.00 a 11.00 y los lunes y jueves también de 14.00 a 18.00. La policlínica Kennedy vacuna los miércoles de 8.30 a 11.00 y la del barrio Hipódromo los martes de 14.00 a 17.00.

La Intendencia de Maldonado puso a disposición la policlínica municipal de Maldonado Nuevo, de lunes a viernes de 8.00 a 12.00

El hospital de San Carlos abre el vacunatorio de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 (sin agenda previa). En la ciudad carolina también se vacuna en la policlínica del barrio Rodríguez Barrios, los viernes de 11.30 a 13.00. En Balneario Buenos Aires inoculan los viernes de 14.30 a 17.30.

En la zona oeste, los usuarios tienen varias opciones. En el Centro Auxiliar de Pan de Azúcar las vacunas están disponibles lunes, martes y jueves de 14.00 a 18.00, mientras que los miércoles es de 13.30 a 17.30 y los viernes de 8.00 a 11.30.

En tanto, la policlínica de Piriápolis atiende los lunes, martes y viernes de 8.30 a 11.30 y los miércoles de 9.00 a 11.00, exclusivamente para trámite de residencia. La policlínica de Gregorio Aznárez atiende los miércoles de 9.00 a 12.00 y en La Capuera los jueves de 8.30 a 11.30, con agenda previa. En el norte del departamento, el Centro Auxiliar de Aiguá vacuna el segundo y cuarto jueves de cada mes desde las 9.00.

Instituciones privadas habilitadas

La Asistencial Médica vacunará hasta el viernes 27 de marzo con agenda y, durante la Semana de Turismo, solo lunes, martes y miércoles. En Maldonado, la policlínica del centro atiende de lunes a viernes de 13.15 a 18.45; en Piriápolis, lunes y miércoles de 14.00 a 18.00 en el consultorio de pediatría; y en San Carlos, martes y jueves de 13.30 a 18.15 en Hemoterapia.

En La Barra, el vacunatorio funciona el 1°, 3°, 4° y 5° lunes de 14.00 a 18.00 en el consultorio 2; en Pan de Azúcar, los martes de 14.00 a 18.00 en el consultorio 6. En tanto, la Clínica Louvre los miércoles de 13.00 a 18.30 en el consultorio 1, el 1° y 4° viernes de 08.00 a 13:00 en el consultorio 5, y el 2° y 3° de 14:00 a 18:00 en el consultorio 3.

El Sanatorio SEMM Mautone funciona con agenda previa, a través del 4222 5353 o 093 755 353, excepto para niños menores de 5 años y embarazadas, que pueden vacunarse en cualquier horario.

En Maldonado, la vacunación se realiza los lunes de 15.00 a 18.00 y de martes a viernes de 11.30 a 14.30 (hasta el viernes 27). Además, hay una agenda exclusiva para los jueves de 15.00 a 18.00 y los sábados de 08.30 a 12.15.

En la policlínica Mautone de San Carlos, está disponible la agenda para los martes y jueves de 15.00 a 18.30, y en la de Piriápolis, los jueves de 14.30 a 17.45 y los viernes de 15.30 a 18.45; en todos está habilitado para usuarios de todas las edades.