Este jueves, el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales, será sede de la proyección de dos documentales relacionados con el museo. Uno de ellos es Un día para soñar (2025), que retrata desde la mirada de un grupo de niños y su visita al MACA. Fue dirigido por la directora de Teatro MACA, Eliana Recchia, quien desde hace años dicta talleres de teatro en este museo.

La pieza audiovisual, de 30 minutos de duración, narra la aventura, que comienza desde el viaje de ómnibus hasta llegar a Manantiales, y el disfrute de las distintas actividades del museo. A través de breves entrevistas a los niños y las niñas, se muestran las emociones que experimentan al conocer parques, edificios y obras de arte de la Fundación Pablo Atchugarry, así como al conectar con la cultura mediante las actividades artísticas. La proyección será este jueves a las 17.00, con entrada gratuita, sin inscripción previa y con ingreso por orden de llegada.

Sobre las 17.30 será el turno del documental de Mercedes Sáder, Los hijos de la montaña (2023), de una hora y diez minutos de duración. La obra retrata de manera íntima al escultor uruguayo Pablo Atchugarry, impulsor de la creación del MACA, diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott e inaugurado en enero de 2022.

Según la sinopsis, el documental es una “oda visual al arte, una reflexión sobre la vida y un acercamiento privilegiado al artista y al ser humano”. Esta proyección también será con entrada gratuita, sin inscripción previa y con ingreso por orden de llegada.

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