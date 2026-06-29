Policlínica municipal de Maldonado Nuevo ofrecerá PAP para varones trans y consultas sobre hormonización

El servicio es impulsado por la Dirección de Género y Diversidad de la Intendencia de Maldonado que, por otra parte, prevé instalar un refugio transitorio para mujeres víctimas de violencia doméstica.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemoró este 28 de junio, la directora de Género y Diversidad de la Intendencia de Maldonado (IDM), Sandra Suárez, conversó con la diaria sobre algunos avances para la atención sanitaria, generación de empleos y propuestas incluidas en el proyecto de la modificación presupuestal 2027-2030, entregado por el intendente Miguel Abella a la Junta Departamental.

La jerarca informó que, en articulación con el Departamento de Salud y Adicciones de la IDM, se trabaja en un servicio “amigable” que se prevé inaugurar a fines de setiembre en la Policlínica Municipal de Maldonado Nuevo.

“Se generará un espacio para los PAP [papanicolaou] de varones trans, que aún se realizan los exámenes en Montevideo porque en Maldonado no hay un lugar acorde”, dijo. También se ofrecerá testeos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y habrá médicos especializados en hormonización para “agilizar” el tratamiento médico.

En coordinación con el Hospital Pereira Rossell de Montevideo y el médico Daniel Turco Márquez, integrante del colectivo Trans Boy Uruguay (TBU), habrá instancias de capacitación para el personal médico, administrativos y guardias de la policlínica. Según explicó, en el Hospital de San Carlos hoy “se solicita una consulta previa con medicina general para derivar a los pacientes a una consulta con el doctor Márquez”.

Más cupos laborales en empresas privadas

Uno de los compromisos que asumió Suárez al frente de la Dirección de Género y Diversidad, es que “se respeten los cupos para personas trans en los llamados laborales y generar más, así como empezar a interactuar con empresas privadas para contratar a personas de la comunidad”.

Respecto a esto, aseguró que al momento “cinco empresas privadas -vinculadas a tareas de mantenimiento de espacios verdes y limpieza de la IDM- se comprometieron a generan entre cinco y seis puestos laborales” para la comunidad LGBTI+. “Hubo una licitación en mayo [pasado], pero todavía no sé cuál de ellas resultó adjudicataria”, comentó.

En cuanto a los cupos laborales para personas trans en los llamados laborales, indicó que “desde que asumió Miguel Abella se están cumpliendo, de hecho la edila [frenteamplista] Andreina Stuart cursó un pedido de informes a la IDM [en noviembre de 2025] para saber si se cumplían, y efectivamente sí”.

La Ley Integral para Personas Trans, reglamentada en 2019, establece que el 1% de los puestos de trabajo de la administración pública tiene que ser ocupado por personas trans.

Por otra parte, la directora contó que durante una sesión del Consejo Departamental de Diversidad, creado en setiembre de 2025, se reunieron con la Cámara de Comercios y Negocios LGBT de Uruguay para “desarrollar en Maldonado un sistema de cupos para cursos y empleos en empresas vinculadas al organismo, ya implementado en Montevideo”, lo cual continuará su discusión en una próxima reunión a concretarse en julio.

Este concejo deriva del Consejo Nacional de Diversidad creado por ley, y está integrado por ediles de la Junta de Maldonado, los colectivos Rainbow Families, la asociación civil SOFAI, Carolinos Diversos, TBU, Unión Trans y Disidente de Maldonado, la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Paula Caballero, y la Dirección de Género y Diversidad.

Muestra internacional Mi historia, un relato de intolerancia

Por otra parte, en este Mes del Orgullo, la dirección de Género y Diversidad presentó la muestra fotográfica internacional Mi historia, un relato de intolerancia junto al colectivo Rainbow Families y SOFAI -conformada por personas autoconvocadas para dar un abordaje integral a los incidentes y crímenes de odio en Uruguay-, el pasado lunes 22.

La muestra divulga 13 casos de personas que fueron víctimas de crímenes de odio por su identidad de género; solo una persona sobrevivió, y según Suárez, “es la primera vez que se realiza en Uruguay y en Maldonado”.

Entre las historias, aparece la de Fanny Aguiar, mujer trans uruguaya de 34 años, asesinada en Montevideo en 2018 por su pareja; “caso que se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia hacia las personas trans y marcó un precedente histórico en Uruguay al impulsar el reconocimiento judicial de los crímenes motivados por la identidad de género”.

Además, el de Melania Gaymonas, mujer uruguaya, residente de Inglaterra, que en 2019 junto a su pareja fueron agredidas brutalmente por al menos cuatro hombres en un ómnibus rumbo a Camden Town, en Londres.

Suárez informó que el archivo, actualmente disponible sólo en formato digital y sin acceso público, se convertirá en una muestra “itinerante”. La exposición se presentará, en principio, en el Municipio de Punta del Este, “seguramente en la segunda semana de julio” y, en setiembre, en el Mes de la Diversidad, en la Casa de la Cultura de San Carlos. Además, articula con las direcciones de Género de Rocha y Lavalleja para exhibirlas en esos departamentos, pero todavía no hay fecha definida.