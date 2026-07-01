Homicida de un adolescente en barrio Las Cooperativas fue condenado a 10 años y medio de penitenciaría

Familiares de la víctima, que tenía 14 años, manifestarán este jueves en Maldonado ante una sentencia que consideran “vergonzosa”.

Juan Andrés De Souza Álvez fue condenado a cumplir diez años y medio de penitenciaría por el homicidio “muy especialmente agravado” del adolescente Mauricio Goncálvez, ocurrido el domingo 21 en el barrio fernandino Cooperativas. El asesino, de 33 años de edad, fue sentenciado tras ser detenido siete días después del crimen junto a otra persona que luego recuperó la libertad.

“Se echa luz y no se deja impune un hecho tan lamentable que sufrió la sociedad de Maldonado”, consideró el jefe departamental de Policía, Víctor Trezza, durante la conferencia de prensa que ofreció este miércoles 1° para informar sobre las actuaciones del caso, que se registró en la equina de las calles José Nasazzi y Alberto Supicci.

Según la investigación dirigida por el fiscal Sebastián Robles en coordinación con el Departamento de Homicidios de la Jefatura, Mauricio Goncálvez, de 14 años de edad, fue asesinado cuando regresaba del asentamiento Los Eucaliptus en un auto conducido por un hombre de 31 años.

“Fueron al asentamiento para vender una bicicleta de forma legal. Una vez concretada la venta, desde allí una motocicleta comienza la persecución del vehículo y, a la altura de las cooperativas de Granja Cuñetti, se efectúan algunos disparos”, relató Trezza. Agregó que mientras intentaban escapar del atacante, el auto se detuvo atrás del barrio Las Cooperativas, en la calle José Nasazzi. Allí el adolescente fue alcanzado por dos balas letales.

La teoría “más firme” es que el ataque no era para él. “Probablemente hubo una confusión, porque ni la víctima ni el conductor del auto están vinculados con delitos, organizaciones criminales ni enfrentamientos”, opinó Trezza.

De todas maneras, sostuvo que “aún se están intentando esclarecer” las causas del asesinato y que la investigación continuará porque “no se comprobó plenamente la participación del otro detenido”. La captura se produjo al cabo de 14 allanamientos realizados en busca de pruebas contundentes, ya que los indicios en el lugar del crimen “eran pocos”, apuntó el jefe policial.

El fallo judicial no conformó ni a la familia ni a los allegados de Mauricio, que este jueves harán una manifestación frente al Centro de Justicia de Maldonado. “Es una protesta por la sentencia vergonzosa que le dieron al asesino”, dijo a FM Gente una mujer cercana a la familia del adolescente, cuya madre “está destrozada”. La movilización fue convocada para las 16.00.