Edificio de la Aduana en Punta del Este: Intendencia presentó un proyecto de restauración y busca fondos externos para concretarlo

Según jerarcas de la comuna, podría financiarse con recursos privados; entretanto, con vistas a lograr un comodato, pretende confirmar si el inmueble pertenece al MTOP, como indica un reciente informe del MEF.

Tras caer el plan de reactivación de la zona portuaria de Punta del Este, impulsado por el exintendente Enrique Antía en 2024, continúa la preocupación vecinal por el futuro del emblemático edificio de la Aduana, deteriorado al cabo de décadas sin mantenimiento. Desde hace meses, una Comisión de Restauración integrada por la Liga de Fomento y la asociación civil Amigos del Faro junto con representantes de los tres niveles de gobierno, analiza opciones para evitar que el inmueble se pierda.

En el último encuentro de la comisión, realizado a mediados de este mes, la Intendencia de Maldonado (IDM) presentó un primer relevamiento de albañilería de los inmuebles de la Aduana, la Prefectura Nacional Naval y el Yacht Club Punta del Este. Además, se evaluó un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apunta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) como propietario del edificio de la Aduana.

Este informe “determinó que el edificio sería propiedad del MTOP, aunque años atrás se habilitó que el inmueble fuese utilizado por la Dirección Nacional de Aduanas [DNA], dependiente del MEF”, dijo a la diaria el subdirector general de Patrimonio de la IDM, Fernando Cairo. Hasta entonces, se esperaba que el MEF cediera el edificio en comodato a la IDM, aunque en la reunión del 13 de agosto quedó claro que el gobierno departamental no cuenta con presupuesto para asumir una restauración y que, en todo caso, primero se necesita determinar qué ministerio es dueño del inmueble.

El arquitecto Mauricio Tejera, subdirector general de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, dijo a la diaria que la posibilidad del comodato continúa en evaluación y ratificó que la comuna “no está en condiciones de recibirlo, porque no se tiene los recursos para destinar”. Cairo, en tanto, dijo que se solicitó “una entrevista al MTOP” para corroborar a qué cartera pertenece el edificio.

“El intendente [Miguel Abella] se mostró proclive a conseguir fondos externos a la comuna” y, en caso de que la cartera propietaria no vaya a invertir en recuperar el edificio, se evalúa que las obras sean financiadas con fondos privados, dijo Cairo. Al igual que Tejera, afirmó que habría “inversores privados” interesados en aportar recursos para restaurar la Aduana, incluyendo las construcciones laterales vinculadas a la Prefectura y al Yacht Club Punta del Este.

Cairo considera que, por tratarse de “la postal del puerto de Punta del Este”, la IDM está interesada en encontrar una solución para los edificios públicos de la zona y “coordinando” con varios ministerios. En esa línea, comentó que la comuna mantiene contacto con el Ministerio de Defensa Nacional por el edificio de la Prefectura Nacional Naval, contemplado en el proyecto de restauración.

Por otra parte, se evalúa trasladar las oficinas de la DNA a otro espacio dentro del puerto de Punta del Este, aunque “aún no está definido cuál sería su nueva ubicación”, dijo Cairo. Este fue otro de los temas tratados en la última reunión de la comisión. Según informó la IDM en un comunicado emitido esta semana, el MEF manifestó “voluntad” para concretar el traslado, pero advirtió que se “requieren espacios más adecuados”.

Edificio de la Aduana requiere un mínimo de US$ 3.000.000

La arquitecta Paula Amoroso González, técnica del Departamento de Planeamiento y Presupuesto de la IDM, realizó en febrero pasado un primer relevamiento de albañilería de los inmuebles de la Aduana, la Prefectura y el Yacht Club Punta del Este. El estudio, ya en poder de la Comisión de Restauración, delimitó la distribución espacial de más de 80 recintos entre los tres edificios, los metrajes edificados, los espesores de los muros, la altura de los cielorrasos, el estado de las fachadas y los cortes edilicios.

El edificio de la Aduana, diseñado en 1886 por el arquitecto Jaime Mayol e inaugurado en 1887, tiene una base rectangular de 86 metros de frente y un acceso central de dos plantas. Según Tejera, próximamente “se realizará un análisis estructural para ver qué obras mínimas se necesitan para consolidar la estructura y evitar un riesgo”. Luego, se elaborará una “memoria descriptiva” para definir las obras de restauración y estimar cuánto costaría la recuperación integral del edificio, aunque primero debe establecerse quién volcará recursos.

De antemano, Tejera estimó que, “debido a su tamaño y a que se trata de un edificio patrimonial [declarado Monumento Histórico Nacional por el Poder Ejecutivo en el año 2000], la consolidación mínima rondaría los tres millones de dólares, mientras que una reestructuración total probablemente duplicaría esa cifra”.

El estado del edificio “es deplorable” y “denota falta de mantenimiento de los techos abovedados, como se hacían en aquella época”, dijo Cairo, para sumar “problemas serios de humedad, pisos levantados, revoques caídos” detectados durante una recorrida por las instalaciones. A su entender, “merece conservarse porque es uno de los primeros edificios con arquitectura neoclásica, propia de finales del siglo XIX, con un techo de tejas francesas característico”; sin embargo, “hay que hacer una intervención muy profunda”.

Invidio: “El problema es la carencia de respuesta para reunir fondos”

“El problema actual es la carencia de respuesta para reunir los fondos económicos [para su restauración], porque la cifra para recuperarlo es de una importante suma millonaria de dólares; esa es la mayor preocupación” de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, afirmó a la diaria su presidente, Santiago Invidio.

La asociación civil integra la Comisión de Restauración del Edificio de la Aduana, en conjunto con el Municipio de Punta del Este, representada por el alcalde Carballal; la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la IDM, representada por Cairo; la Dirección Nacional de Aduanas a través del doctor Eduardo Torterolo; y la asociación civil Amigos del Faro.

Durante el actual período de gobierno nacional, Invidio le transmitió la preocupación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, y a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que con su equipo de arquitectos visitó el edificio en octubre de 2025 y “constató que está en una situación crítica y es un bien patrimonial que al Estado le preocupa mantener en buenas condiciones”.

Explicó que, en su anterior gestión como presidente de la Liga, entre 2017 y 2019, comenzó con “la preocupación de recuperarlo y se hicieron gestiones con el Ministerio de Turismo y la IDM”. Para Invidio, la conservación y restauración del edificio es importante porque “se trata de un emblema” de Punta del Este, que atrae a quienes visitan la zona portuaria. A su juicio, la “situación calamitosa” del edificio es un asunto del que “debe ocuparse el Estado”.