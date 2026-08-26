Mujer Semilla prepara un nuevo festival de pintura de murales a cielo abierto en Aiguá

Se lanzó la convocatoria a artistas, talleristas y proveedoras de servicios a presentar propuestas el 11 de setiembre; el “Festival de Artes de Mujeres” se realizará en marzo de 2027.

La sexta edición de “Mujer Semilla: Festival de Artes de Mujeres”, una galería de arte a cielo abierto autogestionada por mujeres residentes en Aiguá y sus cercanías, se realizará en marzo de 2027 y las creadoras del proyecto están convocando a artistas, talleristas y proveedoras de servicios interesadas en participar.

Quienes deseen ser parte podrán acercarse el próximo viernes 11 de setiembre, a las 17.00, al encuentro denominado “Luna Nueva”, que se realizará en el vivero y salón de té Viveté, ubicado en la intersección de Margarita Muniz y 25 de agosto. La instancia busca “conocer cuáles son sus propuestas, las necesidades y los recursos humanos con los que se cuenta para sostener a las muralistas que llegan a construir esta galería”, dijo a la diaria María Noel Rabuñal, fundadora de Mujer Semilla radicada en Aiguá desde 2019.

A diferencia de las ediciones anteriores, no habrá una consigna específica para los murales a pintar en 2027 en fachadas y muros de la localidad. “No se solicitarán bocetos, cada artista tiene libertad de expresión, aunque en la presentación de las obras hay palabras clave a tener en cuenta, como 'mujer, semilla, flora y fauna nativa' y lo que resuene con el trabajo como artistas”, detalló.

Cultura e historia se combinan para activar la economía local

Las organizadoras esperan que participen entre 20 y 25 muralistas, lo cual implica organizar aspectos logísticos como el hospedaje y la alimentación de las artistas y de quienes colaboran con el armado de andamios o el traslado de materiales. En ese contexto, también buscan fomentar el movimiento en la gastronomía y la economía de la localidad.

Como desde 2021, cuando se concretó la primera edición del festival, la propuesta se desarrollará durante la primera semana de marzo, durante tres días consecutivos, aunque la fecha aún no está definida. “Será una celebración de las artes el Mes de la Mujer”, destacó Rabuñal.

Además de la clásica pintada de nuevos murales, habrá actividades artísticas, entre ellas performances, talleres de danza y canto, y un recorrido por murales a cargo de Manu Rivoir, gestor cultural residente en Montevideo y creador del proyecto Street Art Uruguay, un archivo virtual del arte urbano del país. También se prevé “la restauración de murales que se han deteriorado producto de la humedad y la sequía que hay en verano”.

Un proyecto que trascendió Aiguá con más de 60 murales

“Inició como una pequeña idea de impacto social a nivel local y no sabía si sería aprobado por la población, pero en 2022 se arrimaron 40 mujeres para ser parte del festival y se realizó un documental. A partir de 2023 llegaron mujeres de otros países de Europa y Latinoamérica; jamás proyecté su dimensión nacional e internacional”, afirmó Rabuñal, emocionada. Recordó que, cuando llegó en 2019 a la localidad desde Montevideo, el contraste fue notorio; “donde había paredes blancas, veía murales, entonces, de ahí nace armar este proyecto”.

Desde un principio, el fin fue resaltar la presencia de las mujeres de Aiguá, quienes “están activando la economía y la agricultura y transmiten la historia local a niños y niñas -como que se trata de la única localidad del país fundada por una mujer, Margarita Muniz- que son esas semillas que terminan apropiándose del proyecto”.

Mujer Semilla, declarado de interés nacional por Presidencia de la República en setiembre de 2025, nació en 2020, cuando fue presentado al Fondo Regional para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En marzo de 2021 “se construyó la primera galería de arte a cielo abierto, con cinco murales [en homenaje a la mujer]”.

Al año siguiente, tras no ser seleccionado para el fondo, la edición continuó de forma autogestionada y lanzó su primera convocatoria abierta a la población, que resultó en la creación de 24 murales. En 2023, también bajo una modalidad autogestionada, participó la artista Verónica Gazzarata con su pieza “El Regalo” y se sumaron 13 nuevos murales.

Luego, en 2024, se hizo un mural colectivo con adolescentes y familias en el Centro Juvenil de Aiguá y se trabajó con el liceo local mediante el programa Rutas Culturales y Creativas del MEC -que propone recorridos físicos y simbólicos para narrar una historia y la identidad nacional a través de la cultura local-, y la plataforma Street Art Cities, que reúne arte callejero de distintas partes del mundo.

En tanto, en 2025, “se volvió a construir la galería, con un total de 11 murales; en abril hubo otros seis a pedido de vecinos”.

Por otra parte, a fines de diciembre de 2025, el MEC anunció que el proyecto había sido seleccionado nuevamente por el Fondo Regional para la Cultura, y para marzo de 2026. La consigna fue “Mujer Semilla: identidad rural”, y se realizaron tres murales en homenaje a la mujer rural de Aiguá, con el propósito de “alinearse con el Año Internacional de la Agricultora”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas.

Según Rabuñal, a lo largo de las cinco ediciones de los festivales se crearon más de 60 murales; sin embargo, “algunos se han borrado, por lo que, actualmente quedan 45”.