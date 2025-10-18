Evo Morales durante la llamada "Marcha por la Salvación de Bolivia" contra el presidente Luis Arce, el 17 de setiembre de 2024 en Caracollo, provincia de Oruro.

El veredicto de las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia el 17 de agosto les recordó al Movimiento al Socialismo (MAS) y a sus dirigentes la advertencia del poeta español José Ángel Valente: “Lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido”.

El partido que dominó la política boliviana desde 2005 y que fue el alma y el motor de la “Revolución democrática y cultural” –con resultados históricos de 64% de los votos en las elecciones de 2009, 61% en 2014 y 55% en 2020– no sólo ha quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones, sino que prácticamente ha implosionado como partido-movimiento.

El 19 de octubre, el país se pronunciará en una segunda vuelta entre un candidato de “centroderecha popular” –o que aspira a serlo–, Rodrigo Paz Pereira (que obtuvo 32% de los votos válidos), y otro de la derecha neoliberal radical, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (26,7%). Una situación inimaginable hasta hace poco tiempo, cuando parecía imposible que el MAS no llegara a la segunda vuelta.

A pesar de la sorpresa por los resultados, el mapa electoral ha mantenido su división histórica. En el Occidente andino se impuso Paz con una amplia ventaja sobre el segundo, mientras que en el Oriente lo hizo Quiroga con menos contundencia.

El MAS, por su parte, se presentó a las elecciones dividido en tres facciones y con dos candidatos: el exministro Eduardo del Castillo, bajo la sigla oficial, sólo obtuvo 3,17% de los votos, mientras que Andrónico Rodríguez, que se presentó bajo una sigla “prestada”, sumó 8,5%. Por último, el expresidente Evo Morales, inhabilitado electoralmente por la Justicia, se “coló” en la elección haciendo campaña por el voto nulo y obtuvo un resultado nada desdeñable: 19% de los votantes siguieron su consigna y anularon el voto (si se excluye el 3,5% de votos nulos de elecciones anteriores, se puede atribuir al expresidente alrededor de 16% de esos sufragios).

Con estos resultados, no es difícil imaginar que, con una candidatura unitaria, el MAS habría estado en condiciones de pasar al balotaje, aunque luego tuviera pocas chances de ganarlo. Pero incluso perdiéndolo, habría conseguido una representación significativamente mayor que la que obtuvo el 17 de agosto, cuando prácticamente desapareció de la vida parlamentaria.

El conjunto de la galaxia del MAS contará con siete diputados sobre un total de 130, cifra irrisoria luego de haber ostentado dos tercios de los escaños durante su larga hegemonía política. Fundado en 1997 con el nombre de Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), con el MAS como sigla electoral, este partido surgido de los movimientos sociales ha dejado de representar a las capas populares del país. Así concluye un largo ciclo político marcado por el ascenso de los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones indígenas hacia el centro del Estado, en una especie de “democracia corporativa” dirigida por Morales como líder indiscutible.

Razones del declive

Tras los comicios se han esgrimido dos razones para explicar el colapso del MAS: las luchas internas y la crisis económica. Ambas explicaciones son sin duda válidas, pero detrás de ellas se esconde una causa más profunda. Más allá de las luchas faccionales, el derrumbe se explica también por el debilitamiento del programa de cambio que encarnó el evismo.

En sus primeras gestiones, el MAS mostró capacidad de inclusión étnica y social, ampliando la “foto de familia de la nación” e incluso habilitando un largo período de crecimiento económico que se derramó en parte sobre los más pobres. Pero ese modelo, ampliamente elogiado por la izquierda latinoamericana y europea, poco a poco dejó ver sus puntos débiles: la expansión económica se basaba en gran medida en los altos precios internacionales de las materias primas y en descubrimientos previos de yacimientos gasíferos y recaía así en una variante del “nacionalismo geológico” que históricamente movilizó a las fuerzas “nacional-populares” (1937, 1952, 1969, 2005).

Al mismo tiempo, el largo gobierno del MAS ha sido incapaz de mejorar la calidad de las instituciones y de poner en pie las bases de un Estado social digno de ese nombre. El “enamoramiento” de políticas de corto plazo, funcionales a una suerte de campaña electoral permanente, ha marcado estos casi 20 años de gestión. No fue poco lo logrado, pero ese modelo de gestión económica se fue agotando y finalmente sobrevino la crisis frente a la escasa capacidad de reacción del gobierno de Luis Arce.

La “memoria corta” fue sustituyendo entonces a la “memoria larga” de los últimos 20 años, y la oposición acabó por hacerse con la bandera del “cambio”, durante mucho tiempo monopolizada por el MAS. La Bolivia popular votó por un candidato, Rodrigo Paz, que lleva más de dos décadas en la política, pero no está asociado personalmente al período pre 2005 ni fue parte de las principales figuras opositoras al MAS, como sí lo fueron sus principales adversarios. El empresario Samuel Doria Medina –tercero en la primera vuelta del 17 de agosto, cuando todas las encuestas le daban el primer lugar– fue ministro en la década de 1990, y Tuto Quiroga fue presidente en 2001 por sucesión constitucional. En este marco, pueden leerse provisoriamente los resultados de la primera vuelta –una hipótesis de trabajo que debe ser validada por investigaciones posteriores– como una suerte de “tercera vía” frente al hartazgo hacia el MAS y sus luchas faccionales, y como un rechazo de un retorno de las élites tradicionales al poder.

Parte del descalabro del MAS también encuentra explicación en la obstinación de Morales por ser rereelegido. Si la Constitución de 2009 –surgida de la Asamblea Constituyente bajo el gobierno del MAS– permite sólo una reelección consecutiva, Morales se presentó en 2014 utilizando una argucia interpretativa del nuevo texto y luego intentó reformar la Constitución mediante el referéndum de 2016 para introducir la reelección indefinida. Pero Bolivia, un país históricamente antirreeleccionista, votó en contra, y el No se impuso por escaso margen. Pese a ello, Morales ignoró en los hechos los resultados, que consideró producto de una “guerra sucia” contra él, lo cual repolarizó el país en torno de su figura.

Si en 2005 Morales era “uno más” entre los “hermanos campesinos” –el documental Hartos Evos aquí hay (2006) plasmó esa imagen–, su voluntad de rereelección requería una torsión narrativa que su entorno se encargó de impulsar: sólo había un Evo. Así, fue comparado con el líder anticolonial Túpac Katari y se volvió un tipo de caudillo de los que “aparecen uno cada 500 años”. Ese relato, sin embargo, no terminó de calar.

Luego de sus fracasos electorales y discursivos, el triunfo del No en el referéndum de 2016 fue la bandera que necesitaba la oposición –cuyo eslogan fue, a partir de entonces, “No es no”– para reorganizarse, reconstruir su épica erosionada por la suma de defecciones electorales y lanzar una renovada ofensiva contra el gobierno del MAS. El discurso opositor mezclaba demandas democráticas legítimas con fuertes resabios de racismo antiindígena, presente sobre todo en el antievismo, especialmente virulento en las redes sociales.

La polarización, cada vez más crispada, alcanzó su punto álgido con el derrocamiento del gobierno del MAS en 2019, cuando de manera inesperada sus bases no reaccionaron a tiempo. Esta falta de respuesta fue posiblemente efecto de la sorpresa –nadie pensaba que Evo Morales pudiera caer tan fácilmente, ni siquiera sus opositores–, pero también, y no menos importante, de la desmovilización producto de la rutinización en el poder, cuando la energía militante se fue desplazando hacia la búsqueda de empleos en el Estado (“pegas”, como dicen en Bolivia). Poco más tarde, fue la represión impulsada por el nuevo gobierno la que activó las dinámicas de movilización. El MAS recuperaba, de manera momentánea, la épica política de 2005, cuando luchó por el gobierno con una modesta campaña sostenida en la capacidad movilizadora de las organizaciones sociales.

Tras la derrota política de la derecha, el MAS volvió al poder de forma inesperada en 2020 y demostró así una resiliencia que sus detractores habían subestimado.

Evo Morales, exiliado en Argentina y excluido de las elecciones, promovió entonces al exministro de Economía, Luis Arce Catacora, como candidato a la Presidencia. En plena crisis económica, agravada por la pandemia, su nombre seguía evocando el “milagro económico” boliviano. Fue su imagen de buen gestor la que permitió a Arce ganar las elecciones con 55% de los votos.

Sin embargo, nada más tomar posesión, el nuevo presidente apartó a las principales figuras del evismo y se rodeó de su propia camarilla. Ante lo que consideraba un plan para reducir su influencia, “el plan negro”, Morales multiplicó sus ataques al gobierno y denunció cada vez con más vehemencia una “persecución política” en su contra.

La guerra interna entre los partidarios de Morales y los de Arce no tardó en intensificarse.

El nombre del nuevo movimiento lanzado por Morales para intentar presentarse a la Presidencia al margen del MAS, EVO Pueblo (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo), revela el repliegue sobre sí mismo y la falta de conciencia de que ya no es el líder indiscutible de la izquierda boliviana.

Al mismo tiempo, los déficits de gestión irían debilitando al arcismo y al espacio del MAS en su conjunto. Supuesto artífice del “milagro económico” como ministro, Arce se ha mostrado impotente ante la crisis económica una vez en la presidencia. Bajo su gobierno han resurgido imágenes conjuradas desde 2005, como la escasez de dólares y de gasolina, junto con la caída de las exportaciones de gas.

Reconfiguraciones del voto popular

Entre las tres corrientes del MAS, había surgido un candidato relativamente competitivo: Andrónico Rodríguez. Este joven líder campesino y presidente del Senado se fue alejando progresivamente de su mentor, Evo Morales, a medida que la inhabilitación de este último se convertía en un hecho consumado y Morales se negaba a elegir un candidato alternativo. El expresidente se volvió entonces cada vez más susceptible y se obsesionó con controlar cada paso de Andrónico, quien finalmente decidió lanzarse a la carrera electoral sin el apoyo del caudillo. A partir de ese momento, fue declarado traidor por la facción evista e incluso fue agredido al momento de emitir su voto.

Al inicio de la campaña, Andrónico Rodríguez estaba bien posicionado en las encuestas, que le daban posibilidades de pasar a la segunda vuelta, aunque no de ganarla. Sin embargo, con el correr del tiempo, no logró mantener el impulso de su candidatura debido a una serie de dificultades objetivas y errores propios: la elección de su vicepresidenta, la exministra Mariana Prado, no le aportó votos adicionales (se la consideraba demasiado elitista) y fue fuente de numerosas polémicas; algunos miembros de su entorno inicial eran figuras desacreditadas del MAS; y, no menos importante, el boicot activo de Morales contribuyó a debilitarlo.

Esta es una parte de la historia. La otra es que el voto “blando” del MAS se desplazó hacia una candidatura que había pasado por debajo de los radares de los analistas. Mientras las encuestas daban el primer y segundo lugar al político y empresario Doria Medina y al expresidente Quiroga, finalmente fue Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien dio la sorpresa y se alzó con el primer puesto. El cálculo es sencillo: la mayoría de los indecisos, alrededor de 30%, que en su mayoría eran votantes del MAS, optaron por esta alternativa.

Las razones de este fenómeno no se conocen del todo. Hay un amplio consenso en que Paz acertó al elegir a su compañero de fórmula: el expolicía Edman Lara, conocido como capitán Lara, que se hizo popular al denunciar la corrupción de altos mandos de la Policía y fue expulsado de las fuerzas del orden por este motivo. Tras la expulsión, comenzó a vender ropa de segunda mano en un mercado de Santa Cruz, haciéndose parte del vasto mundo del comercio informal, mientras terminaba sus estudios de Derecho.

Lara se convirtió así en un candidato anticorrupción (la corrupción policial es endémica en Bolivia), que proyectó además la imagen de un emprendedor capaz de superar la adversidad. En este contexto, el capitán de 40 años se fue convirtiendo en una figura popular en TikTok, red en la que realizaba transmisiones en vivo, en las que, por ejemplo, se filmaba masticando hojas de coca con la canción “La coca no es cocaína” de fondo (eslogan otrora promovido por el MAS), o se burlaba de la élite boliviana por comprar, a menudo, ropa de marca pero usada. El capitán Lara se ha forjado un perfil cercano al mundo popular y a la gente común. Se declara partidario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sin adoptar por ello su programa autoritario y represivo (la inseguridad no es un tema de campaña en Bolivia). Se presentó como el outsider antisistema que muchos esperaban pero que no terminaba de emerger en Bolivia. Su candidatura reforzó la de Paz, en un contexto en el que la oferta electoral era un déjà vu de dos décadas atrás.

La campaña de Paz-Lara combinó redes sociales con acciones al viejo estilo, que incluyeron viajes a los rincones más remotos del país, entre ellos poblaciones como Orinoca, un pequeño pueblo del Altiplano profundo conocido por ser el lugar de nacimiento de Evo Morales. Su estrategia consistió en mostrarse más cerca de la gente común que de las élites económicas tradicionales. Es por eso que la geografía del voto a favor de Paz-Lara muestra los mejores resultados en las regiones donde el MAS había ganado desde 2005: los departamentos del Occidente andino. La dupla, que se presentó bajo la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) –un partido “taxi” que ofrece en cada elección su personería jurídica a algún candidato necesitado de sigla–, ganó en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. En la ciudad plebeya de El Alto, el binomio rozó el 60% de los votos; allí, el voto nulo alcanzó el 16% (proxy del apoyo a Evo Morales) y Andrónico Rodríguez obtuvo el 7,4%.

Incluso en los bastiones más leales a Evo el tándem Paz-Lara obtuvo un buen resultado: en el municipio de Chayanta, al norte de Potosí (zona minera y campesina), 49% de los votantes anuló su voto, 40,7% eligió a Paz-Lara y 32,5% votó por Andrónico. En Villa Tunari, región cocalera del Chapare donde “reina” Evo Morales, 84% de los electores anuló su voto y, entre los votos válidos, 46% eligió a Andrónico y 28% a Paz-Lara. (No deja de ser sintomático que Paz haya perdido en Tarija, su propia región y donde ya se desempeñó como alcalde de la capital departamental).

En términos más generales, el voto del MAS se repartió entre Paz-Lara, el voto nulo y Andrónico Rodríguez. Pero ¿qué expresa esta reconfiguración?

El tándem Paz-Lara obtuvo el apoyo de la Central Obrera Regional de El Alto, las cooperativas mineras y los transportistas, organizaciones que son, en gran parte, expresiones del capitalismo popular que formaba parte de la base social del MAS. Este partido-movimiento agrupaba a empresarios y pequeños propietarios urbanos y rurales, en un país caracterizado por el fuerte peso de la economía informal. Los Ponchos Rojos aymaras y el ala arcista de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se han acercado también al binomio Paz-Lara, que propone “capitalismo para todos” para la segunda vuelta, de manera de evitar un triunfo de la derecha dura.

Pero el apoyo a Paz-Lara es aún provisional y constituye una salida de emergencia ante la crisis final del MAS. Para el sociólogo Pablo Mamani, se trató de un voto estratégico antes que militante, para evitar perder logros de los últimos años, en particular la relación con el Estado, frente a candidatos percibidos como más elitistas (aun si Paz también pertenece a la élite). El sociólogo aymara destaca también la expansión de una nueva clase de indígenas ricos, los qamiris, que rivalizan con la burguesía tradicional no sólo por su dinero, sino también por las formas de construir capital simbólico. Estos indígenas ricos, a los que algunos llaman la “burguesía chola”, están lejos del miserabilismo con el que la izquierda suele percibirlos. Muchos de estos sectores se han insertado exitosamente en la globalización y realizan sobre todo negocios con China, adonde los comerciantes indígenas viajan para cerrar sus contratos de importación de productos.

Una segunda vuelta inédita

El inédito balotaje –la segunda vuelta se implementó en la Constitución de 2009 y nunca había sido necesaria– se disputará entonces entre Paz y Tuto Quiroga. Rodrigo Paz es un político pragmático que hoy intenta adaptarse al contexto regional (que gira hacia la derecha). Actualmente se alinea con la derecha regional, al tiempo que necesita los votos del MAS para ganar la segunda vuelta. Por otra parte, la guerra sucia liderada en gran parte por el español Javier Negre, propietario de la publicación La Derecha Diario en Argentina, insiste en que Paz es un socialista encubierto, acusación similar a la lanzada contra Doria Medina durante la campaña para la primera vuelta y, poco antes, contra Manfred Reyes Villa.

Quiroga, que forma parte de las redes de la derecha con sede en Miami, ha anunciado que, en caso de victoria, liderará “la mayor revolución liberal de la historia para transformar la mentalidad de Bolivia” y que no sólo piensa utilizar la “motosierra”, siguiendo los pasos de Javier Milei, sino también “machetes y tijeras”.

La izquierda boliviana vuelve así a la situación anterior a 2005: al acrónimo EVO Pueblo podría añadirse una facción más pequeña e incierta, liderada por Andrónico Rodríguez, y otras que aún están por llegar. Si Paz gana la segunda vuelta, podría absorber a otra parte aprovechando los recursos estatales. El MAS es un partido de movimientos, lo que era una fuente de fortaleza, pero también de debilidad, ya que carecía de estructura orgánica y dependía de Morales para mantenerse unido. Hoy en día, ese liderazgo ya no existe como lo conocimos.