Jeeps con rifles de asalto montados bloquean las calles. Hay pilas de cadáveres frente a las casas, y la arena está teñida de rojo sangre en varios puntos. Las imágenes satelitales del lunes de la ciudad de El Fasher, en el oeste de Sudán, analizadas por expertos forenses de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, son inequívocas: milicianos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están realizando redadas casa por casa en el distrito de Daraja Oula, según los expertos. Incluso ven indicios de matanzas. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU también habla de ejecuciones sumarias, es decir, asesinatos arbitrarios. El comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, advierte: “El riesgo de nuevos ataques y atrocidades por motivos étnicos en El Fasher aumenta cada día”.

Las FAR han matado a 2.000 personas en El Fasher desde que entraron en la ciudad el domingo, tras rodearla y sitiarla durante un año y medio. Así lo anunciaron el martes las Fuerzas Conjuntas, grupos armados de la resistencia local aliados del gobierno, provenientes de antiguos grupos rebeldes de Darfur.

Desde el lunes circulan videos y fotografías de El Fasher, clasificados como auténticos por los expertos, aparentemente tomadas por las propias FAR como prueba de la victoria: grupos de hombres capturados sentados en la arena frente a milicianos armados, implorando por sus vidas y recibiendo disparos; milicianos sonrientes extienden los dedos en V, el signo de la victoria.

Con El Fasher, las FAR han capturado la última base del ejército del gobierno sudanés en Darfur y las cinco capitales provinciales de la región. Este es un hito para la milicia. En abril de 2023, las FAR lanzaron un levantamiento contra el gobierno militar de Sudán en Jartum, la capital del país, para evitar ser integradas al ejército. Su líder, Mohamed Hamdan Daglo, formó un contragobierno en su ciudad natal de Nyala, en Darfur del Sur, mientras que el ejército gobierna desde Puerto Sudán, en el este de Sudán. La región central de Kordofán sigue siendo la más disputada entre ambos.

Asesinatos en masa

Las FAR cometieron desplazamientos masivos y asesinatos masivos, posiblemente con decenas de miles de muertos, durante su primera toma de una capital provincial de Darfur, El Geneina, en mayo de 2023. Desde entonces, más de un millón de personas han huido de Darfur a Chad. Según la ONU, alrededor de cinco millones de personas están desplazadas dentro de Darfur.

Quienes huyen saben con quién están tratando: la milicia de las FAR es la organización sucesora de la milicia de caballería Janjaweed, que expulsó y asesinó sistemáticamente a grupos étnicos no árabes en Darfur hace 20 años en nombre del entonces gobierno militar sudanés. Omar Hassan al-Bashir, quien gobernaba en ese momento, es buscado por la Corte Penal Internacional por cargos de genocidio, y hace apenas unas semanas un exlíder de las Janjaweed fue condenado por crímenes de lesa humanidad en La Haya. Los rebeldes de Darfur, que resistieron a las Janjaweed en ese momento, se han aliado con el ejército contra las FAR, y sus grupos étnicos se están convirtiendo una vez más en enemigos colectivos de estas.

El asedio de las FAR a El Fasher, sede del cuartel general de la 6ª División de Infantería de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), comenzó en abril de 2024. Antes del inicio de la guerra, la capital de la provincia de Darfur del Norte tenía una población de alrededor de 1,1 millones de habitantes, según cifras de la ONU. Durante la guerra, cientos de miles de personas buscaron refugio en El Fasher y sus alrededores, huyendo de las FAR.

Durante esta fase inicial de la guerra, la población de la zona metropolitana de El Fasher alcanzó los dos millones de habitantes, constantemente desabastecida y en un estado de inseguridad permanente. Ni el ejército ni las FAR mostraron consideración alguna por la población civil durante sus bombardeos mutuos. En Zamzam, el mayor campo de refugiados de El Fasher, los expertos de la ONU ya habían diagnosticado hambruna en el verano de 2024: la inanición deliberada es una práctica habitual en tiempos de guerra en Sudán.

Cientos de miles de desplazados

En abril de 2025, Zamzam fue capturada por las FAR. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de nuevo. A medida que los ataques se intensificaron en los meses siguientes, más personas intentaron escapar. Casi toda la población de antes de la guerra abandonó El Fasher. La ONU reportó 400.000 residentes en setiembre; hoy, la cifra se estima en 260.000, la mayoría de ellos refugiados de guerra varados cuyos grupos étnicos ya han sido blanco de ataques de las FAR en el pasado.

Un destino para quienes huyen de El Fasher es Tawila, sólo 60 kilómetros al suroeste, donde tienen presencia organizaciones internacionales de ayuda. Con 575.000 habitantes, Tawila ya se había convertido en el asentamiento más grande de la región para setiembre; los trabajadores humanitarios estiman ahora su población en 800.000 personas.

“Esperamos recibir atención médica y alimentos. No hemos encontrado ni rastro de un hospital ni de los puntos de distribución de alimentos humanitarios que nos prometieron. Ahora estamos aquí, sentados bajo el sol”, informa Haram al-Nour en un video desde la Sala de Respuesta a Emergencias local de Tawila, uno de los grupos de base de la sociedad civil recientemente galardonados con el premio Nobel Alternativo que organiza la autoorganización popular contra los caudillos de la guerra en todo Sudán.

Al parecer, Hilal Youssef acompaña a su padre, quien padece una afección cardíaca: “Gracias a Dios llegamos a este lugar al amanecer. Damos gracias a Dios por nuestra llegada sana y salva. Mi padre tiene un catéter que lo mantiene con vida a pesar de sus problemas cardíacos. No podemos dormir por la noche porque hace mucho frío, y todos aquí sufren y gritan, e incluso de noche no paran”.

Clínica abarrotada

La afluencia a Tawila es masiva, informó el martes Sylvain Penicaud, jefe de equipo de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras en Tawila. “Nuestra clínica está desbordada”, dijo en un mensaje de audio obtenido por taz. La primera afluencia importante desde El Fasher a Tawila comenzó el 18 de octubre; al parecer, la gente ya sabía que el ataque de las FAR era inminente.

Ahora han llegado otras 1.000 personas, muchas de ellas en estado de extrema debilidad, desnutridas y deshidratadas y con lesiones a causa de la violencia. De los 165 niños menores de cinco años que han llegado, tres cuartas partes presentan desnutrición aguda y más de una cuarta parte se encuentra en estado muy grave. Se teme que lleguen muchos más en los próximos días, suponiendo que logren recorrer los 60 kilómetros desde El Fasher.

Poca gente puede salir de El Fasher. Las FAR han estado preparando discretamente su conquista de la ciudad. En agosto, la milicia comenzó a construir fortificaciones de tierra alrededor de El Fasher y el cercano campo de refugiados de Abu Shouk. A finales de setiembre, analistas de la Universidad de Yale informaron que imágenes satelitales mostraban que el anillo de fortificaciones de tierra, ahora de 68 kilómetros de longitud, alrededor de El Fasher estaba casi terminado. En algunos puestos de control, la milicia controla a todos los que intentan entrar o salir de la ciudad.

La comunidad internacional pidió en vano el libre acceso de la ayuda humanitaria y el fin del asedio. El llamado “Quad” (Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos), que intenta mediar en Sudán, pidió un alto el fuego de tres meses en una declaración conjunta de los cuatro ministros de Asuntos Exteriores el 12 de setiembre, como primer paso para iniciar un proceso de paz. El llamado cayó en saco roto. El 19 de setiembre, un ataque con drones de las FAR contra la mezquita Safiya en El Fasher causó la muerte de 78 personas.

Aquellos que luchan por la paz

Los esfuerzos internacionales por la paz continúan; una parte del liderazgo de las FAR se encuentra actualmente en Estados Unidos para mantener conversaciones indirectas. Sin embargo, Egipto y Arabia Saudita son aliados del gobierno militar de Sudán, y Emiratos Árabes Unidos es aliado de las FAR, y ambas partes en conflicto están comprometidas con una solución militar. Las FAR comercian con oro, que utilizan para financiar la compra de armas, principalmente drones, a través de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Los ataques con drones contra objetivos civiles en El Fasher aumentaron en setiembre y octubre.

“Escuelas, centros de salud y campamentos de desplazados en El Fasher han sido atacados repetidamente en las últimas semanas”, informó la organización humanitaria Save the Children el 22 de octubre, contabilizando 115 muertos en seis ataques, incluidos 17 niños en el bombardeo del campamento de desplazados de Dar al-Arqam: “Alrededor de 130.000 niños están atrapados en El Fasher”. Unos días después, la trampa se cerró de golpe.

El periódico digital Sudan’s Post ha reconstruido la toma de El Fasher. Unidades de las FAR irrumpieron en el cuartel general de la 6ª División del Ejército desde tres direcciones poco antes del amanecer del domingo. Se produjeron intensos combates en varios distritos, y esa misma noche, el comandante de la división, el general Mohamed Ahmed Khedr, fue asesinado. “Todo el liderazgo fue aniquilado”, declaró una fuente militar, según ese medio. Durante la noche, las fuerzas progubernamentales restantes huyeron de la ciudad, tras haber perdido también el aeropuerto. Según el informe, los comandantes más importantes de las Fuerzas Conjuntas, integradas por antiguos rebeldes de Darfur, murieron la madrugada del lunes mientras huían al norte de El Fasher.

El lunes por la noche, el gobernante militar de Sudán, Abdelfattah al-Burhan, confirmó finalmente la retirada del ejército de El Fasher desde la distante capital gubernamental de Puerto Sudán, en el mar Rojo, “para proteger a los ciudadanos restantes y al resto de la ciudad”. Añadió que el ejército “recuperará cada centímetro”.

Milicianos de las FAR ya marchaban triunfantes por El Fasher, filmando sus propios crímenes. Entre los muertos se encontraba la exdiputada Siham Hassan, una política de Darfur que en 2016 se convirtió en la mujer más joven en ser elegida para el Parlamento sudanés. Tras el estallido de la guerra en 2013, se involucró en organizaciones de base en El Fasher y se hizo conocida a nivel nacional como una valiente voz civil. “Siham Hassan podría haber huido, pero se quedó para gestionar comedores sociales para familias desplazadas”, reza uno de los innumerables mensajes de condolencia. “Qué valentía ante la brutal ferocidad de la milicia de las FAR”.