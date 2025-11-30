Un edificio residencial en llamas tras un ataque con drones rusos en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev, la madrugada del 30 de noviembre, en Ucrania.

Este domingo integrantes de la administración estadounidense que lidera Donald Trump y funcionarios ucranianos del gobierno de Volodímir Zelenski mantuvieron conversaciones en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, poco antes de que los representantes de Washington viajen a Moscú para reunirse el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En el contexto de los intentos de Trump de poner fin a la guerra, que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa a territorio ucraniano, Kiev enfrenta en estos momentos enormes presiones, tanto militares como políticas.

En lo político, el gobierno de Zelenski enfrenta una presión considerable por parte de Washington para aceptar los términos de un acuerdo ya planteado con condiciones claramente perjudiciales para Kiev. En tanto, en el terreno militar, Rusia está logrando avances graduales en primera línea, al tiempo que las ciudades ucranianas sufren horas de apagones diarios por los bombardeos continuos sobre su red eléctrica.

Además, la guerra sigue costando la vida de civiles. Durante el fin de semana, al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas por ataques rusos con drones, uno de ellos perpetrado en las afueras de Kiev.

En la reunión de este domingo celebrada en el Shell Bay, un club de golf que es propiedad del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, participaron el propio Witkoff, además del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Jared Kushner, uno de los yernos de Trump.

La idea del encuentro era trabajar sobre el plan de paz de 28 puntos conocido hace dos semanas, un plan hecho a la medida de Moscú, pero sobre el que se han venido haciendo algunos retoques para hacerlo al menos aceptable para los ucranianos.

De acuerdo con lo que informó el portal estadounidense Axios, se esperaba que el jefe de gabinete y principal negociador, Andriy Yermak, encabezara la delegación ucraniana en Miami, pero el funcionario, considerado una de las personas más poderosas e influyentes de su país, renunció el viernes a su cargo después de que las autoridades allanaran su domicilio en el marco de una investigación de corrupción.

Este hecho sacudió al gobierno de Zelenski en un momento clave. La delegación ucraniana que estuvo en Miami fue liderada por el asesor de seguridad nacional, Rustem Umerov. El contingente de Kiev también incluía al viceministro de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsya, a la embajadora en Estados Unidos, Olha Stefanishyna, al jefe del Estado Mayor, general Andrii Hnatov, y también a funcionarios de inteligencia.

Durante las conversaciones celebradas en la ciudad suiza de Ginebra la semana pasada, las partes alcanzaron acuerdos de principio en todos los temas excepto dos: territoriales y garantías de seguridad. Un alto funcionario estadounidense afirmó que la Casa Blanca quiere cerrar las brechas en estos temas: “Los ucranianos saben lo que esperamos de ellos”. Antes de su renuncia, Yermak había declarado que las concesiones territoriales únicamente podían negociarse a nivel presidencial.

Por su parte, Trump dijo la semana pasada que sólo se reuniría con Zelenski y Putin una vez que las partes estuvieran cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, el presidente Zelenski declaró el sábado: “El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa. La parte estadounidense está demostrando un enfoque constructivo y en los próximos días es posible concretar los pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno”.

La parte estadounidense espera que la presentación de un conjunto de entendimientos entre Estados Unidos y Ucrania la ayude a avanzar con Putin. Sin embargo, a medida que los ucranianos vienen logrando modificaciones al plan estadounidense original de 28 puntos, el Kremlin puso en duda su disposición a aceptar los términos. Putin también insistió en sus demandas territoriales, y declaró el jueves que Rusia tomará todo el territorio que reclama pacíficamente o por la fuerza.