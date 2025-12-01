Vladimir Putin durante una ceremonia de bienvenida frente a la residencia presidencial Yntymak Ordo, en Biskek, el 26 de noviembre.

Este martes por la tarde en el Kremlin el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para abordar la última propuesta de la administración encabezada por Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

“La reunión con Witkoff está prevista para mañana”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa en una sesión informativa este lunes. Se espera que Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario convertido en enviado especial por Trump, de quien es amigo personal, llegue a Moscú con Jared Kushner, yerno del presidente, para abordar el marco de paz que funcionarios estadounidenses y ucranianos elaboraron el fin de semana pasado en la ciudad suiza de Ginebra. Esta será la sexta visita de Witkoff a Moscú desde enero.

El borrador del plan que podría poner fin al conflict bélico que empezó en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania se está discutiendo en medio de un renovado impulso diplomático que comenzó tras la filtración a la prensa en noviembre de una propuesta de paz original de 28 puntos, recordó el diario ruso en inglés The Moscow Times. Ese plan inicial de propuestas fue redactado de manera conjunta por la administración Trump y, según se informa, funcionarios del Kremlin.

Luego de la reunión entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Ginebra, el marco original se redujo a unos 20 puntos, y negociadores del gobierno de Trump insinuaron que Ucrania aceptó la versión revisada. Sin embargo, aún no está claro si Putin respaldará los cambios, que según fuentes son “significativamente mejores” para Ucrania que la lista original de disposiciones, considerada ampliamente cercana a la postura de Rusia.

Putin declaró la semana pasada que podría estar abierto a algunos elementos del plan estadounidense para poner fin a la guerra, pero también lanzó una desafiante advertencia de que las fuerzas rusas continuarían su avance en la región del Donbás si Kiev se niega a aceptar sus condiciones para un alto el fuego.

Antes de viajar hacia la capital rusa, Witkoff mantuvo una reunión el domingo en el club de golf de su propiedad en Miami con funcionarios ucranianos y una comitiva estadounidense que lideró el secretario de Estado Marco Rubio.

De acuerdo con lo que informó la agencia de noticias RBC-Ucrania con base en fuentes cercanas a la reunión, durante las negociaciones en Miami los representantes del gobierno de Kiev dijeron que la retirada de sus Fuerzas Armadas de la región de Donetsk no es posible.

Según la fuente de la publicación, las conversaciones se centraron en cuestiones problemáticas de un posible acuerdo de paz.

La fuente afirmó que el tema de los territorios fue una cuestión central, y señaló que la parte estadounidense remarcó a Ucrania la postura de Rusia, que exige la retirada completa de las fuerzas ucranianas del Donbás, región compuesta por las provincias de Lugansk y Donetsk, la primera casi en su totalidad tomada por Rusia y la segunda en la mayor parte de su territorio. Por su parte, el portal estadounidense Axios, citando a funcionarios ucranianos, calificó la reunión de Miami del domingo como “difícil” y “tensa”.

Mientras que las negociaciones prosiguen, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió en París este lunes con su par francés, Emmanuel Macron, con diferencia el líder europeo occidental que más se acercó a Zelenski desde el comienzo de la guerra.

Tras el encuentro en el Palacio del Eliseo, Macron dijo que él y Zelenski hablaron con el enviado estadounidense Witkoff. Además, después de la reunión Zelenski dijo que “la guerra rusa en Ucrania debe terminar tan pronto como sea posible”, y expresó que luego de ello debe sobrevenir “una paz duradera”.