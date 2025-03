El presidente argentino, Javier Milei, defendió el préstamo que su gobierno está gestionando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo a lo que dijo este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, será de 20.000 millones de dólares, aunque esa cifra no fue confirmada desde la entidad financiera con sede en Washington.

En una entrevista con la radio El Observador, Milei respaldó a Caputo y dijo que la discusión sobre el tipo de cambio es “irrelevante”, a la vez que cargó duramente contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar un “golpe de Estado desde la vía institucional” y de ser el causante de la volatilidad cambiaria de las últimas semanas.

“Muchas de las cosas que se han estado diciendo carecían totalmente de sentido y, por una cuestión del hermetismo que requiere una operación de estas magnitudes con el FMI, necesitábamos ser herméticos, hasta que anoche Kristalina Georgieva [directora gerente del organismo] le dio el OK a Toto Caputo para revelar el monto”, expresó Milei.

En la mañana de este jueves, Caputo dijo durante su intervención en la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que el acuerdo que Argentina está negociando con el FMI es de 20.000 millones de dólares. Pero algunas horas después, desde Washington, la vocera de la entidad, Julie Kozack, evitó dar precisiones sobre la cifra, aunque sí dijo que el monto que se está tratando es “considerable”, que será entregado en etapas y que el número final lo definirá el directorio del FMI.

En una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei dijo que “Argentina va a recibir dólares y a cancelar Letras [del Tesoro], lo que representa una forma de fortalecer la hoja del balance del Banco Central. Ahora los pesos van a estar respaldados por dólares”, explicó el líder ultraderechista, descartando que los fondos que lleguen desde el FMI vayan a utilizarse para intervenir en el mercado cambiario, tal como afirman desde la oposición.

Además, según lo que consignó Ámbito Financiero, en su intervención radial Milei denunció que en las últimas semanas hubo un intento de golpe de Estado y señaló que prueba de ello son la volatilidad del dólar, la marcha de jubilados que terminó con cientos de detenidos y la sesión en el Congreso en la que se intentó quitarle las facultades delegadas.

“El kirchnerismo quiso hacer un golpe desde la vía institucional. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado”, expresó Milei, quien acusó de los intentos desestabilizadores a la expresidenta Cristina Fernández.

Según la visión del presidente, la líder peronista “está nerviosa” porque hace unos días la Cámara de Casación Penal rechazó un recurso presentado por su defensa en el marco de la causa denominada Vialidad, por la que fue condenada.

“Sucede que Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. Este es el dato. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama quemar las naves. Ella y los delincuentes de sus socios”, afirmó Milei.

“La señora va a ir presa, y eso la tiene nerviosa”, concluyó el presidente argentino.

Por su parte, Cristina Fernández se refirió este jueves al préstamo del FMI con un mensaje que publicó en su cuenta de X, en el que comenzó preguntándole a Milei: “¿Me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio US$ 45 mil millones a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos US$ 20 mil millones más...?”.

Fernández prosiguió: “Ustedes recibieron US$ 65 mil millones, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año… ¿y los chorros somos nosotros? Que en lugar de pedirle dólares al Fondo, le pagamos toda la deuda!!!”.

“Te lo dije de entrada en febrero de 2024 (recién empezabas la gestión), que el problema central de la Argentina era su economía bimonetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento! [...] Después de la criptoestafa me di cuenta de que sos muy mentiroso pasás de querer cerrar el Banco Central a fortalecer su balance pidiéndole dólares al Fondo”, agregó la exmandataria.

Finalmente, Fernández se preguntó: “¿Cuál es el denominador común? Sí, adivinaste, Toto Caputo! El gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos… sus hijos y los hijos de sus hijos”.