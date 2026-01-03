En cadena nacional, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”, quienes fueron capturados en la madrugada de este sábado en un ataque militar en territorio venezolano ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez subrayó que Maduro, quien según Trump será juzgado en Nueva York por múltiples crímenes, es el “único presidente de Venezuela”. La vicepresidenta dijo que “en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República”. “Si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activado. Todo el poder nacional de Venezuela activado para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar”, expresó.

Rodríguez apuntó además que, tras el ataque militar de Estados Unidos, que incluyó ataques aéreos en Miranda, Aragua, La Guaira y Caracas, la comunidad internacional “ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela”; mencionó a China y Rusia, y también a América Latina, África y Asia. “Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la carta de Jamaica: ‘El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizar’”, citó la vicepresidenta, y aseguró que Venezuela “tiene muy claro que jamás volveremos a ser esclavos”.

Con todo, Rodríguez reiteró la disposición del gobierno venezolano a “mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva”, en línea con declaraciones previas de Maduro, quien “ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos”, quien “ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos”.

“Esos somos los venezolanos y las venezolanas, y por tanto nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en campo para afrontar [esto] juntos en perfecta unión nacional. Que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela”, manifestó Rodríguez.

La vicepresidenta sostuvo que “lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”. En ese sentido, informó que el gobierno venezolano firmó un decreto que establece el estado de “conmoción externa”, el cual había sido firmado días atrás por el propio Maduro. “Lo aprendimos del comandante [Hugo] Chávez, [que] frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros, nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional”, afirmó.