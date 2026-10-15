Con los votos de la oposición, el Congreso brasileño aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Lula

La nueva normativa establece el final de la semana de trabajo de seis días de actividad y solamente uno de descanso; la semana laboral pasará progresivamente de 44 a 40 horas sin reducción salarial.

Cuando queda poco más de una semana para el balotaje del 25 de octubre en el que se medirán el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), y el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), la Cámara de Senadores aprobó en la noche del miércoles la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que determina el final de la semana laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, denominada en Brasil como escala 6x1.

La Propuesta de Enmienda Constitucional, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados a fines de mayo, precisaba tener el apoyo de tres quintos de los integrantes del Senado para ser aprobada, 49 votos. De los 79 senadores presentes en la sesión, 75 votaron a favor y solo uno en contra. La aplastante mayoría se explica porque tan cerca de las elecciones ningún sector quiso oponerse a la medida, enormemente popular entre la población, e incluso el PL de Bolsonaro, que previamente se había expresado contra la ley de manera reiterada, dio su apoyo. Tras la aprobación de la norma anunciada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, los legisladores izquierdistas celebraron ruidosamente al grito de “olé, olé, olá, Lula, Lula”.

La normativa, que además establece la reducción de horas de trabajo semanales de 44 a 40, sin reducción salarial, será aplicada de manera gradual, aunque dependiendo de quién gane las elecciones, puede ser modificada o no por el próximo Congreso.

Otra encuesta muestra paridad de cara al balotaje y el domingo habrá debate

Tras las dos encuestas difundidas el martes que mostraban un escenario de empate técnico entre Lula y Bolsonaro para el balotaje del domingo 25, otro sondeo divulgado este miércoles reafirmó la misma tendencia.

La encuesta de la consultora Quaest muestra a Bolsonaro con un 46% de la intención de voto, frente a un 44% de Lula. El resultado indica un empate técnico dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Los votos en blanco o nulos sumaron 9%, mientras que los indecisos representaron un 1%, de acuerdo con lo que consignó el portal Metrópoles.

El estudio también consultó sobre la posibilidad de que el encuestado optara por el otro candidato. Para el 91%, su elección actual es definitiva y el 9% restante dijo que aún podría cambiar de opinión.

En la encuesta espontánea –donde no se presentan los nombres de los candidatos–, el 43% de los encuestados indicó que votaría por Flávio Bolsonaro, mientras que el 42% mencionó a Lula, el 8% declaró que votaría en blanco o nulo y el 7% se manifestó indeciso.

Este es el primer sondeo publicado por Quaest tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,15% de Lula.

Este jueves se conocerán los números de la encuesta de Datafolha, una de las más respetadas en el país. En la publicada por esta consultora la semana pasada, Bolsonaro apareció a la cabeza con el 52% de la intención de voto válido, frente al 48% de Lula.

También se confirmó este miércoles que el domingo por la noche habrá un debate entre Lula y Bolsonaro. El martes, Flávio Bolsonaro había dicho que no tenía intención de asistir al encuentro pactado para la noche del domingo en los estudios de la cadena Bandeirantes en San Pablo. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, el candidato publicó un video en las redes sociales en el que afirmó que estará presente en el evento y desafió a Lula a asistir, cosa que el actual mandatario ya había confirmado que haría hace unos días.