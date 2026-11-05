Pese a la renuncia del presidente Santiago Peña, la Cámara de Diputados aprobó el juicio en su contra

En el marco del vaciamiento del Ueno Bank, entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central de Paraguay debido a la falta de solvencia, este jueves el presidente Santiago Peña anunció su renuncia tras la conmoción que la situación generó por el impacto económico entre ahorristas y los estrechos vínculos que la entidad tenía con el jerarca.

En un video de dos minutos que publicó en X, Peña dijo que atraviesa “uno de los momentos más difíciles” de su vida y anunció que tomó la decisión de presentar su renuncia a la presidencia “pensando en la estabilidad” del país, en la “paz social” y en la “necesidad de preservar” las instituciones democráticas, al tiempo que aseguró que lo hizo con “absoluto respeto” a la Constitución y a “los mecanismos institucionales y democráticos” del país, ya que “ningún cargo puede estar por encima del bienestar de Paraguay”.

“También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por Paraguay, pero hoy mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, señaló Peña de cara a la crisis financiera en el país.

Según el mandatario, detrás de los depósitos bloqueados hay “años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares”, por lo que procurará garantizar la devolución de los recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos “cumpla su finalidad” y que “se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”. “Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación. Hoy debemos demostrar, una vez más, que la democracia se respeta”, cerró. Pero pese a la renuncia del ahora exmandatario, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad proseguir con el juicio político contra el presidente, por lo que el tema ahora pasará a ser debatido en el Senado, que deberá decidir si acepta o no la dimisión.