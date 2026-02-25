El Ministerio del Interior de Cuba informó que en la mañana del miércoles agentes fronterizos se enfrentaron con un grupo de personas que ingresaron en las aguas territoriales de la isla: mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis.

Según la entidad cubana, los incidentes se registraron en la provincia de Villa Clara, situada en el norte del país, específicamente en Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, hacia cuyas costas se acercó una lancha con matrícula del estado estadounidense de Florida.

Cuando los funcionarios cubanos comenzaron a acercarse a la embarcación, fueron tiroteados, lo que comenzó el enfrentamiento que terminó con el saldo fatal. Desde el Ministerio del Interior cubano se agregó que las seis personas que fueron heridas en el episodio fueron trasladas a la isla para recibir atención médica.

“Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, se expresa además en el comunicado emitido por las autoridades isleñas.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios que se les hicieron.

El incidente se produce en medio de una creciente tensión entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno cubano que preside Miguel Díaz-Canel, con el secretario de Estado Marco Rubio, quien lidera las conversaciones de Cuba, actualmente en la región para una reunión anual de jefes de Estado caribeños.

En el encuentro de los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), que se está celebrando en la isla de San Cristóbal y Nieves, un microestado situado al este de Puerto Rico, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holnes, destacó que los países de la zona deben tener claro “que una crisis prolongada en Cuba afectará a la migración, la seguridad y la estabilidad económica a través de la región caribeña”.

En el contexto de intensificación de la presión sobre Cuba, Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que colaboren para ayudar a la isla tras la operación estadounidense en Caracas que sacó del poder a Nicolás Maduro.

Luego de ese hecho y por orden expresa de Washington, Venezuela, que durante más de 20 años fue el principal abastecedor de petróleo a Cuba, dejó de suministrarle el combustible a la isla, lo que agudizó la severa crisis a todo nivel que se vive en el país.