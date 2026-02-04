En China no todo es color de rosas; por el contrario, se viven momentos de altas tensiones en la cúpula gubernamental y en el Partido Comunista Chino. Al grado tal que en estos días se produjeron hechos políticos de gran envergadura a partir de la investigación realizada sobre Zhang Youxia, que es nada más y nada menos que el vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y el segundo detrás de Xi Jinping. Esto marca las luchas intestinas entre el CMC y el Ejército Popular de Liberación y también con las altas esferas del Partido Comunista Chino.

Las acusaciones a Zhang por parte del Ministerio de Defensa refieren a “graves violaciones de la disciplina y la ley”; tan sólo eso dijeron, no dieron más detalles. Declaraciones de otros jerarcas del país han apuntado que todo esto responde al “enfoque de cobertura total y tolerancia cero en la lucha contra la corrupción” de la dirección del partido.

Todos los analistas de la realidad china consideran que los cargos contra Zhang serían temas de alta traición, lo cual sin dudas generará grandes problemas internos y de consecuencias directas contra la autoridad de Xi.

Como si esto fuera poco, está siendo investigado también el general Liu Zhenli. Aunque ambos generales siguen siendo parte de la CMC, todo parece llegar a la conclusión de que la expulsión de ambos es inminente de un momento a otro. Tanto de sus cargos militares como del partido.

Esto no es nuevo en los tiempos que corren en China: en octubre fueron expulsados del partido nueve generales, entre ellos un aliado de suma confianza de Xi, He Weidong.

Cuando se llegue a dar la expulsión de Zhang Youxia, se generará una gran conmoción política, porque hasta el momento se consideraba el hombre más fiel a Xi. Los padres tanto de Zhang como de Xi fueron expulsados del partido durante los tiempos de la llamada revolución cultural de Mao.

Nueva estrategia de Defensa de Estados Unidos: “Patria y hemisferio”

En tanto está sucediendo esto en China, Estados Unidos ha definido su estrategia de defensa nacional. Allí se establecen cuestiones fundamentales y también alarmantes. Uno de los temas es que se introduce el concepto de “patria y hemisferio”, que suma a la geografía nacional de Estados Unidos a América del Norte y del Sur. Se define con gran claridad que la defensa del territorio nacional requiere el control total desde el punto de vista militar de todo el hemisferio occidental, y se declara: “Defenderemos en forma activa y sin miedos los intereses de Estados Unidos en terrenos claves, en particular el Canal de Panamá, el Golfo de América y Groenlandia”.

Por su parte, el Pentágono plantea que se compromete a “proporcionar al presidente opciones creíbles para garantizar el acceso militar y comercial de Estados Unidos a territorios clave desde el Ártico hasta América del Sur”.

Al igual que Hitler en su momento proclamó que los territorios de habla alemana pertenecían a la gran Alemania, Trump afirma que el Golfo de México, Groenlandia y Panamá son posesiones de su país que deben protegerse por la fuerza, sin dudarlo.

Es evidente que esto es en gran parte la preparación para una guerra que está en un horizonte muy cercano, lamentablemente. Trump solicitó al Congreso para 2027 un aumento del 50% del gasto militar. Y también hizo triplicar los gastos militares de los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con estas consignas termina el documento de defensa nacional: “¡Estados Unidos nunca debe quedar –y nunca quedará– vulnerable al chantaje nuclear! Restauraremos el espíritu guerrero. Reorientaremos al Ejército hacia su objetivo fundamental e insustituible de ganar de forma decisiva las guerras de la nación”.

Espero que no queden dudas acerca de las posibilidades reales de una guerra de consecuencias terribles. Como nada de lo injusto nos puede ser ajeno, debemos actuar en consecuencia. Nada más injusto que la guerra capitalista que se llevará miles de vidas. A ello debemos oponernos con todas nuestras fuerzas. Este es el gran tema de la humanidad, no perdamos tiempo.