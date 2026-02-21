Este sábado, tras un fallo adverso de la Corte Suprema y un primer anuncio realizado el viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó a través de su cuenta en la red social Truth Social que aumentará de forma inmediata a 15% el arancel global para los países que tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos.

La nueva medida proteccionista de Trump llega después de que la Corte Suprema, en una sentencia aprobada por mayoría (seis en nueve integrantes), declarase ilegal la política arancelaria implementada por la actual administración. Según el dictamen del principal tribunal estadounidense, Trump no tiene potestades para imponer, sin autorización del Congreso, ese tipo de medidas arancelarias.

En la sentencia se señala que en tiempos de paz el mandatario estadounidense no puede argumentar, como hizo Trump, que tiene facultad para imponer tasas arancelarias en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1977, que otorga potestades especiales para regular o prohibir transacciones comerciales en circunstancias de emergencia nacional.

En tal sentido, la mayoría de la Corte Suprema determinó que le corresponde al Congreso de Estados Unidos la modificación de la política tributaria, bajo el argumento de que el costo de estos aranceles finalmente recaen sobre los ciudadanos estadounidenses al momento de consumir los productos importados.

El viernes, como primera reacción, Trump calificó el fallo como “terrible” y anunció la aplicación de un arancel global de 10% bajo otro marco legal: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Dicha normativa permite incrementar la tasa arancelaria hasta un 15%, aunque por un período de 150 días.

Algunas horas después, este sábado, Trump comunicó que llevará el arancel global hasta el 15%. Según informó France 24, el presidente estadounidense calificó como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense” a la reciente sentencia de la Corte Suprema.

Trump afirmó que varios países han estado “estafando” a Estados Unidos en materia de comercio exterior y aseguró que el incremento al 15% es “plenamente permitido y legalmente probado”. El mandatario estadounidense apuntó además que próximamente su gobierno implementará nuevos aranceles “legalmente permisibles”.

El nuevo arancel global de 15% se aplicará a los países o bloques regionales que tengan acuerdos comerciales con Estados Unidos, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, según informó Deutsche Welle.