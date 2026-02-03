Este martes se celebró en la Casa Blanca el encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro, una reunión extensa, que estaba planeada para que se extendiera durante una hora, pero que duró el doble.

En la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca, el líder colombiano estuvo acompañado por la canciller, Rosa Villavicencio, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Por su parte, Trump fue acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente James David Vance y el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

Pese a las tensiones que hubo entre los mandatarios en el pasado, la reunión, según informaron fuentes de ambos gobiernos, transcurrió en un tono cordial y respetuoso.

Las relaciones a la distancia entre Trump y Petro siempre fueron tensas, con declaraciones cruzadas, pero la situación se agravó tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por esas horas, Trump advirtió que el líder izquierdista colombiano “podría ser el siguiente”, afirmando que Petro era un “enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos”. Petro respondió recordando su pasado guerrillero y dijo desafiante: “Juré no volver a tocar un arma... pero por la patria lo haré”.

La situación de alta tensión entre los mandatarios generó rápidas gestiones de sus equipos diplomáticos y así, en una llamada celebrada el 7 de enero, apenas cuatro días después del ataque estadounidense sobre Caracas, Trump y Petro bajaron el tono y en dicha comunicación quedó formulada la invitación del líder republicano al colombiano para reunirse en Washington.

Tras el encuentro de este martes, Petro concedió una larga entrevista a Caracol Radio en la que brindó algunos detalles sobre la conversación que tuvo con Trump.

El mandatario colombiano contó que su anfitrión le preguntó si se había asustado por la operación militar estadounidense del 3 de enero sobre Caracas, que terminó con la captura del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. “Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad: que yo estaba hablando con la oposición racional y el oficialismo racional de Venezuela”, dijo Petro.

El líder izquierdista colombiano, que está llegando al final de su período de gobierno, dijo también que la lucha contra el narcotráfico fue uno de los temas centrales que se abordaron durante la reunión.

Petro informó que le mostró a su par datos, fotos, mapas y videos de las acciones que está llevando adelante la Fuerza Pública para reprimir las acciones de los narcotraficantes. Comunicó también que le pidió ayuda a Trump para ir detrás de las rentas de quienes, según Petro, mantienen el negocio narco en el país.

“Le mostré los nombres propios y sus alias de los capos que dominan los campos en Colombia y que viven en el extranjero y en Estados Unidos, y le pedí el favor para que cree una fuerza para perseguir sus capitales”, dijo. El narcotráfico, la seguridad y la migración eran temas sobre los que ya venían trabajando los equipos de las dos presidencias.

Además, de acuerdo a lo que informó el portal colombiano La Silla Vacía, en las últimas semanas, en una actitud que fue tomada de manera inequívoca como un intento de acercamiento a Washington, el gobierno de Petro comunicó que se retomaron los vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos, y que se comenzarían a fumigar campos donde se cultiva la hoja de coca.

En su entrevista con Caracol dijo que en la reunión con Trump no hablaron de las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia el 31 de mayo, pero aclaró que sí había abordado el tema algunos días antes con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara.

Cuando a Petro le preguntaron si Trump le había caído bien, el mandatario dijo que a él le gustan “gringos francos” y que, si bien tienen muchas diferencias personales, Trump fue directo con él.

Petro también compartió en su cuenta de X una foto con el mensaje que le escribió Trump en la carpeta oficial de la visita. “Gustavo, un gran honor. Amo Colombia”, escribió el mandatario estadounidense.