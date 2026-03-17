Las elecciones del domingo en Castilla y León fueron las segundas de este año en una comunidad autónoma de España. Al igual que en la votación que se celebró en febrero en Aragón, la fuerza más votada fue el derechista Partido Popular (PP), y en los dos casos Podemos quedó fuera del parlamento regional.

En Aragón, en febrero, otros partidos de izquierda, una alianza entre Izquierda Unida y Sumar, consiguió un escaño en el Congreso de esa comunidad autónoma. Pero el domingo, en Castilla y León, tampoco estos partidos lograron una banca. De este modo, todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, quedaron excluidas del Congreso regional de esta comunidad autónoma.

Los más beneficiados en esta elección fueron las organizaciones políticas tradicionales del bipartidismo: el PP aumentó su votación y pasó de 31 a 33 escaños, mientras que el PSOE creció de 28 a 30. A su vez, el ultraderechista Vox, que se está fortaleciendo en distintas regiones de España, pasó de 13 a 14 legisladores regionales. Las otras cinco bancas quedaron en manos de partidos locales.

Dado el crecimiento del PP, el candidato ganador del domingo, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que quiere gobernar en solitario, con apoyos puntuales para aprobar iniciativas, pero sin una coalición de gobierno con otros partidos.

El balance de la izquierda

Ante estos resultados, y con otras elecciones en el horizonte –las de Andalucía en junio y las de una docena de autonomías regionales en 2027–, el PSOE llamó a los partidos que están a su izquierda a unirse a esta formación.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, les pidió que hagan una “reflexión”, y dijo que estos procesos electorales demuestran que es necesaria la unidad. Mínguez dijo que “ojalá” se procese un debate sobre “unificar a las fuerzas de la izquierda”, como propone su partido desde hace tiempo, y señaló que corresponde a las otras organizaciones políticas hacer una lectura similar para que esto sea posible.

El vocero de Podemos, Pablo Fernández, fue contundente en la valoración de la votación que logró su organización: “Nuestro resultado es nefasto, muy malo, y toca reflexionar de forma rotunda”, afirmó, según citaron la agencia Europa Press y el diario Público. “Es evidente que tenemos que reflexionar, que tenemos que ofrecer a la ciudadanía un proyecto de izquierdas que sea atractivo para que la gente deposite la confianza en nosotros y es lo que toca ahora”, dijo Fernández. “Los próximos días conocerán el resultado de esta reflexión”, agregó.

Fernández manifestó su confianza en que después de esta caída Podemos se recuperará. Sin embargo, señaló que con la votación en Castilla y León “se consolida el avance de la derecha y la extrema derecha”, lo que calificó como “una muy mala noticia”.

Con 99% de los votos escrutados, la agencia informó que la lista En Común, que encabezaba Izquierda Unida, junto con Sumar y Verdes Equo, logró 2,23% de los votos. A su vez, la que integraban Podemos y Alianza Verde quedó por debajo del 1%.

Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en esa comunidad autónoma, responsabilizó de estos resultados al voto útil al PSOE –algo que también tuvo en cuenta Podemos en su lectura de la votación– y a “una ley electoral que no expresa la diversidad”. Prometió seguir “trabajando para la construcción de otra Castilla y León posible”.

El líder regional de Podemos, Miguel Ángel Llamas, en cambio, afirmó que la valoración que hace su partido del resultado es “negativa”, y que es necesario “hacer una reflexión colectiva”. En 2022, cuando se postularon juntos en la región, Izquierda Unida y Podemos lograron apenas un escaño. De todos modos, fue un resultado mejor que el obtenido el domingo.

El dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián, que promueve la unidad de los partidos que están a la izquierda del PSOE, incluso los soberanistas, destacó esta derrota y el resultado de “cero escaños”, y dijo que “no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”.

Una valoración similar hizo Lara Hernández, la coordinadora general del movimiento Sumar, que llamó a impulsar un “reencuentro” de la izquierda, aunque defendió las alianzas que lidera su organización política.

Consultada sobre si en Andalucía, que vota en junio, se tejerán otros acuerdos, dijo que eso lo definirá la dirigencia de Sumar en Andalucía. Sin embargo, reconoció que “hay que hacer una propuesta de mirada larga” ante la posibilidad de que el PP y Vox ganen las próximas elecciones generales en España.