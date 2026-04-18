El viernes, en el marco de la tregua que tiene actualmente con Estados Unidos, el gobierno de Irán informó que mantendría “totalmente abierto” el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. El anuncio impactó de manera casi automática en el precio de los combustibles; el valor del crudo Brent, por ejemplo, cayó más del 9%. Sin embargo, al día siguiente, este sábado, las autoridades iraníes volvieron a cerrar el pasaje marítimo.

“El control del estrecho de Ormuz ha regresado a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas”, manifestó el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán, de acuerdo a un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según consignó el portal estadounidense Axios, Teherán ha acusado al gobierno estadounidense de seguir “participando en actos de bandidaje y piratería marítima” y ha reclamado que se acepte “la plena libertad de navegación para los buques” como condición para la apertura del estrecho de Ormuz, ubicado en la salida del golfo Pérsico.

En este contexto, un funcionario estadounidense declaró al citado medio que este sábado hubo por lo menos tres ataques contra buques mercantes. Una de las embarcaciones fue alcanzada y sufrió daños, si bien no se han reportado personas heridas.

Por su parte, la Oficina de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó que un buque tanquero fue atacado por dos lanchas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según consignó la BBC. El ataque tuvo lugar a unas 20 millas náuticas al noreste de Omán, de acuerdo a la UKMTO. Asimismo, según el sitio especializado Tanker Trackers, dos buques indios fueron atacados este sábado, uno de los cuales transportaba petróleo iraquí.

Todo esto se desencadenó solo algunas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que esperaba un acuerdo con Irán “en uno o dos días”. Axios informó que el mandatario estadounidense convocó este sábado a una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, en el marco de las negociaciones con el gobierno iraní. En este encuentro participaron, entre otros, el vicepresidente, James David Vance, el secretario de Estado, Marco Urbio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En declaraciones a la prensa, Trump dijo este sábado que Teherán “se puso un poco astuto”. “Querían volver a cerrar el estrecho. Ya saben, tal como han venido haciendo durante años; pero no pueden chantajearnos”, sostuvo de todos modos el presidente estadounidense.