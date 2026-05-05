Un hombre señala en una pantalla el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz, el 4 de mayo.

La decisión comunicada el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, de abrir el tráfico en el estrecho de Ormuz produjo este lunes un aumento de la tensión en la zona, ya que hubo algunos incidentes que hicieron que se cortara la tregua entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Irán, que regía hacía prácticamente un mes.

En la mañana del lunes, medios iraníes informaron que sus fuerzas habían atacado con misiles buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. Si bien en un inicio desde Washington se negó esta versión, luego el hecho fue reconocido por un almirante estadounidense que habló con la agencia Reuters, aunque el militar no dio detalles sobre el ataque ni dijo si los proyectiles fueron o no bloqueados.

Antes de que Estados Unidos admitiera la acción armada iraní –que de hecho rompió la tregua, aunque pese a todo parece seguir vigente–, Trump había retomado su tono amenazante y agresivo en una entrevista con la cadena Fox, en la que advirtió que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si continuaba con sus acciones ofensivas en la zona del estrecho.

El lanzamiento por parte de Estados Unidos de la operación denominada Proyecto Libertad, que se propone ayudar a salir de la zona a cientos de barcos atrapados con sus tripulaciones en zonas cercanas al estrecho de Ormuz, generó la reacción de Irán, que intentó reafirmar su bloqueo en la zona.

En el contexto de la guerra informativa que se libra a la par que la militar, el ejército estadounidense afirmó haber destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes e interceptado misiles de crucero y drones iraníes, algo que fue rotundamente negado desde Teherán.

También desde la capital iraní, el primer vicepresidente del país, Mohammad Reza Aref, afirmó que la gestión del estrecho de Ormuz es un “derecho legítimo” de Irán.

Las tensiones en la región también aumentaron cuando autoridades de Fujaira, el único de los territorios que forman parte de los Emiratos Árabes Unidos que tiene sus costas sobre el golfo de Omán, no lejos de la zona del estrecho de Ormuz, denunciaron un ataque sobre una planta petrolífera perpetrado con drones iraníes.

En la acción, de acuerdo con lo que informaron agencias internacionales, tres operarios de nacionalidad india resultaron con heridas moderadas.

Posteriormente, autoridades de Emiratos Árabes Unidos, uno de los varios aliados que Estados Unidos tiene en la región, anunciaron que sus defensas habían derribado 15 misiles y cuatro drones procedentes de Irán. En un comunicado el país árabe se reservó el derecho de responder a lo que calificó de ataques “traicioneros”.

En respuesta a estos dichos, medios estatales iraníes, citando a un oficial militar, sostuvieron que no había ningún plan premeditado para atacar las instalaciones petroleras en el puerto de Fujaira y agregaron, sin dar más detalles, que el incidente fue “el resultado del aventurismo militar estadounidense para crear un paso para el tránsito ilegal de barcos” a través del estrecho de Ormuz.

En una línea similar se expresó en un mensaje en su cuenta de X el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien afirmó que los hechos del lunes en el estrecho de Ormuz demuestran que no existe una solución militar a la crisis.

El jefe diplomático del gobierno de Teherán también declaró que el Proyecto Libertad promovido por Trump es un “proyecto estancado”.

Araghchi agregó que las conversaciones con Washington que están siendo mediadas por altos funcionarios de Pakistán estaban progresando y advirtió a Estados Unidos y también a Emiratos Árabes Unidos que no se dejaran arrastrar a un “atolladero por personas malintencionadas”.

Sobre las negociaciones en curso, en una entrevista que concedió a la cadena catarí Al Jazeera, Mark Kimmitt, quien fue subsecretario de Estado durante el gobierno de George W Bush, dijo que Estados Unidos e Irán siguen muy distanciados, pero podría existir una pequeña vía hacia un acuerdo nuclear si ambas partes están dispuestas a dejar de lado los temas más complejos.

“Ambas partes aún están muy lejos de llegar a un acuerdo, especialmente en el tema nuclear”, declaró Kimmitt, un general retirado que estuvo al frente de operaciones durante la primera fase de la guerra en Irak, en 2003 y 2004. “Lo que se está haciendo ahora es negociar sobre las negociaciones”, explicó el exfuncionario.

Kimmitt agregó que el intercambio de visiones sobre el plan de 14 puntos de Irán y la respuesta estadounidense podría, con el tiempo, reducir las diferencias para que las partes puedan llegar a establecer conversaciones reales y más concretas.

Respecto de la posibilidad de un acuerdo, Kimmitt afirmó: “En el plan de 14 puntos, Irán menciona brevemente su programa nuclear, pero lo que se niega rotundamente a discutir es su programa de misiles balísticos. Por lo tanto, es posible que se pueda avanzar en el programa nuclear si se deja de lado el tema de los misiles balísticos, como se hizo en negociaciones nucleares anteriores”.

Dijo que las cuestiones clave serían qué hacer con los 250 kilos de uranio enriquecido que Irán ya tiene, y si se podría acordar un límite de enriquecimiento “que ambas partes pudieran aceptar”.