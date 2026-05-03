Mediante un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que a partir de la mañana del lunes se pondrá en marcha una operación que tiene como objetivo liberar embarcaciones comerciales neutrales varadas en el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones regionales en curso entre el gobierno de Washington y el de Irán.

Según lo expresado por el líder republicano en su mensaje, muchos países que no están involucrados militarmente en el conflicto de Medio Oriente le pidieron asistencia a Estados Unidos después de que sus barcos quedaran atrapados en vías navegables restringidas. Las embarcaciones, con miles de marineros a bordo, están afrontando una situación compleja, con escasez de alimentos y suministros esenciales para sus tripulaciones.

“Este es un gesto humanitario de parte de Estados Unidos. Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y todo lo demás necesario para que tripulaciones a gran escala permanezcan a bordo de manera saludable”, dijo Trump en su mensaje. Según la publicación, buques de la Armada estadounidense se encargarán de guiar de manera segura a los barcos fuera del área para que puedan reanudar sus actividades comerciales normales, informó la agencia Reuters.

Trump también expresó que las tratativas diplomáticas en curso con Irán pueden tener un final positivo, aunque advirtió a Teherán que cualquier interferencia con la operación anunciada en el estrecho de Ormuz será recibida con una respuesta contundente.

Al tiempo que la tregua indefinida entre Estados Unidos e Irán se mantiene, el gobierno de Teherán confirmó este domingo que ya recibió a través de Pakistán –país que está teniendo el rol principal en la mediación entre las partes– la respuesta de Estados Unidos sobre su propuesta de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra, y aseguró que analizará su contenido, para luego emitir una respuesta. “La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal.

Hasta el momento no se produjeron avances concretos en las negociaciones, ya que Irán pretende que en primer lugar haya un alto al fuego total, para luego comenzar a hablar sobre algunos puntos sensibles, por ejemplo, el programa de enriquecimiento de uranio iraní. El gobierno de Teherán también exige indemnizaciones por los cuantiosos daños causados por los ataques que comenzaron estadounidenses e israelíes contra el país el 28 de febrero, además de que Washington retire todas sus tropas de Medio Oriente.

El futuro del estrecho de Ormuz también es uno de los temas clave en las negociaciones. La vía marítima por la que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, además de sus derivados y otros bienes fundamentales como los fertilizantes, tiene una importancia enorme en las cadenas de suministros globales, e Irán ya anunció su voluntad de comenzar a cobrar un peaje luego de que finalice el conflicto, algo inédito, porque la navegación por el punto estratégico, situado entre las costas iraníes y las de Omán, siempre fue libre.

Pero si la guerra puede estar cerca de finalizar entre Irán y Estados Unidos, nada parece estar más lejos en Líbano, donde las fuerzas israelíes prosiguen de manera incesante sus bombardeos y ataques con artillería sobre varias zonas del sur del país, el bastión de la milicia chii proiraní de Hezbolá.

Pese a que existe una tregua vigente acordada entre los gobiernos de Israel y Líbano, los israelíes permanecen ocupando un área en el sur libanés y los combates con los milicianos de Hezbolá persisten.

El Ministerio de Salud libanés anunció este domingo que, en las últimas 24 horas, 20 personas murieron y 46 resultaron heridas por ataques israelíes, lo que eleva el número total de fallecidos a 2.679 y el de heridos a 8.229 desde que comenzó la guerra abierta en el país, el 2 de marzo.