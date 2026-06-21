En un apretadísimo balotaje, De la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda, pero habrá que esperar el final del escrutinio

El presidente Gustavo Petro cuestionó los resultados, donde el ganador superó a su adversario por 1% de los votos.

Tras la sorpresa en la primera vuelta, en la que –contradiciendo lo que decían las encuestas– finalizó primero por encima del izquierdista Iván Cepeda, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en las elecciones celebradas este domingo en Colombia.

Con casi el 100% de los votos contabilizados en primera instancia de acuerdo con las autoridades electorales, De la Espriella sumaba 49,7% de los apoyos contra 48,7% de Cepeda, una diferencia que en votos es de poco más de 250.000. Es por eso que habrá que esperar al final del escrutinio para determinar a un ganador, de acuerdo con lo que informan medios colombianos.

Esta idea también fue sostenida por el actual presidente Gustavo Petro, en una publicación en su cuenta de X. “Con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, expresó el mandatario.

El preconteo es el conteo rápido no oficial de los votos que se hace una vez que cierran los circuitos de votación para informar resultados preliminares. De acuerdo con lo que informó el portal La silla vacía, este proceso está a cargo de los jurados de cada mesa, ciudadanos seleccionados al azar de entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas.

El escrutinio es el conteo oficial y detallado que se hace posteriormente, en el que intervienen comisiones de orden zonal, municipal, departamental y, finalmente, la comisión escrutadora nacional.