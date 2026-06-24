Marco Rubio dijo que las conversaciones entre estadounidenses e iraníes se reanudarán la semana que viene en Suiza

Por su parte, Israel reafirmó que su ejército permanecerá en el sur de Líbano, complejizando las ya de por sí difíciles negociaciones entre Washington y Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarían el 29 o el 30 de junio en Suiza.

“Creo que el grupo técnico volverá el día 29 o el 30. Creo que regresan a Suiza, si no me equivoco”, dijo el jefe de la diplomacia de la Casa Blanca en Kuwait.

Rubio está realizando una gira por tres países del Golfo con el objetivo de tranquilizar a los aliados de la zona, quienes consideran que la propuesta de acuerdo de paz con Irán es demasiado indulgente con una potencia regional que los atacó durante el conflicto. Tras reunirse con el líder de los Emiratos Árabes Unidos a primera hora del miércoles, Rubio se entrevistó con dirigentes kuwaitíes antes de volar a Bahréin.

El secretario de Estado estadounidense calificó la exención de sanciones de 60 días para Irán como “una medida temporal”, al tiempo que subrayó que Washington espera que Teherán “cumpla con los compromisos” adquiridos en el acuerdo.

“Si no cumplen con esos compromisos, el presidente [Trump] tiene muchas opciones a su disposición, incluida —no digo que vaya a hacerlo, digo que se incluye la posibilidad de— revertir estas sanciones”, declaró Rubio.

“Adquirieron compromisos muy claros en Suiza, y el presidente ha sido muy tajante en que deben mantenerlos”, señaló. “Si lo hacen, seguiremos adelante. Si no, el presidente tendrá opciones a su disposición sobre cómo actuar al respecto. Esperemos que cumplan con esos compromisos”.

Rubio además prometió que Estados Unidos no hará nada que socave la seguridad de sus aliados en la región del Golfo en lo que respecta a las relaciones de Washington con Irán.

“Estaremos totalmente alineados con nuestros socios del Golfo. Por eso he realizado estos viajes ahora, y esa es la razón por la que estoy aquí”, declaró.

“No haremos nada que socave la seguridad de nuestros aliados, nuestros aliados de larga data en la región”, afirmó Rubio.

Israel no se irá del sur de Líbano

El ministro de Defensa de Israel Israel Katz afirmó que las tropas de su país no se retirarán del sur del territorio libanés, lo que complica aún más las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, debido a que los combates en Líbano entre las fuerzas israelíes y las de la milicia proiraní Hezbolá siguen siendo un obstáculo para que Washington y Teherán lleguen a un acuerdo.

“Hemos anunciado que, en cualquier caso, no nos retiraremos y, en este momento —lo cual supone un logro político—, no existe ninguna exigencia estadounidense para que Israel se retire de Líbano”, declaró Katz este miércoles, siguiendo la línea del primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que mientras él sea el jefe de Estado, los soldados israelíes permanecerán en el sur del país vecino.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió a las conversaciones con optimismo, afirmando que Irán se estaba mostrando “muy amable” y “aceptando todo lo que yo quiero”.

Sin embargo, la interpretación que Estados Unidos e Irán hacen del memorando de entendimiento difiere considerablemente, sobre todo en lo relativo a Líbano.

Irán insiste en que Israel debe detener la guerra en ese país y retirar sus tropas del sur del territorio.

Este es uno de los temas que están siendo negociados por funcionarios israelíes y libaneses en Washington con la mediación de Estados Unidos.

Israel apuesta por un enfoque gradual en el que transferiría el control del territorio al ejército libanés, encargado de mantener la zona libre de combatientes de Hezbolá. Pero la organización chiíta, cuyas milicias son notoriamente más poderosas que las del ejército regular libanés, no participa en estas conversaciones, lo que pone en duda su eficacia.

Por su parte, Irán, que no forma parte de las negociaciones entre Israel y Líbano, se ha esforzado por vincular el alto el fuego con Irán al fin de los combates en Líbano.

“Para nosotros, un alto el fuego en Líbano es tan importante como un alto el fuego en Irán y, asimismo, el fin de la guerra en Líbano es tan importante como el fin de la guerra en Irán”, declaró el miércoles el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.