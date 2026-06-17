Segunda vuelta en Perú: partido de Roberto Sánchez busca que se anulen votos en el exterior ante virtual victoria de Fujimori

Con casi el total de los votos contabilizados, Juntos por el Perú denuncia presuntas irregularidades en circuitos de Lima y Estados Unidos, donde ganó la candidata derechista.

En un escenario que le da la virtual victoria a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones en Perú, Juntos por el Perú, partido que impulsa la candidatura del izquierdista Robert Sánchez, solicitó que se impugnen los votos contabilizados en algunos circuitos de Lima y también de votos del exterior.

A pesar de un resultado parejo a nivel nacional, donde Sánchez acaparó el 50,12% de las adhesiones, la candidata del partido Fuerza Popular ganó terreno en el extranjero y acumuló el 63,3% de los votos emitidos, una cantidad que resulta suficiente para prácticamente asegurarse el triunfo: a falta de 745 actas por contabilizar, el conteo total de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Fujimori aventaja a Sánchez por cerca de 36.000 votos, una brecha pequeña pero que a esta altura parece imposible de revertir.

Fue en este contexto que Juntos por el Perú presentó esta semana dos recursos de amparo que buscan que se declare la nulidad de los votos emitidos en 2.398 circuitos de Lima y el exterior, donde ganó Keiko Fujimori, aduciendo anomalías en los votos. Si bien en un principio los recursos fueron considerados improcedentes, la agrupación apeló la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones, algo que le fue concedido, de acuerdo a lo que informó el diario limeño El Comercio.

Desde Juntos por el Perú se presentaron dos escritos: uno correspondiente a Lima, en el que denuncian la existencia de votos repetidos que favorecen a Fujimori en diferentes circuitos; también denunciaron “un patrón de diversas irregularidades” en los Estados Unidos –lugar en el que Fujimori ganó con 76,45% de los votos–, en donde acusaron que diferentes integrantes de mesa en varias ciudades indujeron a los electores a que votaran a la candidata derechista.

Igualmente, este lunes el exministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala, que acompaña la candidatura de Sánchez, presentó una demanda de amparo que busca que se declare la nulidad de la resolución de la ONPE, que articula el voto en el extranjero. En su demanda, Ayala considera que la resolución se promulgó en “flagrante violación del principio de intangibilidad electoral”, por lo que solicita la “nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento electoral” en el extranjero, de manera de que no sean contabilizados.

Convocan a vigilias y movilización “en defensa de la democracia”

Más allá de los procesos judiciales, el partido de izquierda convocó a dos actividades “en defensa de la democracia, la justicia y la victoria del pueblo” que consisten en “plantones ciudadanos y vigilias en todas las regiones del Perú” que tendrán lugar este miércoles y concluirán con una movilización nacional en la capital en la tarde del viernes.

En un comunicado a la población que el partido difundió en redes sociales, el comando nacional de campaña de Juntos con el Pueblo –alianza entre Juntos por el Perú, la Alianza Nacional del Trabajo, del ultranacionalista Antauro Humala– denunció “una serie de irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas que atentan contra la justicia electoral y la voluntad soberana del pueblo peruano”.

“No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias”, advirtieron, y convocaron a “la más amplia unidad de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas indígenas, juveniles y populares”. “Solo con la unidad y la movilización organizada defenderemos la democracia y recuperaremos el gobierno del pueblo”, concluye el texto.