El espíritu de armas de Ankara

Justo a tiempo para la cumbre de la OTAN, Canadá, Alemania y Noruega están negociando un acuerdo de megasubmarinos. Esto da un impulso adicional a la reunión en Ankara.

La cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada el martes –el primero de dos días en Ankara– estuvo dominada por la industria armamentística. En el centro de exposiciones cerca del palacio presidencial turco, representantes de la industria, militares y políticos se divierten. Durante todo el día, el gasto total en armas de los países de la OTAN parpadea en enormes pantallas. Aquí se habla de una cooperación industrial valorada en 2.800 millones de dólares, y de una iniciativa de drones de 40.000 millones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años. En la antesala de la cumbre, la OTAN anunció un acuerdo multimillonario para nuevos aviones de reconocimiento al ritmo de bajos pesados y música electrónica.

Las cifras que se pueden ver por todas partes son tan altas como poco específicas: al mediodía, más de una docena de representantes de armas y políticos se reúnen en el escenario para una “ceremonia de firma masiva”. Allí sellan compras de armas previamente acordadas. Sigue sin estar claro qué se firmará exactamente. Esta exhibición abierta de compras de armas en una cumbre de la OTAN muestra el claro cambio de mentalidad en la alianza. Los acuerdos de armas nunca estaban lejos en las reuniones de la alianza militar. Lo nuevo, sin embargo, es que los acuerdos, incluidos los miles de millones implicados, se presenten de forma tan abierta.

Por tanto, no es de extrañar que, incluso antes del inicio real de la cumbre, un acuerdo de armas valorado en 1.000 millones de dólares esté atrayendo la atención. Canadá quiere encargar hasta 12 submarinos a la filial alemana de armamento Thyssenkrupp (TKMS). Se dice que el acuerdo tiene un valor de alrededor de 20.000 millones de euros. Junto con Noruega, se creará una flota trilateral de submarinos con hasta 24 submarinos. La primera entrega debe llegar a la Marina canadiense para 2033.

La alegría que ofrecía el acuerdo ya era evidente el martes por la noche. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, habló de un nuevo capítulo en la política de defensa e industrial: “Juntos estamos haciendo el Atlántico más pequeño”. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, tampoco escatimó los superlativos: “Juntos construiremos la flota de submarinos convencionales más grande y moderna del mundo”. Ahora se trata de finalizar los contratos y poner los submarinos en el agua lo antes posible. ¿Y el canciller alemán? Poco antes de su partida hacia Ankara, Friedrich Merz se regocijó: “Esta es una buena noticia para nuestra seguridad común y, al mismo tiempo, una buena noticia para la economía alemana”.

Emancipación de Estados Unidos

El megaacuerdo con Canadá es solo el preludio de una serie de cooperaciones armamentísticas que se concluirán localmente. Los socios europeos en la OTAN deben emanciparse de Estados Unidos y cuidar mucho más su propia seguridad.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá cita el acuerdo de submarinos con TKMS como ejemplo de la nueva estrategia de armamento del país. A veces es necesario producir en casa para fortalecer la propia independencia, dijo Anita Anand en la cumbre de la OTAN en Ankara. Pero agregó: “También utilizamos nuestras asociaciones internacionales para garantizar la defensa de Canadá”.

El hecho de que Alemania ya haya aumentado su gasto en defensa a 124.000 millones de euros este año también encaja con los esfuerzos internacionales de rearme. Desde 2022, el gasto en defensa se ha duplicado. “No hacemos esta hazaña para hacerle un favor a nadie”, dijo Merz, y solo podía referirse al presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos haciendo esta hazaña de fuerza porque es necesaria para nuestra defensa, para nuestra seguridad”, sostuvo. En la antesala de la cumbre, Trump, que ya se muestra reacio a llegar, volvió a subrayar que la contribución de los europeos, incluida Alemania, era “ridícula”. Sin embargo, en una llamada telefónica el viernes, Merz dejó claro cuánto ha aumentado Alemania su compromiso en los últimos meses, según círculos gubernamentales.

La adhesión de Ucrania a la OTAN no es un problema

La acusación de Trump de que Europa le falló en la guerra de Irán es probable que también recaiga en Ankara. Alemania había preparado la cumbre de forma intensiva, según Merz. Es importante un signo de fortaleza y unidad. “Espero que juntos logremos despertar un espíritu de Ankara”, dijo el canciller. “Esta cumbre debería enviar el mensaje de que estamos construyendo una OTAN más europea para que la OTAN pueda permanecer transatlántica”, agregó.

Un punto importante de la cumbre será la guerra de agresión rusa en Ucrania. Ya se sabe que la declaración final asegurará el apoyo financiero de Ucrania para este año y el próximo, con 70.000 millones de euros que fluirán cada año. 30.000 millones de estos provienen del préstamo que la UE ya ha prometido a Ucrania; el resto será pagado por varios estados individuales.

Sin embargo, la adhesión de Ucrania a la OTAN no se aborda en la declaración, como se escuchó en círculos gubernamentales. Las demandas máximas no se consideran adecuadas allí. Por iniciativa de Alemania, se debe llegar a un acuerdo para proporcionar a Ucrania fondos adicionales. En 2026 y 2027, los aliados europeos aportarán otros 70.000 millones de euros adicionales, anunció Merz.