El Parlamento de Chile investigará si Cerimedo actuó con bots y desinformación en ese país

El diputado opositor José Montalva dijo que si el consultor argentino no estuviera preso habría participado este jueves en el Foro de Madrid, que reunió en Santiago a referentes de la ultraderecha.

Los diputados chilenos aprobaron la creación de una comisión investigadora para esclarecer si el estratega en campañas digitales Fernando Cerimedo, ahora detenido en Bolivia, operó en Chile desde 2020 en adelante para manipular a la opinión pública con bots y desinformación, y qué papel jugaron las instituciones.

La comisión investigadora recibió el voto de 69 diputados, 43 votaron en contra y hubo una abstención. En un plazo de 60 días, esa comisión deberá elaborar un informe acerca de si se conocía alguna práctica de manipulación en redes digitales destinada a incidir en los votantes.

Durante el período definido, además de las elecciones nacionales, se celebraron en Chile votaciones para iniciar un proceso constituyente y para aprobar o rechazar dos proyectos distintos de constitución.

El diputado José Montalva, promotor de esta iniciativa y representante del opositor Partido por la Democracia, celebró que se aprobara la comisión “porque da cuenta de que las instituciones funcionan”. Pero dijo que le “preocupa que todo un sector en bloque, la derecha, no votó o simplemente votó en contra de esta comisión”.

Lamentó que los diputados, electos “por personas libres, informadas”, no estén dispuestos a investigar “si es que nuestra democracia estuvo o no contaminada por estos hechos que sabemos que están afectando a varios países de América Latina”.

Montalva también se refirió a un encuentro de referentes de la ultraderecha que se celebró este jueves en Santiago de Chile: el Foro de Madrid, creado por la fundación Disenso, del partido español Vox. “Cerimedo, si no estuviera con prisión preventiva, probablemente estaría en la reunión que se está haciendo acá en Chile de este Foro de Madrid, y eso es realmente delicado”, dijo Montalva a El Mostrador.

“El señor Cerimedo empieza a influir en elecciones en 2020 y no se va hasta 2025; al parecer, habría tenido algún grado de injerencia”, dijo Montalva, y aludió a desinformación, reproducción masiva de contenido y la creación de medios falsos para incidir en los votantes.

Se refirió, como ejemplo, al caso de Evelyn Matthei, que fue candidata a la presidencia por la derecha tradicional de Chile en las últimas elecciones, y que vinculó a Cerimedo y al actual presidente de Chile, José Antonio Kast, con una campaña en redes para instalar la idea de que había sido diagnosticada con Alzheimer para desacreditarla.

El diputado dijo que ni las autoridades electorales “ni los tribunales de oficio, ni la fiscalía, nadie respondió” a esa denuncia.

Los vínculos de Cerimedo con distintos partidos y países están quedando cada vez más expuestos desde que fue detenido como sospechoso de intento de femicidio contra su pareja, Nadia Beller, y ella decidió compartir la información que tiene sobre sus actividades ilícitas.

En el caso de Chile, el medio Ex-Ante informó que Cerimedo ha tenido un socio en ese país, el abogado Enrique García, que fue invitado a la asunción presidencial de Kast. En setiembre de 2020, García creó la empresa Numen Spa, una filial chilena del Numen Group de Cerimedo, que brinda asesorías, formación y encuestas.

“Enrique García es mi socio desde hace mucho. Tenemos Numen Spa, que es la empresa de Chile. Tenemos muchísimos clientes corporativos”, dijo Cerimedo en una entrevista, en 2023, según citó el medio chileno. El asesor agregó que “la cuestión electoral en Chile fue redituable, pero es muy chiquita”.

De acuerdo con Ex-Ante, Enrique García militó en el Partido de la Gente hasta 2024 y condujo un programa en Youtube sobre las iniciativas de crear una nueva constitución. En 2020, un par de días antes de que los chilenos aprobaran por amplia mayoría –78,3% a 21,7%– iniciar un proceso constituyente, la consultora de García publicó una encuesta que daba por ganadora a la opción del Rechazo a ese proceso, 53% a 47%.

Con estas sospechas rondando a la derecha regional, se inauguró este jueves en Chile el Foro de Madrid, que sería cerrado con un discurso de Kast. La apertura estuvo a cargo de Javier Milei, que defendió la dictadura de Augusto Pinochet como “un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”.

También alertó de que “aun en aquellos territorios que creíamos haber conquistado, está el socialismo esperando que nos descuidemos para volver al poder”, y afirmó que actualmente se libra una “batalla a nivel global entre el bien y el mal”.