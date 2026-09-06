En el Día de la Independencia, Lula presidirá el acto en Brasilia y Flávio Bolsonaro convocó a una manifestación en San Pablo

A menos de un mes de las elecciones, la conmemoración del Grito de Ipiranga tiene una relevancia particular para las campañas de los principales candidatos a la presidencia.

Este año, la celebración del Día de la Independencia en Brasil en conmemoración del Grito de Ipiranga, hecho histórico protagonizado por Pedro I que marcó la independencia brasileña del Reino de Portugal en 1821, llegará en medio de la fase final de la campaña electoral rumbo a los comicios, cuya primera vuelta se realizará el 4 de octubre.

En este contexto, tanto la campaña del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, como la del candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, buscarán que los actos que protagonizarán los postulantes potencien sus apoyos.

El gobierno trabaja para que el acto oficial en Brasilia sea masivo, y además se pidió a la militancia que en la movilización predominen el verde y amarillo, dejando de lado en esta ocasión el rojo que caracteriza al Partido de los Trabajadores (PT), como manera de no cederle los colores patrios a Flávio Bolsonaro, que a su vez convocó a sus seguidores a un acto en la avenida Paulista de la ciudad de San Pablo.

Si bien Lula está delante de Bolsonaro en todas las encuestas de intención de voto, la ventaja es corta pensando en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. Según el sondeo de Datafolha publicado el jueves, el actual presidente tiene el 38% de intención de voto para la primera vuelta, frente al 33% de Bolsonaro. En un eventual balotaje, el presidente figura con un 46%, mientras que Flávio obtiene 44%, un resultado que se sitúa dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Este domingo, tanto Lula como Bolsonaro publicaron videos en sus redes sociales en la previa de los actos públicos del lunes. La campaña de Lula divulgó un material en el que critica la postura de Flávio Bolsonaro respecto del posicionamiento de Brasil en el escenario internacional. En un video de menos de un minuto, el candidato del PT defiende la soberanía brasileña, además del Pix, un sistema de pago ampliamente extendido en el país que se ha visto amenazado por intereses estadounidenses.

El video comienza recordando el primer gran aumento de aranceles de parte de la administración estadounidense que lidera Donald Trump, con un fragmento en el que Flávio afirma: “El arancel llegará a Brasil”. A continuación, se contrapone con unas declaraciones de Lula: “Son traidores a la patria”.

De acuerdo con lo que consignó la revista Veja, en otro fragmento del video Flávio Bolsonaro vuelve a hablar sobre el tema: “No estamos en condiciones de exigir nada al gobierno de Trump. Él hará lo que quiera, independientemente de nuestra voluntad”. A continuación, Lula aparece diciendo: “Nadie tiene que tener miedo de nada, porque no vamos a bajar la cabeza”.

Al final del video, el narrador pregunta: “¿Qué Brasil quieres? ¿Un país que se empequeñece ante otras naciones, o un Brasil que se alza para defender la patria?”. De fondo se muestran imágenes de Flávio abrazado al presidente argentino, Javier Milei, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dos referentes de la derecha global. El video concluye con Flávio diciendo “God bless America” y con Lula afirmando: “¡Viva el pueblo brasileño!”.

También este domingo Flávio realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. “Hoy se cumplen exactamente ocho años de la puñalada que sufrió mi padre. El 9 de setiembre estaremos en Juiz de Fora”, declaró el senador, pidió a sus seguidores que asistieran a las manifestaciones del lunes en San Pablo y habló sobre la imposibilidad de visitar a su padre. “Sé por los abogados que él está bien”, comentó en las redes.

El 7 de setiembre se convirtió en una fecha muy importante para la extrema derecha desde que el expresidente Jair Bolsonaro comenzó a destacarse en la escena política brasileña y a utilizar el patriotismo como una de sus principales banderas.