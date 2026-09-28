Fiscal argentino solicitó ampliar la investigación sobre enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ampliar las investigaciones contra el exjefe de Gabinete argentino Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito de parte del exjerarca del gobierno de Javier Milei, un caso que derivó en su renuncia.

Según informó el diario La Nación, la decisión tiene lugar luego de que la defensa del exjerarca entregara como respuesta a un pedido de justificación de sus ingresos patrimoniales un escrito en el que se explica que adquirió bitcoins mediante fondos provenientes de ahorros conjuntos de él y su esposa, Bettina Angeletti.

Adorni afirmó haber sido propietario de ocho direcciones de la criptomoneda entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de setiembre de 2018, desde las que percibió 591.544,61 dólares, que utilizó para justificar parte de los fondos anotados en su declaración jurada de 2023. El fiscal solicitó la apertura del sobre que contiene las claves de esas direcciones, de manera de verificar su veracidad mediante peritaje.

Asimismo, y para corroborar la versión proporcionada sobre su adquisición, el fiscal solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina la historia laboral de Adorni y su esposa desde el momento en el que ambos alcanzaron la mayoría de edad, así como el registro de todos los inmuebles y vehículos a su nombre a las autoridades pertinentes, entre otras disposiciones, informó el diario argentino. También se solicitó el levantamiento del secreto fiscal, lo que incluye las declaraciones juradas realizadas por ambos, y la información vinculada a la compra de dólares efectuadas entre 2011 y 2015, durante la vigencia del cepo cambiario en Argentina.