Lula pidió el levantamiento total del secreto en la investigación del caso Master, en medio de la crisis del Poder Judicial

A menos de un mes de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles el levantamiento total del secreto de las investigaciones relacionadas con el caso Master, causa denominada así por el banco Master, que quebró de forma fraudulenta el año pasado, tras varias acciones ilícitas de su propietario, Daniel Vorcaro, quien se encuentro preso.

En una publicación en sus redes sociales, el presidente brasileño afirmó que la gravedad del episodio exige transparencia y medidas inmediatas ante lo que calificó como una crisis institucional en el Poder Judicial. “Ante la gravedad del mayor delito financiero de la historia de Brasil, el pueblo brasileño necesita explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que afecta al Poder Judicial”, escribió el mandatario de 80 años en su cuenta de X.

Lula también criticó la divulgación parcial de información sobre las investigaciones. Según el líder del Partido de los Trabajadores, las filtraciones selectivas pueden influir en la contienda electoral. “Es necesaria mayor transparencia, no filtraciones selectivas que impacten en la disputa electoral”, afirmó Lula, en una clara referencia a las filtraciones divulgadas la semana pasada, en las que quedaban expuestos los vínculos entre el banquero Daniel Vorcaro y el ministro Alexandre de Moraes, uno de los más notorios integrantes del Supremo Tribunal Federal, cuya afinidad con Lula en los últimos años es conocida.

En su publicación en redes sociales, Lula mencionó la operación Spoofing como ejemplo de divulgación de información que, a su juicio, debería servir de guía para el manejo del caso Master. Dicha operación se centró en la intrusión de autoridades en teléfonos móviles y en la obtención de mensajes atribuidos a miembros del equipo de trabajo de la operación Lava Jato. Lula hizo referencia a la publicación de esa información durante la gestión de Ricardo Lewandowski en el Ministerio de Justicia, cargo que ejerció entre febrero de 2024 y enero de este año.

En el final de su publicación en X, consignada por la revista Carta Capital, Lula abogó por que se levante el secreto de las investigaciones de manera amplia, sin hacer distinciones entre los implicados. “Por eso, es urgente levantar totalmente el secreto de las investigaciones sobre todos los implicados en el caso Master, sea quien sea y caiga quien caiga. Brasil necesita saber la verdad”, expresó el mandatario, que este miércoles participó en actos de campaña en la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí, en el nordeste del país.

Las expresiones de Lula se produjeron en medio de la crisis en torno a las investigaciones relacionadas con el banco Master y la actuación de diferentes autoridades en el caso.

Más temprano este miércoles, el ministro del STF Flávio Dino revocó la decisión de André Mendonça, otro de los integrantes del máximo órgano de la Justicia brasileña, quien ordenaba la separación de sus cargos en la Policía Federal de Andrei Rodrigues y Leandro Almada. Ante el caos, el presidente del STF, Edson Fachin, canceló la sesión plenaria del tribunal prevista para este miércoles y vetó las decisiones respecto a la Policía Federal tomadas por Dino y por Mendonça.

Este último es el magistrado ponente de las investigaciones sobre el banco Master y Daniel Vorcaro, quien está detenido desde 2025. Desde entonces, para disminuir su pena, está colaborando con la Justicia, revelando sus vínculos con muchas figuras del sistema político y judicial del país.