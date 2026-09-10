“Netanyahu es un psicópata”, según el legislador izquierdista israelí Ofer Cassif

El parlamentario abordó el genocidio en Gaza y la situación en Cisjordania, donde Israel está haciendo una “limpieza étnica sistemática” que es “cada vez peor”.

En octubre de 2025, Donald Trump visitó Egipto e Israel y dio un extenso discurso frente a la Knéset, denominación del Parlamento israelí. Durante la intervención, el legislador israelí Ofer Cassif junto con su homólogo Ayman Odeh fueron expulsados del recinto por desplegar una pancarta en la que se leía la frase “Reconozcan a Palestina”.

Cassif, integrante de la coalición Hadash, que nuclea a agrupaciones de izquierda conformadas por ciudadanos judíos y árabes, al tiempo que funciona como heredero del Partido Comunista Israelí, conversó con Paren el mundo de la diaria Radio el miércoles, casi un año después de ese episodio, pero con el genocidio en Gaza y la ocupación en Cisjordania todavía vigentes.

Este martes trascendió, a través de una investigación que publicó el diario israelí Haaretz, que aproximadamente diez días antes del ataque de la organización palestina Hamas al territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió una advertencia del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed. Para Cassif esta noticia “no es una sorpresa”, porque el gobierno de Israel demostró “desde hace mucho tiempo que la vida de los humanos no les importa”, afirmación en la que incluyó a los israelíes en función de que “abandonaron decenas de rehenes israelíes en cautiverio”.

“Netanyahu es un psicópata y solo se preocupa por su propio bienestar, nada más. Así ocurre también en este caso. Por mero interés personal, se abstuvo de actuar contra un posible ataque. Por lo tanto, mi respuesta es sí: definitivamente creo que Netanyahu especialmente sacrificó la seguridad de los israelíes, de los rehenes, de los soldados y de los ciudadanos de Israel en general solamente por su bienestar”, dijo. No obstante, descartó potenciales repercusiones electorales de cara a las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, porque “han creado un culto de la personalidad”, y afirmó que la cúpula del gobierno es “una auténtica secta” y que, en una perspectiva cortoplacista, sus seguidores dirán que es una “conspiración”.

El legislador izquierdista explicó que la sociedad israelí se encuentra “muy polarizada” y con dos campos claros: uno apoya a Netanyahu y otro se le opone, algo que se ve exacerbado por lo cercano de los comicios. En ese sentido, resulta “muy difícil cambiar las ideas”, y por ese motivo no cree que la noticia impacte directamente en las preferencias de los votantes, aunque sí sugirió que puede acarrear consecuencias “en el futuro”. No obstante, reconoció que la competencia se disputará entre “50 colores de derecha”, ya que las postulaciones están dominadas por partidos que se inclinan por ese espectro ideológico.

“Todos sabemos que no vamos a ganar”, señaló. Sin embargo, Hadash se coalicionó en una lista con otros dos partidos árabes, lo que responde a la necesidad de conseguir más diputados –dijo que “hay chance” de conseguir “diez diputados o más”– y así aumentar su influencia para, “primero que nada, parar el genocidio en Gaza, la limpieza étnica de Cisjordania y el fascismo, que ahora es muy dominante dentro de Israel”.

Un desafío radica en el trabajo conjunto entre árabes e israelíes, puesto que se complejizó después de “la ocupación de 1967” y “la masacre del 7 de octubre de 2023”, además de que el poder está en manos de “un gobierno fascista y racista”, con funcionarios que “dijeron que quieren matar a los palestinos”.

“Formamos –el Hadash, el Partido Comunista, con no menos de 70 organizaciones y partidos de derechos humanos contra el genocidio y contra la ocupación– una organización juntos”, dijo sobre la Alianza para la Paz en Oriente Medio.

Asimismo, otro reto está representado por las acusaciones que reciben y que apuntan a un supuesto apoyo a Hamas. Cassif dijo que su discurso antes y después del 7 de octubre es “muy consistente”, con relación a que impulsan una “lucha sin violencia contra la ocupación, contra el fascismo y ahora, por supuesto, contra el genocidio y la limpieza étnica”, al tiempo que no existe “un ejemplo” que pueda demostrar lo contrario ni que apoyan el terrorismo.

“El discurso dentro de Israel y dentro de la comunidad judía de Israel cambió. No es como era hace tres años, y hay ejemplos. Hay generales del ejército, por ejemplo –exgenerales–, que ahora hablan muy claro contra la limpieza étnica”, señaló, y citó a Moshé Yalón, exministro de Defensa de Israel en el gobierno de Netanyahu, que se convirtió en una voz opositora.

Consultado por la percepción social en Israel ante los cuestionamientos al gobierno, Cassif afirmó que el “antisionismo es una obligación, pero el antisemitismo es un crimen”, además de que “odiar a los judíos” también es una forma de racismo a la que es preciso oponerse. Sin embargo, expresó que el gobierno, ante cada crítica contra sus políticas, plantea que “es antisemitismo, y eso es una pavada, es mentira”, por lo que afirmó que hay que separar ambos conceptos para “luchar contra todas las formas de racismo”.

La situación en Cisjordania es “cada vez peor”

El martes, 12 países occidentales denunciaron que la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania mina el camino hacia la solución de los dos estados y anunciaron medidas de presión comercial. Por ejemplo, el canciller británico, Ed Miliband, dijo que quienes financien asentamientos ilegales “se enfrentarán a toda la fuerza de las sanciones” de su país.

Aunque la decisión es reciente, Cassif cree que “ahora es diferente” y vaticinó que “van a hacer cosas, no solamente hablar”, por lo que la ciudadanía israelí “va a sentir la influencia, especialmente en la economía”: “Las víctimas de la ocupación, del genocidio, de la limpieza étnica, del fascismo, primero que nada, son los palestinos, pero los israelíes también son víctimas de la política de este gobierno, y necesitamos presión tanto de afuera como dentro”.

El parlamentario señaló que allí se desarrolla una “limpieza étnica sistemática” y, tras año visitando los territorios ocupados, “la situación allí es cada vez peor”. “Más de 100 comunidades palestinas han sido borradas debido al terrorismo de los colonos judíos. Pero no es solamente terrorismo de los colonos, es terrorismo de Estado, porque el gobierno no se limita a alentar y apoyar de palabra, sino que proporciona a los agresores las armas, el equipo y los vehículos con los que cometen sus crímenes”, listó.

Como un ejemplo concreto señaló que en Qusra –una aldea palestina al norte de Jerusalén y al sudeste de Nablus, en la denominada “zona B” de la Cisjordania ocupada– los colonos “entraron hace un mes” y las familias “están dentro de sus casas como prisioneros”, algo que también reportaron medios internacionales como Al Jazeera y El País de Madrid.

Dijo que episodios como ese conforman “la rutina” y “la vida” de los palestinos en territorio ocupado. Además, planteó que la “banda de fascistas” que acompañan a Netanyahu en su partido, Likud, buscan que los palestinos opten por “luchar y resistir” para después usarlo “como una excusa para importar el genocidio de Gaza hacia Cisjordania”. “Este gobierno, que atacó Líbano y Siria, y Gaza, por supuesto, quiere una guerra, y la quiere para cancelar las elecciones”, sostuvo.