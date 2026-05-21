Un encuadre sistémico para el debate sobre el Fondo Nacional de Recursos y los medicamentos de alto precio

Antes de analizar el problema de los medicamentos de alto precio, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y la judicialización del acceso a tratamientos, conviene detenerse en el modo en que este asunto es presentado públicamente. No estamos únicamente ante una discusión técnica sobre cobertura sanitaria, evaluación de tecnologías o sostenibilidad presupuestal. Estamos también ante una disputa de encuadres: distintas formas de definir cuál es el problema, quiénes son los actores relevantes, qué valores están en juego y qué soluciones aparecen como razonables, inevitables o injustas. Esto es clave porque el modo en que se encuadra el problema puede abrir caminos para mejorar las políticas públicas o, por el contrario, contribuir a la revictimización de las personas afectadas: pacientes y familias que, además de enfrentar una enfermedad grave y un tratamiento inaccesible, quedan expuestos a trámites, litigios, sospechas sobre su situación económica, exposición pública y debates que muchas veces los presentan como una carga para el sistema antes que como sujetos de derecho.

En el discurso público, estos casos suelen adquirir visibilidad a partir de situaciones límite: una persona concreta, una enfermedad grave, un medicamento inaccesible, una negativa administrativa y un recurso de amparo. Este encuadre tiene una enorme fuerza moral, porque coloca en primer plano el sufrimiento individual, la urgencia terapéutica y el derecho a la salud. Sin embargo, también puede desplazar otros planos del problema: los criterios de evaluación de tecnologías sanitarias, la negociación con la industria farmacéutica, la justicia distributiva, la sostenibilidad del sistema y el papel del Estado como garante de una cobertura equitativa para toda la población.

Esta diferencia no implica que uno de los encuadres sea verdadero y el otro falso. Más bien muestra que el problema de los medicamentos de alto precio se vuelve públicamente entendible a través de marcos parciales. El encuadre institucional permite comprender la arquitectura de decisión, los límites legales y los riesgos de desfinanciamiento. El encuadre del caso individual permite visibilizar la experiencia concreta de quienes quedan fuera de la cobertura y deben, si pueden, judicializar su acceso. El desafío analítico consiste en no quedar capturado por un solo marco: ni reducir el problema a una defensa burocrática de la sostenibilidad ni reducirlo a una serie de casos dramáticos desconectados de sus consecuencias sistémicas.

Desde esta perspectiva, el debate público sobre el FNR y los medicamentos de alto precio puede entenderse como una tensión entre tres formas de presentar el problema. La primera es el encuadre técnico-institucional, centrado en evidencia, normativa, presupuesto, evaluación de tecnologías y sostenibilidad. La segunda es el encuadre jurídico-moral, centrado en derechos, urgencia vital, amparo judicial y obligación estatal. La tercera es el encuadre político-económico, centrado en prioridades públicas, precios farmacéuticos, capacidad de negociación del Estado e inequidades en el acceso, de las cuales hay, es bueno mencionarlo, mucho más para decir.

El punto de partida, entonces, no debería ser elegir uno de estos marcos y descartar los otros, sino reconocer que el problema surge precisamente de su superposición. Los medicamentos de alto precio son, simultáneamente, tecnologías sanitarias evaluables, bienes económicos extremadamente costosos, objetos de disputa jurídica, promesas terapéuticas para pacientes concretos y desafíos de justicia distributiva para el sistema de salud.

El problema de fondo

Existe una tensión estructural del sistema de salud uruguayo: cómo garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos de muy alto precio sin comprometer la sostenibilidad financiera, la equidad distributiva y la racionalidad técnica de las decisiones sanitarias. El caso aparece situado en torno al FNR, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el crecimiento de los recursos de amparo y la presión creciente que ejercen las nuevas tecnologías médicas, en particular los medicamentos oncológicos, inmunoterapias, tratamientos para enfermedades raras y otras terapias de alto costo.

El punto de partida es que Uruguay cuenta con una institución relativamente singular: el FNR, creado para financiar prestaciones de alta complejidad y alto costo que no podrían ser afrontadas por pacientes individuales ni, muchas veces, por los prestadores. El FNR cubre cirugías cardíacas, trasplantes, diálisis, prótesis, centros especializados, tratamientos en el exterior y, desde 2005, medicamentos. Esto sitúa al FNR en una posición crítica de interfaz: por un lado, recibe las consecuencias clínicas, epidemiológicas y organizativas del sistema médico local; por otro, enfrenta la presión tecnológica, comercial y regulatoria de la industria biomédica internacional. En ese sentido, el FNR no opera solo como un mecanismo nacional de financiamiento, sino como un punto de acoplamiento entre el sistema sanitario uruguayo y el sistema biomédico global.

Según se ha planteado, el problema surge cuando un medicamento o procedimiento no está incorporado a la cobertura del FNR, pero un médico tratante lo indica para un paciente concreto. En ese caso, el Fondo no puede financiarlo si no está previsto en la normativa de cobertura. El MSP tampoco puede simplemente comprar medicamentos caso a caso sin un marco regulatorio, porque eso abriría la puerta a decisiones discrecionales, desiguales y jurídicamente problemáticas.

Sin embargo, desde la perspectiva del paciente, esta explicación institucional puede resultar insuficiente. Si existe un medicamento que podría prolongar la vida, detener la progresión de una enfermedad o mejorar sustantivamente la calidad de vida, y si ese medicamento cuesta decenas de miles de dólares por mes, la única vía realista de acceso suele ser el recurso de amparo. Así, el problema sanitario puede transformarse en un problema judicial.

En el centro del conflicto está la tensión entre dos racionalidades legítimas. Por un lado, la racionalidad del sistema: evaluar evidencia, definir criterios de cobertura, negociar precios, estimar impacto presupuestal y asignar recursos finitos con criterios de justicia colectiva. Por otro lado, la racionalidad del caso individual: una persona enferma, con indicación médica, que no puede pagar el tratamiento y que reclama al Estado la protección de su derecho a la salud y a la vida.

La judicialización como síntoma

La judicialización aparece como un síntoma de una falla o insuficiencia del sistema regular de decisión. El recurso de amparo tiene una función protectora: permite que una persona obtenga una respuesta rápida cuando está en juego su salud o su vida. Pero también genera problemas importantes.

Primero, porque traslada decisiones sanitarias complejas al Poder Judicial, donde los plazos son breves y la evaluación técnica puede quedar subordinada a la urgencia del caso. Segundo, porque produce decisiones caso a caso, sin necesariamente considerar el conjunto del sistema. Tercero, porque puede generar desigualdades entre quienes logran acceder a abogados y quienes no. Cuarto, porque obliga al Estado a comprar medicamentos en condiciones menos planificadas y potencialmente más caras. En ese sentido, los amparos son al mismo tiempo una garantía y una señal de crisis. Protegen derechos individuales, pero muestran que la vía administrativa y sanitaria ordinaria no logra absorber todas las demandas generadas por la medicina de alto costo.

Los amparos son al mismo tiempo una garantía y una señal de crisis. Protegen derechos individuales, pero muestran que la vía administrativa y sanitaria ordinaria no logra absorber todas las demandas generadas por la medicina de alto costo.

El dilema ético-político

El dilema central puede formularse así: ¿cómo debe actuar un sistema público de salud cuando existe una tecnología potencialmente beneficiosa para un paciente, pero extremadamente costosa, no incorporada a la cobertura y con impacto presupuestal significativo? La respuesta no puede ser puramente económica, porque hay vidas humanas en juego. Pero tampoco puede ser puramente individual, porque el sistema debe responder por toda la población. Desde una perspectiva ética, el problema combina al menos cuatro dimensiones: la necesidad individual del paciente que enfrenta una enfermedad grave, la evidencia científica disponible sobre el beneficio real de la tecnología, la justicia distributiva en la asignación de recursos finitos, y la legitimidad institucional de los procedimientos mediante los cuales se decide qué se cubre y qué no se cubre.

La lectura sistémica: el FNR dentro del sistema total de salud

A esta disputa de encuadres debe agregarse un punto que no suele abordarse: el FNR, las personas y los colectivos no pueden analizarse como componentes aislados, deben ser comprendidos y entendidos dentro del sistema de salud en su conjunto. Cuando se separa el FNR del resto del sistema, la discusión queda reducida a si el FNR debe cubrir o no cubrir determinados medicamentos o procedimientos. Pero cuando se lo reubica dentro del sistema total, aparece una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sistema produce, acumula o no logra prevenir las enfermedades que luego requieren intervenciones altamente complejas y costosas?

Desde esta perspectiva, la tensión financiera del FNR no surge únicamente del precio de los medicamentos, de la presión judicial o de la aparición constante de nuevas tecnologías sanitarias. Surge también de un sistema de salud que, en términos relativos, no privilegia suficientemente la prevención primaria, la prevención secundaria, el diagnóstico oportuno, la continuidad de cuidados y la gestión anticipada del riesgo. Una evidencia de ello es que en la racionalidad del FNR, en su misión, en sus lógicas de análisis, no está ser parte activa de la investigación, evaluación y el desarrollo de políticas de salud pública, colectiva o poblacional tendientes a promover la salud y prevenir primariamente las consecuencias de las enfermedades y condiciones de vida que parecen justificarlo. Si la incidencia y la progresión de enfermedades cardiovasculares, oncológicas, renales, metabólicas, respiratorias o neurológicas continúan aumentando, también aumentará la demanda por cirugías complejas, diálisis, trasplantes, dispositivos, tratamientos oncológicos e inmunoterapias. Existe sobrada evidencia científica de que esto es así.

Esto permite reformular el problema. El riesgo de quiebre financiero del FNR no depende solo de cuánto negocia con los laboratorios, cuánto aumenta su presupuesto o cuántos medicamentos incorpora. Depende también de cuántos pacientes llegan a necesitar y deberían acceder a prestaciones de alto costo. Sin políticas robustas de prevención primaria y secundaria, la demanda por intervenciones complejas tenderá a crecer. Y si esa demanda crece de manera sostenida, ningún mecanismo de financiamiento de alta complejidad puede permanecer indefinidamente estable. No solo aumentará la incidencia y la demanda, sino que aumentará la mortalidad, y de esto también hay evidencia más que suficiente.

Dicho de otro modo, la sostenibilidad del FNR no se juega únicamente dentro del FNR, el FNR no solo debería mirar río abajo y el FNR no está ni puede jugar solo, en definitiva, la preponderancia del rol central del MSP y la sociedad en conjunto se expresa de múltiples formas. Se juega antes: en la promoción de la salud, en la prevención de factores de riesgo, en el diagnóstico temprano, en el seguimiento longitudinal de pacientes crónicos, en la adherencia terapéutica, en la calidad de la atención de primer nivel, en los programas de cesación tabáquica, salud renal, prevención cardiovascular, vacunación, screening oncológico y control metabólico. La alta complejidad es, en parte, el reflejo tardío de lo que el sistema logró o no logró prevenir, de la salud que se logró o no se logró promover.

Esta mirada no elimina el problema de los precios farmacéuticos ni la necesidad de evaluar tecnologías sanitarias. Tampoco niega la legitimidad del reclamo individual cuando una persona necesita un medicamento de alto precio. Pero desplaza el análisis hacia una pregunta sistémica: ¿por qué el sistema produce una demanda creciente de tecnologías catastróficas y cómo puede intervenir antes de que esa demanda llegue al FNR o a la Justicia?

En consecuencia, una política integral sobre medicamentos de alto precio no puede limitarse a decidir qué se incorpora al listado, cómo se negocia el precio o cómo se responde a los amparos. Debe articularse con una estrategia sanitaria más amplia orientada a disminuir la carga de enfermedad, retrasar progresiones evitables, reducir complicaciones y evitar que la alta complejidad se convierta en el destino financiero inevitable del sistema. De lo contrario, el FNR queda condenado a absorber una demanda creciente que el resto del sistema no logró contener.

Conclusión

El problema de los medicamentos de alto precio en Uruguay no puede entenderse como una simple oposición entre un paciente que necesita y un Estado que niega. Es una tensión estructural entre innovación médica, precios farmacéuticos, derecho a la salud, límites presupuestales, capacidad de negociación, evaluación de tecnologías sanitarias, judicialización y desempeño del SNIS y nuestra sociedad en promoción de la salud y de condiciones de vida dignas, saludables y sostenibles y la prevención de enfermedades con consecuencias graves.

El desafío no es solamente ampliar o restringir la cobertura. El desafío más profundo es construir una política pública capaz de decidir qué medicamentos de alto precio deben ser financiados, bajo qué condiciones, con qué evidencia, a qué precio, mediante qué procedimiento y con qué criterios de justicia. Pero esa política debe estar integrada a una visión sistémica: si el sistema de salud no fortalece de manera más efectiva la promoción de la salud y la prevención primaria, seguirá alimentando la demanda de alta complejidad, la presión financiera sobre el FNR y los conflictos judiciales en torno a los amparos. En ese escenario, las personas afectadas corren el riesgo de ser revictimizadas: primero por la enfermedad y por la falta de acceso oportuno; luego por tener que demostrar judicialmente su necesidad, su insuficiencia de recursos y la legitimidad de reclamar un tratamiento.