Bengochea, el profesor de Maldonado

Era tal su talante democrático que cuando una patota parapolicial lo secuestró, le hizo presenciar un simulacro de fusilamiento y lo dejó tirado en una zanja, él fue a denunciar el hecho a la comisaría. No por ingenuidad. Si algo de ingenuo tenía, lo perdió al ver, en el escritorio del comisario, el reloj y la lapicera que le habían quitado horas antes los fugaces secuestradores. Si Enrique Bengochea eligió ir a hacer la denuncia a la comisaría fue porque era, antes que nada, un docente. Fue a enseñarles, a esos policías en concreto, y también a la institución policial de forma genérica que su lugar no debería estar en la oscuridad del terrorismo de Estado, aunque en los hechos lo estuviera.

Este 18 de junio se cumplen 100 años del nacimiento del profesor Enrique Bengochea (1926-2002), descendiente directo de uno de los redactores del acta de la independencia en 1825. Fernandino hasta el tuétano, nació por azar en Minas, donde su madre, esposa del maestro de la escuela de Puente de Marmarajá, en la zona de Aiguá, fue llevada para ser atendida durante el parto. Fundador del Frente Amplio en Maldonado en 1971, las piezas que componen su personalidad no se limitan al territorio de la política. En este campo se puede decir que fue socialista desde los 18 años y que no dejó de serlo en ningún momento.

Este 18 de junio se cumplen 100 años del nacimiento del profesor Enrique Bengochea (1926-2002), descendiente directo de uno de los redactores del acta de la independencia en 1825.

Son pinceladas recordadas de su vida los discursos que daba, trepado a un cajón de refrescos, en la plaza San Fernando, llevando para casi nadie la buena nueva de una sociedad sin explotados ni explotadores. Opositor a la dictadura, su biografía incluye, como la de tantos, el exilio. Curiosamente, encontró la protección en el mundo de la pesca deportiva. Juez de los certámenes que se hacían en el muelle de Punta del Este, se exilió en Porto Alegre gracias a sus contactos en este deporte. También basquetbolista, no continuó aquellos comienzos en Aguada, quizá por no ser demasiado alto o por preferir la natación. No debe olvidarse que fue uno de los pioneros de las travesías a nado que unían el balneario con la isla Gorriti. Y su función de director de Cultura en la primera intendencia maldonadense del retorno a la democracia ¿hay que ponerla en el campo de la política o en el terreno de la cultura? En el de ambas, podría decirse, y aun así habría que agregar una tercera. El intendente Benito Stern había sido su alumno y fue en el aula donde habían forjado la confianza que iba más allá del carácter episódico de estar en tiendas partidarias diferentes.

Con su eterna bufanda marrón, fue impulsor del teatro, en especial del teatro infantil, y fue también periodista. Su participación en la ya legendaria revista La Ballena de Papel, de la que fue cofundador, se suma a columnas en periódicos y en la radio del departamento. Pero si hay que elegir una única dimensión en este centenario personaje que tenía tantas, tiene que ser la de docente. El mismo Bengochea la eligió por nosotros al pedir, ya enfermo, que, al momento en que fuera necesario prepararlo para ese último viaje del que no se vuelve, lo vistieran con su viejo traje de profesor de Literatura.