Montevideo mirando al este

En estos últimos meses, durante la discusión del proyecto de transformación de la movilidad metropolitana en dos corredores –Avenida Italia-Giannattasio y 8 de Octubre-Ruta 8–, hemos recopilado notas de prensa que describen una “guerra de contribuyentes” en un contexto de nulo crecimiento de población del país. ¿Quién es responsable de esta competencia?

Los datos en su crudeza

La población de Montevideo ha decrecido en los últimos períodos intercensales, mientras que la de Canelones ha crecido. En el último censo, Canelones aumenta su población en 70.000 habitantes, casi la misma cantidad que Montevideo pierde. San José ha crecido en menor porcentaje, pero también en forma sostenida. Esto no significa que sean las mismas personas. Mientras esto sucede, Maldonado aumenta su población a tasas que duplican las de Canelones y otros departamentos decrecen.

Poniendo el foco en el área metropolitana, Canelones, Montevideo y San José en conjunto mantienen la misma cantidad de población en 2011 y 2023. Se podría pensar que es un “juego de suma cero”, porque la población total se mantiene casi constante. Es decir que, si un departamento gana, es porque otro pierde.

Canelones y las expectativas de las autoridades

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, expresó en una nota publicada el 12 de mayo en El Observador, referida al Proyecto de Transformación de la Movilidad, que “si lo resolvemos, vienen a vivir 100.000 personas más en un ratito al departamento”. La nota transmite que Legnani priorizará la movilidad entre Montevideo y Canelones y que, semanas antes, se había reunido con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para buscar soluciones en la materia.

El 20 de mayo, el secretario general de Canelones, Pedro Irigoin, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, planteó una mirada estratégica sobre el desarrollo del área metropolitana y el crecimiento del departamento, señalando que “tenemos que empezar a soñar un Canelones de un millón de personas”. Cabe señalar que el departamento canario tiene 600.000 habitantes, es decir, subimos la expectativa a 400.000 habitantes más.

En otra reseña del mismo evento se menciona que “Canelones es un departamento que apuesta a la inversión” y que no se limita al desarrollo residencial. Bajo la consigna “Atlántida se renueva, Atlántida avanza”, se apunta a captar proyectos inmobiliarios, turísticos, comerciales y de servicios que aprovechen el nuevo escenario urbano que se abrirá tras la ejecución de las obras –previstas junto con OSE– de 50 millones de dólares. Desde la administración departamental aseguran que estas obras habilitan nuevas oportunidades de crecimiento, valorización del territorio y generación de empleo. Se exonerarán contribuciones inmobiliarias para las nuevas viviendas.

A esto se suman otros proyectos de infraestructura previstos para la zona, entre ellos la construcción del Hospital de la Costa, una obra impulsada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Salud Pública que demandará una inversión cercana a los 40 millones de dólares.

Los ingresos de las intendencias en Uruguay provienen principalmente de dos fuentes: la recaudación propia (patente de rodados y contribución inmobiliaria, principalmente) y las transferencias del gobierno nacional.

La guerra de las patentes

Si hacemos un poco de memoria, la competencia por los empadronamientos de vehículos fue un conflicto fiscal que se extendió desde el final de la dictadura cívico-militar hasta la creación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), en 2012. Se competía por el empadronamiento de vehículos, hasta que el presidente José Mujica impulsó una solución concertada entre las intendencias y el gobierno nacional, centralizando el valor en un único sistema. El Sucive resultó una garantía (en forma de fideicomisos) para respaldar los préstamos que cada administración adquiere para obras en sus territorios.

La guerra por las contribuciones

Cada departamento pone sus reglas referidas a permisos de construcción, usos del suelo, actividades promovidas, prohibidas o compatibles. De esta forma, los usos van encontrando “la mejor respuesta” a sus demandas de un lado o del otro de la línea imaginaria que divide las administraciones. Esta línea, imaginaria para la población que vive y trabaja en distintas localidades, es clave para las decisiones de localización de industrias, empresas y desarrollos inmobiliarios.

Así lo describe un artículo de Búsqueda titulado “El modelo Puente Carrasco”: “El departamento grande en el papel de malo, el chico en el de bueno, y una cantidad considerable de barrios privados, nuevos complejos de edificios de lujo y cientos de familias de clase media alta y alta que pasaron a formar parte de los habitantes de Canelones”. Y agrega el editorial: “Se hace evidente que hay una apuesta a captar lo que la elevada burocracia capitalina repele. Y que, además, funciona y genera buenos réditos. Tanto que el intendente canario por diez años, Yamandú Orsi, logró llevar adelante una campaña electoral exitosa y se terminó transformando en presidente de la República”. Concluye el artículo: “Una caricatura, dirán muchos. Sí, pero no tanto”.

¿Qué pasa si se cumplen las expectativas de las autoridades de atraer más habitantes hacia Canelones? Si Montevideo pierde población tendremos más viviendas vacías y más escuelas y policlínicas subutilizadas.

El Uruguay entero está pujando por inversiones, con notorias asimetrías en gobiernos departamentales vecinos de la misma área metropolitana. Sin embargo, aquello que el artículo menciona como un logro puede ser un fracaso para el Estado en su conjunto. La construcción de barrios privados, edificios de lujo y cientos de familias que pasan a formar parte de los habitantes de Canelones no son necesariamente una buena noticia si la población no crece.

Los habitantes del área metropolitana, un limitado número de contribuyentes, van y vienen. Una caricatura, pero no tanto. El Estado, el área metropolitana como conjunto, no debería permitir el lujo de desvestir un santo para vestir otro, mientras muchos pasan frío. Si seguimos por este camino tendremos un departamento de Montevideo más vacío, más despoblado y deteriorado, y un departamento de Canelones más renovado, más nuevo y recién pintado. En unos años nos preocuparemos por la migración de población hacia Maldonado, que crece a tasas que duplican las de Canelones. Ya llegarán los lamentos compartidos. A Uruguay no le sobra nada, no le sobran recursos, y no le sobra la población. Y sin embargo... la inacción es alarmante. ¿Dejamos que actúen las fuerzas del mercado?

El transporte y la posible migración de población a Canelones

Lo metropolitano no es igual a la suma de las partes que integran el territorio. 2+2 es más que 4. El Proyecto de Transformación de la Movilidad propuesto no se diseña sobre un plan para el territorio metropolitano. Se basa en diagnósticos parciales y fragmentados de tres departamentos que comparten algunos límites. ¿No hay datos ni escenarios futuros de las tendencias demográficas, ni propuestas para revertirlas o promoverlas?

En el Libro Blanco del Área Metropolitana, en 2007, ya se planteaba que los actores principales en la construcción del territorio metropolitano han sido el mercado inmobiliario, la crisis y sus desplazamientos demográficos, la fragmentación social, la clase media con ilusiones (por la costa), las restricciones normativas de Montevideo. Y agrega que han estado ausentes la planificación, la visión prospectiva del territorio (del futuro deseado), una institucionalidad abarcativa, una voluntad política más integradora.

La posibilidad de equivocarse

Todos los actores, autoridades, usuarios, empresas y vecinos reclaman la transformación del transporte colectivo. En las consultorías realizadas hasta hoy, no hay escenarios futuros de impacto del proyecto. Las dudas sobre la posible migración de población hacia el este se soslayan con aparente impotencia: “ya se fueron” o “se van a ir igual”.

¿Qué pasa si se cumplen las expectativas de las autoridades de atraer más habitantes hacia Canelones? Si Montevideo pierde población tendremos más viviendas vacías y más escuelas y policlínicas subutilizadas, saneamiento sin casas que se conecten, así como cables sin uso. Canelones tendría un nuevo hospital, nuevo saneamiento, nuevas viviendas e instalaciones. ¿Quién paga la infraestructura y los servicios duplicados? No hay exceso de diagnósticos, sino ausencia de diagnósticos apropiados.

La responsabilidad del Estado

Sorprende que se dupliquen servicios, viviendas y equipamientos ya instalados en las áreas centrales y se vuelvan a construir 50 kilómetros más al este en este contexto de nulo crecimiento de población. ¿No hay una institución responsable de la mirada global del territorio en el que se interviene?

La única institucionalidad metropolitana que se ha creado es la Agencia de Transporte Metropolitano, que se dedicaría a gestionar tan solo una parte de la complejidad territorial: el transporte colectivo. Esta mirada parcial desde la movilidad es ciega a las políticas de vivienda y a los servicios de infraestructuras subutilizados y duplicados. La reducción del problema del transporte a dos corredores que podrían favorecer más migración hacia el este es, además de injusta, contraproducente.

Los diagnósticos de escala metropolitana no se obtienen por la suma de los diagnósticos de tres departamentos. La posibilidad de equivocarse es grande y la inversión que está comprometida, también. No es una apuesta, es una deuda a futuro; es la administración del territorio y, por tanto, de los recursos públicos.

La propuesta del colectivo del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana es hacer una pausa, evaluar seriamente las posibles consecuencias e impactos de esta transformación que puede generar efectos irreversibles, y luego diseñar un proyecto integral con participación ciudadana.