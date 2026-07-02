Exoneración del IVA a las cooperativas de vivienda: importante paso en el camino correcto

En el proyecto de Rendición de Cuentas, entre varios temas se incluye la exoneración del IVA a los materiales de la construcción para las cooperativas de vivienda. Se trata de un reclamo histórico de las cooperativas que implicó grandes luchas de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para que esto se concretara. Recuerdo largas marchas a pie y movilizaciones múltiples para lograr esa conquista.

Hay dos cuestiones para rescatar desde el punto de vista político. Por un lado, la importancia de la consecuencia de las organizaciones sociales a lo largo del tiempo para llegar a esta u otras conquistas. Por otro lado, sin dudas este es el camino correcto para este y para otros temas que debe ir resolviendo nuestro gobierno. Un gobierno de izquierda debe escuchar siempre a las organizaciones del campo popular y en este caso no solamente se escuchó, sino que se plantea una solución política al respecto.

Hasta el momento estábamos frente a un problema de justicia real. Si se exonera a la industria de la construcción bajo el amparo de la Ley de Vivienda Promovida, es mucho más que justo que se exonere a quienes construyen efectivamente para las familias que se encuentran dentro del déficit habitacional.

Un gobierno de izquierda debe escuchar siempre a las organizaciones del campo popular y en este caso no solamente se escuchó, sino que se plantea una solución política al respecto.

Deseo aclarar que no estoy planteando que todo lo que propongan las organizaciones sociales lo debe aprobar el gobierno. Lo que planteo es que nunca podemos dejar de escuchar y discutir con las organizaciones sus propuestas y, en lo posible, llegar a acuerdos.

En este caso se dará un importante paso en el tema de la vivienda, derecho que está vedado para todo aquel que no tiene capacidad de ahorro. No existe ninguna posibilidad de resolver el problema de la vivienda sin la intervención del Estado a través de su financiación.

En nuestro país la Ley Nacional de Vivienda, aprobada el 17 de diciembre de 1968, previó la gestación de un Fondo Nacional para la Vivienda. Lamentablemente, en la crisis de 2002 desapareció lo que quedaba de él, y es fundamental pensar en cómo reconstruirlo. No puede la vivienda seguir dependiendo solamente de partidas presupuestales, tema que seguiremos planteando para buscar soluciones de fondo. Este es un gran paso en el camino correcto; necesitamos seguir planteando una y mil veces que hablar de desarrollo sin resolver el problema de la vivienda es prácticamente imposible.