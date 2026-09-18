La Edad Media digital: por qué el futuro sabrá menos de nosotros que de Inglaterra del siglo XIV

Imaginemos un escenario simple, casi un ejercicio de pizarrón: mañana se corta la luz en todo el planeta, de forma sostenida e irreversible. Los servidores dejan de funcionar. Las nubes se vacían. Todo lo que existía únicamente en formato digital —fotografías, mensajes, videos, documentos, historias, conversaciones— deja de estar disponible. No desaparece con un gesto dramático: simplemente deja de poder leerse, como si nunca hubiera existido.

¿Qué quedaría de una civilización que documentó su vida cotidiana con un nivel de detalle nunca visto si esa documentación se sostiene enteramente sobre una infraestructura eléctrica y corporativa? La respuesta es incómoda: un historiador del año 2.500 probablemente sabrá más de los campesinos de la Inglaterra del siglo XIV —gracias a registros parroquiales escritos en pergamino, que sobrevivieron 700 años sin que nadie los mantuviera— que de la intimidad, los debates y los rostros de nuestra sociedad, atrapados en archivos jpg y mp4 que dentro de medio siglo nadie sabrá abrir. Somos, probablemente, la civilización más ruidosa en el presente y la más muda hacia el futuro. Una nueva Edad Media, pero construida con fibra óptica en lugar de barbarie.

Suele explicarse esa fragilidad como un accidente técnico: un disco se raya, un teléfono se rompe, un servidor se apaga por descuido. Pero conviene invertir la pregunta: ¿y si el olvido no fuera un efecto colateral, sino una condición de funcionamiento del sistema? Si guardáramos nuestras fotos en papel y nuestros textos en cuadernos, nuestro consumo tecnológico sería estático: un archivo terminado no genera nueva actividad. Al empujarnos a subir todo a la nube, la industria digital nos vuelve dependientes de su próxima actualización, de su próximo rediseño de interfaz, de su próximo modelo de suscripción. El ecosistema necesita que el pasado quede borroso para que lo último —la app nueva, la versión nueva, el formato nuevo— parezca la única realidad disponible. La nube no es, en ese sentido, un archivo. Es un río: corre hacia adelante y borra lo de ayer precisamente para que sigamos consumiendo lo de hoy.

Esto no requiere una conspiración deliberada en una sala de directorio; alcanza con que sea la consecuencia lógica de un modelo de negocio. Ninguna plataforma cobra por preservar. Casi todas cobran, directa o indirectamente, por retener atención en el presente. El almacenamiento de datos antiguos es, desde el punto de vista contable de una empresa, un costo sin retorno inmediato: no genera publicidad nueva, no produce comportamiento reciente que alimentar a un modelo de recomendación. La preservación de largo plazo exige inversión sostenida en migración de formatos y mantenimiento de compatibilidad sin que exista un incentivo de mercado claro para hacerlo. Por eso los archivos "viejos" son, estructuralmente, los primeros candidatos a la compresión, a la eliminación o al abandono cuando una empresa cambia de estrategia o de dueño. La amnesia no es un defecto de diseño: es una función.

Y hay todavía un giro más incómodo, que tiene que ver con quién puede pagar para escapar de ese río. Conservar información digital a muy largo plazo —con redundancia, con migración periódica de formato, con garantías reales de acceso dentro de 50 años— no es gratis. Requiere servidores propios, respaldos múltiples o, en el mejor de los casos, suscripciones premium de almacenamiento que muy pocas personas se molestan en pagar de manera indefinida. La mayoría confía su memoria a cuentas gratuitas: la versión básica de un servicio de fotos, un plan limitado de correo, una red social que un día decide que las cuentas inactivas se eliminan. Esa memoria popular será la primera en desaparecer en la próxima purga de cuentas sin actividad o en el próximo cambio de términos de servicio. Los sectores con más recursos, en cambio, podrán pagar lo que empieza a funcionar como un búnker de datos privado: almacenamiento redundante, respaldo profesional, continuidad garantizada por contrato. Dentro de dos siglos, es probable que los historiadores tengan abundante documentación sobre las familias que pudieron pagar su propia permanencia digital y apenas fragmentos sueltos del resto. La nube democratizó el registro —cualquiera puede fotografiar, escribir, grabar—, pero está privatizando la eternidad: quién queda y quién se borra empieza a ser, otra vez, una cuestión de clase.

El ecosistema necesita que el pasado quede borroso para que lo último —la app nueva, la versión nueva, el formato nuevo— parezca la única realidad disponible. La nube no es, en ese sentido, un archivo. Es un río: corre hacia adelante y borra lo de ayer precisamente para que sigamos consumiendo lo de hoy.

Esto no es enteramente nuevo, dicho sea de paso. Lo que llegó hasta nosotros de la Antigüedad tampoco fue una muestra representativa de lo que existió, sino lo que tuvo la fortuna de coincidir con soportes durables y con instituciones interesadas en copiarlo —monasterios, bibliotecas reales—. La escritura de los sectores populares se perdió de manera desproporcionada porque a nadie le resultó rentable conservarla. Lo que cambia ahora es el mecanismo del sesgo, no su existencia: antes decidían la supervivencia del material el poder religioso o estatal; hoy deciden algoritmos de recomendación y la capacidad de pago individual.

Hay además una segunda vuelta de tuerca, más reciente y más difícil de ignorar. Durante años se asumió que la nube guardaba nuestras fotos para que las volviéramos a ver en diez años. Esa ya no es la función principal. Hoy esos archivos son, sobre todo, materia prima: el combustible con el que se entrenan los grandes modelos de inteligencia artificial que las mismas empresas comercializan. La fotografía de unas vacaciones, el texto escrito a las tres de la mañana, la voz grabada en un mensaje: todo eso puede convertirse en dato de entrenamiento, en patrón estadístico que un modelo aprende a imitar. El recuerdo deja de ser solo un objeto que uno guarda para sí mismo y pasa a ser, simultáneamente, insumo de un producto comercial ajeno. La paradoja final es brutal: cuando la infraestructura que sostiene esos archivos falle o se apague, no quedará nada reconocible, no porque la información se haya perdido sin más, sino porque ya fue digerida, descompuesta y reconvertida en otra cosa antes de desaparecer.

El semiólogo Roland Barthes distinguía, en su análisis sobre la fotografía, el studium —el contenido explícito, lo que la imagen informa— del punctum: ese detalle no buscado deliberadamente que, sin embargo, conmueve. La fotografía digital no eliminó esa posibilidad por sí misma; la cámara en cada bolsillo multiplicó los puntos de vista y amplió quién puede documentar su propia vida. El problema no es la herramienta, sino la doble función que terminó cumpliendo: al mismo tiempo que registra un recuerdo, alimenta un sistema de clasificación de rostros, de patrones de consumo y, cada vez más, de entrenamiento algorítmico. Barthes pensaba el punctum como una herida privada entre la imagen y quien la mira. Hoy, antes de que ese encuentro humano ocurra, la imagen ya fue leída, catalogada y absorbida por un sistema que no tiene piel y que no puede ser herido por nada.

Frente a todo esto existe un gesto que suele funcionar como calmante: apretar "descargar tus datos" en la configuración de una red social o un servicio de correo. La sensación es de control recuperado, de haber hecho la tarea de respaldo. Vale la pena mirar con más atención qué es, en los hechos, ese botón. Lo que se recibe, casi siempre, es un archivo comprimido con cientos de carpetas sin indexar, documentos en formatos técnicos pensados para máquinas y no para personas, metadatos ilegibles sin conocimientos de programación, fotografías sin fecha ni orden reconocible. Ese archivo termina, en el mejor de los casos, en un disco duro externo comprado para la ocasión, con una vida útil de tres a cinco años antes de empezar a fallar. El botón no es una herramienta de preservación real: es un analgésico corporativo, diseñado para que la sensación de vértigo ante la posibilidad de perderlo todo dure lo que dura el clic, y no un segundo más.

Los archivistas y especialistas en conservación de patrimonio manejan desde hace tiempo un dato que el resto de la sociedad prefiere no mirar de cerca: los formatos digitales tienen una vida útil llamativamente breve. Un disco compacto se degrada físicamente en 10 a 25 años. Un disco rígido en uso activo, de tres a cinco. Y, antes incluso de que el soporte falle, el software necesario para interpretarlo suele quedar obsoleto: un archivo puede estar perfectamente intacto y ser, al mismo tiempo, completamente ilegible, porque ya no existe ningún programa capaz de abrirlo. En contraste, un manuscrito iluminado como el Libro de Kells, elaborado en el siglo IX, conserva más de 1.200 años de antigüedad y todavía puede leerse a simple vista. Una fotografía en papel bien conservada puede durar un siglo. Una carta manuscrita, el doble. Ninguno de estos soportes requiere intermediarios técnicos; ninguno depende de que una empresa siga pagando el mantenimiento de un servidor. Guy Debord planteó, hace más de medio siglo, que la vida auténtica tiende a degradarse en mera representación. Lo que no llegó a prever es que esa representación resultaría, a su vez, extraordinariamente frágil, dependiente por completo de actores privados. La memoria colectiva deja de ser un bien común para convertirse en un producto sujeto a las reglas del mercado y, ahora, a las necesidades de entrenamiento de una industria que recién empieza.

Es justo reconocer, de todos modos, que este diagnóstico no está del todo desatendido. Existen esfuerzos serios de preservación digital: archivos web que capturan versiones históricas de internet, redes de bibliotecas que replican colecciones en múltiples ubicaciones, estándares de metadatos pensados para seguir siendo interpretables dentro de varias décadas. El límite no es conceptual, sino de sostenimiento.

Preservar un archivo digital no es un gesto único, como guardar una caja en un altillo, sino un proceso continuo: migrar formatos antes de que queden obsoletos, verificar la integridad de las copias, mantener la infraestructura de acceso. Esa tarea permanente depende de financiamiento mucho más vulnerable a recortes que el mantenimiento de un edificio con papeles adentro, que puede sobrevivir años sin intervención alguna. La conservación analógica tolera el abandono temporal; la digital, no. Mientras tanto, la producción de contenido crece de forma exponencial y la capacidad institucional de preservarlo crece mucho más lento: la brecha entre lo que se produce y lo que efectivamente sobrevive no se está cerrando, se está ampliando.

A esto se suma un vacío legal concreto: la mayoría de los marcos normativos regulan la privacidad y el uso comercial de los datos personales, pero apenas contemplan qué sucede con esa información cuando su titular muere o deja de usar el servicio. Los términos de servicio habituales permiten eliminar cuentas inactivas sin que el contenido se transfiera a herederos ni quede protegido como patrimonio documental. Buena parte de la memoria de una generación entera existe, hoy, bajo reglas de propiedad más precarias que las de una biblioteca personal.

Ninguna de estas ideas es un llamado a abandonar lo digital, que trajo ventajas reales en términos de acceso y participación. Es un llamado a dejar de tratar la fragilidad de nuestra memoria como un detalle técnico menor, cuando en realidad es una decisión de diseño con consecuencias históricas, económicas y de clase. Quizás el gesto más disruptivo de esta época no sea entrenar el próximo modelo de inteligencia artificial, sino comprar tinta que no se borre, imprimir la foto donde salimos despeinados y esconderla en el fondo de un cajón. Salvar el futuro, irónicamente, va a requerir volver a mancharse las manos.