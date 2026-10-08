Diputado del FA destacó los convenios para concretar obras que las “organizaciones difícilmente podrían afrontar por sí solas”

El diputado frenteamplista Juan Gorosterrazú valoró las gestiones de la actual administración para impulsar iniciativas que estaban detenidas y destacó el papel de estos convenios en el fortalecimiento de instituciones.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista por Paysandú Juan Gorosterrazú destacó la importancia de los convenios sociales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) como una herramienta para mejorar la infraestructura de las instituciones y acompañar su trabajo. “Detrás de cada convenio hay una institución que trabaja, vecinos que se organizan y necesidades que muchas veces llevan años esperando una respuesta. Estos apoyos permiten mejorar espacios donde se hace deporte, se acompaña a la infancia, se cuida a personas mayores y se desarrollan actividades comunitarias”, expresó.

Dimensionó que, para las organizaciones, “la demora en concretar un convenio supone postergar proyectos construidos con esfuerzo y compromiso”. Por lo tanto, “reflotar estos convenios significa reconocer el trabajo de las instituciones y acercar respuestas del Estado a la comunidad”, señaló, y valoró que es una politica “que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de nuestro departamento”, afirmó.

De acuerdo con los datos del MTOP correspondientes a agosto de 2025, Paysandú registra siete convenios con obras en distintas etapas de ejecución y algunas ya finalizadas. Algunos de los ejemplos son el cercado del predio y la construcción de una plaza sonora en Sporting de San Félix, mejoras en la cancha de baby fútbol de Bohemios, la sustitución de aberturas del hogar de ancianos Enrique Chaplin, de la Sociedad de San Vicente de Paul, una cancha multiuso para la Fundación Liceo Francisco y el techado de una cancha multiuso de la Asociación Cristiana de Jóvenes.

En Guichón, se menciona la primera etapa del complejo deportivo del Club Nacional de Football y el techado de un gimnasio cerrado y salón de usos múltiples del Club Atlético Peñarol. El legislador destacó que estos convenios combinan aportes del MTOP con recursos de las propias instituciones. “El Estado acompaña un esfuerzo que ya existe en la comunidad; esa colaboración permite concretar obras que muchas organizaciones difícilmente podrían afrontar por sí solas”, sostuvo Gorosterrazú.

Ocho solicitudes de convenios

Por otra parte, la planilla de solicitudes informadas para firmar suma ocho iniciativas del departamento: un salón con servicios higiénicos para el CAIF Los Indiecitos; la segunda etapa de ampliación de la sede de Fortaleza, en Quebracho, y un salón de usos múltiples para la Asociación Síndrome de Down Paysandú. También contempla la readecuación del gimnasio y obras generales del Club Atlético Barrio Obrero; la construcción de vestuarios en Progreso; mejoras en el interior y los pisos del gimnasio del Club Rodó; la terminación de un salón en planta alta de Club Touring; y la colocación de césped sintético en la cancha de hockey de Paysandú Golf Club, que habían sido aprobados en 2024, pero que no se asignaron los recursos. Estas iniciativas corresponden a solicitudes informadas para la firma y deben distinguirse de los convenios ya suscritos y de las obras en ejecución.

Los siete convenios registrados en el informe de obras de agosto de 2025 representan una inversión total de 26.050.000 pesos uruguayos, integrada por 15.400.000 pesos aportados por el MTOP y 10.650.000 pesos de las propias instituciones. Estos recursos se destinan a mejorar instalaciones deportivas, educativas y de atención a personas mayores en Paysandú y Guichón.

Gorosterrazú subrayó la importancia de que los proyectos puedan completar las etapas pendientes y transformarse en mejoras concretas para las instituciones y sus usuarios. “Celebramos el impulso a los convenios sociales porque sabemos lo que significan para Paysandú. Invertir en estas instituciones es generar oportunidades, fortalecer espacios de encuentro y mejorar la calidad de vida. Queremos que ese esfuerzo compartido siga dando resultados para nuestra gente”, concluyó.